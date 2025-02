MacBook Air M4 : une mise à jour discrète pour un lancement imminent

Le M3 MacBook Air (ci-dessus) a été lancé il y a un peu moins d'un an, le 4 mars 2024.

Une source a apparemment révélé l'identifiant de la puce du prochain MacBook Air

Cet identifiant correspond à la puce M4 d'Apple

Le MacBook Air M4 devrait être lancé dans les semaines à venir

Tous les signaux convergent vers un lancement imminent du nouveau MacBook Air M4, équipé de la dernière puce M4 d’Apple, et un nouvel indice vient renforcer cette hypothèse.

D’après MacRumors, un mystérieux compte privé sur X (anciennement Twitter) a récemment partagé les identifiants de modèle du prochain MacBook Air. Ces codes sont utilisés par Apple pour classifier ses appareils et leurs composants. Dans ce cas précis, la source affirme que les modèles à venir du MacBook Air 13 pouces et de son grand frère de 15 pouces seront dotés de la puce T8132, que MacRumors associe à la M4.

MacRumors n’a pas dévoilé sa source, ce qui empêche toute vérification indépendante de ces affirmations. Toutefois, les fuites concernant le MacBook Air se multiplient depuis plusieurs semaines, et de nombreux insiders suggèrent que son lancement est imminent.

Apple a l’habitude de dévoiler de nouveaux produits en mars ou en avril, ce qui laisse penser que la sortie du MacBook Air M4 pourrait avoir lieu dans cette période.

Une mise à jour modeste ?

Avant de s’emballer, il est bon de rappeler que cette mise à jour du MacBook Air ne devrait pas être révolutionnaire. La puce M4 sera bien présente, mais les autres nouveautés risquent d’être minimes. Si l’on se fie à ce qui a été observé sur le MacBook Pro, la M4 devrait offrir des gains de performance modestes plutôt qu’une véritable avancée spectaculaire.

Apple conservera très probablement le design du MacBook Air M3, avec ses bords plats et son châssis fin. Il ne faut pas non plus s’attendre à voir certaines fonctionnalités du MacBook Pro faire leur apparition, ce qui exclut des options comme le taux de rafraîchissement dynamique ProMotion ou le verre nano-texturé qui réduit les reflets.

Toutefois, une augmentation de la bande passante mémoire pourrait permettre de connecter deux écrans externes sans avoir à fermer l’ordinateur. Une amélioration du moteur neuronal est également envisageable pour optimiser les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Pour ceux qui envisagent d’acheter un MacBook Air, il serait peut-être judicieux d’attendre encore un peu, le temps que la version M4 fasse son apparition. Les dernières informations laissent penser que cela pourrait se produire d’ici quelques semaines.