Le Mac Mini M4 arrive - et il pourrait être le plus petit Mac jamais fabriqué par Apple

On a déjà entendu parler de l'éventuelle sortie du Mac Mini M4 d'ici la fin de l'année, mais de nouvelles rumeurs indiquent que ce petit Mac d'Apple pourrait devenir encore plus compact grâce à son premier changement de design en 14 ans.

D'après Mark Gurman, un insider réputé d'Apple chez Bloomberg, le nouveau Mac Mini sera « le plus petit ordinateur de bureau de la marque à ce jour ». En effet, ce nouveau Mini, alimenté par la puce M4, sera si compact qu'il s'approchera de la taille d'un boîtier Apple TV, selon les sources de Gurman.

En réalité, cette refonte ne changerait pas fondamentalement le fonctionnement du Mac Mini. La version actuelle mesure 1970 x 1970 x 358 mm, tandis que l'Apple TV 4K fait 93 x 93 x 31 mm. Le rapport de Gurman affirme que le nouveau Mac Mini pourrait en fait être plus haut que la version actuelle pour atteindre cette réduction de la taille globale.

Néanmoins, cela permettrait d'atteindre le cap d'être le plus petit ordinateur de bureau d'Apple jusqu'à présent, et la mise à niveau vers une puce M4 pourrait le rendre extrêmement populaire. Cette puce est apparemment la principale raison de cette refonte, grâce à ses besoins énergétiques réduits – les sources de Gurman indiquent que l'ordinateur est « essentiellement un iPad Pro dans une petite boîte ».

Quelles autres améliorations pourrait recevoir le Mac Mini M4 ? Naturellement, les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à macOS Sequoia seront un des atouts majeurs. Il semble aussi qu'Apple ait testé des versions avec trois ports USB-C à l'arrière (la version actuelle M2 en a deux, avec des ports Thunderbolt 4), ainsi qu'un port HDMI, comme sur le modèle actuel.

Selon Bloomberg, il y aurait également deux versions du Mac Mini. L'une serait équipée de la puce M4 de base, tandis qu'une autre tournerait avec la puce M4 Pro, encore non annoncée. Il semble que la version de base M4 soit disponible plus tôt, avec une production intensifiée en août pour une sortie « plus tard cette année ». Il faudra peut-être attendre octobre pour le modèle M4 Pro.

Une question reste en suspens : Apple prévoit-elle de maintenir le prix attractif du Mac Mini au même niveau ? L'actuel démarre à seulement 699€, et d'après Gurman, « le nouveau modèle pourrait coûter moins cher à fabriquer ». On ne sait pas encore si cela se traduira par un prix encore plus bas, similaire, ou potentiellement plus élevé.

N'achetez pas de Mac maintenant

(Image credit: Apple)

Notre test du Mac mini (2023) l'a qualifié de « meilleur mini PC que l'on puisse acheter actuellement », et il reste en tête de notre guide des meilleurs mini PC. Une nouvelle puce M4 et un design revu ne feraient certainement pas de mal à ses chances de rester en tête, sauf si Apple fait une erreur avec la connectivité ou les performances.

L'attrait du Mac mini a toujours été la combinaison de sa taille et du fait qu'on puisse y ajouter son propre clavier, souris et moniteur. Si Apple parvient à maintenir le modèle de base à 699€, il continuera sûrement d'être populaire parmi les fans de Mac et même chez certains utilisateurs fidèles de Windows.

La principale concurrence pour le nouveau Mac Mini pourrait en réalité venir de chez Apple elle-même. Ce rapport de Bloomberg a réitéré des rumeurs antérieures selon lesquelles Apple prévoit également des mises à jour avec la puce M4 pour l'iMac et le MacBook Pro en 2024, ce qui signifie qu'il serait conseillé d'attendre avant d'acheter un nouveau Mac si possible.

Les exceptions pourraient être si l'on envisage un MacBook Air, un Mac Pro, ou un Mac Studio. Le MacBook Air ne devrait apparemment pas bénéficier d'une mise à jour avec la puce M4 avant le printemps 2025 (autrement dit, entre mars et avril), tandis que les versions M4 du Mac Pro et du Mac Studio n'arriveraient qu'« au milieu de l'année prochaine ».