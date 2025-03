Apple booste le Mac Studio avec la puce M4 Max et dévoile son processeur le plus puissant, le M3 Ultra

Apple met à jour le Mac Studio, son cheval de bataille

Il reçoit enfin le M4 Max

Le modèle M3 Ultra pourrait bien être la grande vedette de l'entreprise

Les fans du Mac Studio peuvent s’attendre à deux grandes évolutions. Apple intègre la puce M4 Max à son mini boîtier surpuissant, ce qui pourrait marquer une nette amélioration des performances par rapport aux options existantes M2 Max et M2 Ultra. Mais la marque à la pomme dévoile aussi sa puce Apple Silicon la plus puissante à ce jour : la M3 Ultra, désormais proposée en option sur le Mac Studio.

Difficile à suivre ? Comment la M3 Ultra peut-elle surpasser la M4 Max ? Pourtant, d’après les spécifications dévoilées par Apple, c’est bien le cas, et avec une marge conséquente.

Au-delà de ces nouveautés en matière de puces, la seule autre mise à jour matérielle notable est l’intégration du Thunderbolt 5, conçu pour des performances accrues. Le design de l’aluminium carré de 19,7 cm de côté et 9,5 cm de hauteur reste inchangé, tout comme l’emplacement des ports et la large grille d’aération à l’arrière.

Mais pour le public cible du Mac Studio – développeurs, animateurs 3D, designers et musiciens professionnels – ces détails restent secondaires face à la puissance de la machine.

Les nouvelles M4 Max et M3 Ultra

Le M4 Max, introduit pour la première fois sur le MacBook Pro, embarque un CPU 14 cœurs, configurable jusqu’à 16 cœurs. Le GPU commence à 32 cœurs mais peut atteindre 40 cœurs. Côté mémoire, le Mac Studio débute avec 32 Go de RAM, extensibles jusqu’à 128 Go. Apple annonce une bande passante mémoire unifiée atteignant 500 Go/s.

Cette puce profite de l’architecture graphique mise à jour d’Apple, qui inclut notamment un shading en maillage accéléré par le matériel et un moteur de Ray Tracing amélioré.

Mais ce n’est pas tout.

Pour ceux qui ont besoin d’encore plus de puissance, Apple a également dévoilé la M3 Ultra. Bien qu’elle repose sur l’assemblage de deux M3 Max, ses spécifications sont impressionnantes. Elle intègre un CPU 32 cœurs, dont 24 cœurs dédiés aux performances, et jusqu’à un GPU 80 cœurs. Elle prend en charge jusqu’à 16 To de stockage. Le Mac Studio équipé de la M3 Ultra démarre avec 96 Go de mémoire unifiée, extensibles jusqu’à 512 Go.

M4 Max

Un Mac Studio était bien présent sur place, mais impossible de le tester directement.

Apple a présenté deux configurations : un Mac Studio sous M4 Max et un autre sous M3 Ultra. Dans les deux cas, les performances étaient bluffantes.

Dans un premier scénario, un Mac Studio équipé de la M4 Max était relié à plusieurs Studio Display et périphériques, notamment un boîtier de stockage de 100 To, un SSD rapide de 46 Go, un RAID de 48 To et un boîtier PCIe. L’ensemble était connecté via les nouveaux ports Thunderbolt 5 à haute vitesse.

Le Mac Studio exécutait en toute discrétion Autodesk Flame, une application native Apple Silicon dédiée aux effets visuels et à l’étalonnage couleur en temps réel. Une démonstration a montré comment la machine pouvait gérer des dizaines de calques et des milliers d’éléments pour une scène où des personnages couraient dans une rue. Ajout de bâtiments, ajustement de l’éclairage, effets atmosphériques… Tout était exécuté rapidement et sans effort apparent grâce à la puce M4 Max.

Mac Studio avec M3 Ultra et Cyberpunk 2077

Le Mac Studio équipé du M3 Ultra était connecté à un écran Studio Display 6K et tournait sous Cinema 4D, une autre application optimisée pour Apple Silicon.

À l’écran, une scène de plage en rendu sommaire était affichée. Plutôt que d’ajouter manuellement des milliers d’éléments de végétation, une commande via LM Studio et un modèle LLM local a permis de générer un script Python plaçant automatiquement 1 000 ficus dans la scène. Résultat : un rendu final effectué sous RedShift en seulement 12 secondes.

En parallèle, une version de préproduction de Cyberpunk 2077, attendue sur Mac en 2025, tournait en tâche de fond. Le jeu affichait des graphismes nets, des reflets réalistes et des effets atmosphériques comme le brouillard. Il s’appuyait sur les capacités natives de Ray Tracing du M3 Ultra, tout en annonçant la prise en charge du Path Tracing lors de sa sortie sur Mac.

La puissance a un prix. Le Mac Studio avec M4 Max et 36 Go de mémoire démarre à 2 499,00 €, tandis que la version M3 Ultra avec 96 Go de mémoire unifiée est proposée à partir de 4 999,00 €.

Les précommandes sont ouvertes et les expéditions commenceront le 12 mars.

