Mac mini M4 : les dernières rumeurs et tout ce que l'on sait à ce jour

Le Mac Mini M2 de 2023 a été une véritable surprise lors de sa sortie. Personne ne s’attendait à un nouveau modèle de bureau, et il a presque été éclipsé par l’arrivée des deux nouveaux MacBook Pro à ce moment-là.

Inattendu (et peut-être sous-estimé), il s’est avéré être un ordinateur remarquable. Le chipset M2 a représenté une amélioration considérable pour la série. Dans notre revue, nous l'avons même qualifié de "meilleur PC que l’on puisse acheter".

Cela dit, les futurs modèles auront la lourde tâche de maintenir ce niveau. Est-ce que le prochain Mac Mini parviendra à rester parmi les meilleurs ordinateurs de bureau du marché ? C'est très possible. Des rumeurs concernant un Mac Mini fonctionnant avec le SoC (système sur puce) M4 d’Apple circulent déjà sur internet.

Le nouveau matériel de prochaine génération pourrait considérablement améliorer les performances par rapport aux modèles précédents. De plus, il se pourrait que ce Mac Mini M4 introduise un nouveau design.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce Mac de nouvelle génération, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé toutes les rumeurs et spéculations pour vous aider à décider si ce futur modèle pourrait vous intéresser.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un ordinateur de bureau compact qui pourrait utiliser la nouvelle puce M4 d'Apple

Un ordinateur de bureau compact qui pourrait utiliser la nouvelle puce M4 d'Apple Quand sortira-t-il ? Selon les rumeurs, il arrivera à la fin de l'année 2024, peut-être en octobre

Selon les rumeurs, il arrivera à la fin de l'année 2024, peut-être en octobre Combien coûtera-t-il ? Il n'y a pas encore de rumeurs concernant le prix, bien que l'actuel Mac Mini M2 coûte 699 €

(Image credit: Djordje Novakov / Shutterstock)

Les premières rumeurs faisaient état d'un lancement soit fin 2024, soit début 2025, mais un insider reconnu de l'industrie, Mark Gurman, évoque désormais une sortie en octobre 2024 pour le Mac Mini M4 (en même temps que les modèles MacBook Pro dotés du SoC M4 et un iMac M4).

D’après Gurman, ces nouveaux Mac équipés du M4 seraient déjà en cours d’expédition dans certains cas, et Apple tiendrait bien son calendrier pour un événement de lancement en octobre. Il est également vrai qu’Apple rafraîchit traditionnellement sa gamme de Mac à l'automne – vers octobre ou novembre – ce qui rend ces rumeurs crédibles. Une mise en vente en novembre a également été évoquée pour les nouveaux Mac M4, y compris le Mac Mini.

Aucun prix n’a été mentionné pour l’instant. Cependant, dans l’une de ses newsletters, Gurman a indiqué que le nouveau Mac Mini « pourrait être moins cher à fabriquer ». Cela laisse entendre que le modèle pourrait être plus abordable, même si, comme toujours, il faut prendre cela avec précaution – un prix similaire, voire plus élevé, n’est pas à exclure.

Mac Mini M4 : Actualités, rumeurs et caractéristiques

Le Mac Mini n’a pas connu de refonte majeure depuis plus d’une décennie, avec un design actuel datant de 2010. Mais cela devrait bientôt changer. Selon les rumeurs, ce futur appareil serait le « plus petit ordinateur jamais conçu par Apple ». Il serait apparemment de la taille d’un « boîtier Apple TV ».

Le Mac Mini M2 mesure 197 x 197 x 35,8 mm. À titre de comparaison, l’Apple TV 4K fait 93 x 93 x 31 mm. Cela représenterait donc une réduction considérable de taille. Des vidéos de démontage de Mac Mini montrent que les puces de la série M permettent à Apple d’utiliser des composants plus petits. Il est donc possible que la marque ait décidé de compacter encore plus l’appareil. Des rapports internes disent que les personnes proches du développement parlent d’un appareil « qui serait essentiellement un iPad Pro dans une petite boîte ».

Bien qu’il occupe moins d’espace sur un bureau, Apple pourrait concevoir le Mac Mini M4 pour qu’il soit un peu plus haut. Mais de combien, cela reste inconnu. Le modèle actuel est relativement court, et une légère augmentation de la hauteur ne devrait pas trop nuire à sa portabilité.

Il semble qu'Apple envisage d'équiper le nouveau Mac Mini de cinq ports au lieu des quatre actuels. Cette spéculation est basée sur une ligne de code repérée dans macOS Sequoia, qui fait référence à un « Mac Mini Apple Silicon (5 Ports) ».

Cela rejoint une rumeur précédente de Mark Gurman selon laquelle le Mac Mini M4 disposerait de cinq ports USB-C, dont deux placés à l’avant de l’ordinateur (et les trois autres à l’arrière). Il est encore incertain si ces ports seront effectivement des USB-C, mais c’est probable, à moins qu’Apple n’inclue également des entrées USB-A.

Le boîtier comprendrait une entrée pour l'alimentation ainsi qu’un port HDMI pour le connecter à un écran externe. Il n'y a pour l'instant aucune information sur la présence d’un slot pour carte SD ou d’un port Ethernet. Il ne serait pas étonnant qu’Apple propose un adaptateur payant pour d'autres types de ports.

Quant à l’élément central de ce boîtier compact, selon les dernières spéculations de Mark Gurman, le nouveau Mac Mini sera disponible en versions M4 et M4 Pro, ce qui offrirait un choix de processeur, comme pour le modèle actuel.

Les caractéristiques restent pour l’instant mystérieuses. Les rumeurs se concentrent principalement sur le matériel, mais il est probable que macOS 15 Sequoia soit le système d’exploitation de cet appareil. Avec ce système, l’Apple Intelligence et ses nombreuses fonctionnalités basées sur l'IA seront présentes sur le nouveau Mac Mini. Cela inclut la synthèse de texte, l’application Image Playground pour générer des images, et l’édition intelligente de photos.

Qu'en est-il des autres appareils Apple ?

(Image credit: Future)

Comme on pouvait s'y attendre, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les autres Mac M4. Nous avons vu des indices repérés dans les journaux de tests des développeurs qui représentent une indication intéressante qu'Apple va peut-être opter pour un minimum de 16 Go de RAM pour tous ses Mac M4 - y compris le Mac Mini, peut-être - bien qu'il faille prendre cela avec un peu plus d'assaisonnement.

D'autres spéculations de Mark Gurman suggèrent que les modèles MacBook Pro suivants seront introduits en même temps que le Mac Mini : un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec une puce M4 vanille, ainsi que des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus haut de gamme offrant les options M4 Pro et M4 Max. Nous aurons également droit à l'iMac M4.

D'autres modèles de MacBook Pro suivront en 2025, apparemment, ainsi que le MacBook Air M4 l'année prochaine, et les Mac Pro et Mac Studio équipés du nouveau SoC M4.

Ce que nous voulons voir

(Image credit: Djordje Novakov via Shutterstock)

À l'heure actuelle, personne n'a de certitude sur le Mac Mini M4. Cependant, il y a plusieurs choses que nous aimerions voir.

1. Couleurs

(Image credit: Apple)

Il serait bon d'avoir plusieurs options de couleur pour le nouvel ordinateur de bureau. Le iMac M3 est disponible en sept teintes différentes, alors pourquoi pas le Mac Mini ? Imaginez un ordinateur de bureau jaune vif ou bleu élégant posé sur votre bureau. Si Apple décide de ne pas déployer un arc-en-ciel, la société pourra peut-être opter pour un noir spacieux, à l'instar du MacBook Pro M3 Max. Ce sera la deuxième couleur à côté de l'argent standard.

2. Ports

(Image credit: Future)

Même si ce design plus compact semble idéal, nous nous interrogeons sur le nombre de ports qu'il comportera. Un corps plus compact pourrait signifier moins de ports.

Espérons que nous nous trompons et, comme nous l'avons vu plus haut, les rumeurs indiquent que le nombre de ports sera augmenté, du moins en ce qui concerne les connecteurs USB. Mais qu'en est-il des autres ports ?

Si le nombre de ports était réduit, le Mac Mini M4 deviendrait plus difficile à utiliser. Il ne serait pas aussi flexible, car vous ne pourriez pas l'équiper de plusieurs accessoires. À moins qu'Apple ne prévoie de lancer un adaptateur spécial qui ajouterait des ports supplémentaires, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que l'ordinateur de bureau dispose déjà de tout ce dont il a besoin pour aider son utilisateur.

3. Possibilité de mise à jour

Ce n'est probablement pas gagné d'avance, mais il serait formidable de pouvoir mettre à jour les principaux composants du Mac Mini. C'est déjà possible sur le Mac Pro 2023 puisqu'il est possible d'installer des fentes pour cartes PCIe afin d'augmenter les capacités de l'ordinateur. Ces composants permettent par exemple d'augmenter la capacité de stockage.

Il serait bon que cette fonctionnalité soit étendue à d'autres matériels tels que la mémoire ou les cartes graphiques. Apple préfère avoir un écosystème cloisonné pour ses appareils, il est donc peu probable que la société change d'avis sur ce point. Mais nous aimerions bien avoir cette option.