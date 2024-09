MacBook Pro, Mac mini et iMac : les Mac M4 arrivent en avance

Les personnes intéressées par l’arrivée des nouveaux Mac équipés des puces M4 voudront sans aucun doute se tenir au courant des dernières rumeurs concernant ces appareils, qui devraient être lancés en octobre.

Mark Gurman a fourni une mise à jour dans sa dernière newsletter Power On (pour Bloomberg), indiquant que l'événement de lancement qui présentera plusieurs nouveaux Mac équipés de la puce M4 est prévu pour les « prochaines semaines » et qu’il suit toujours le même calendrier que celui révélé par le leaker en avril 2024.

Quelques détails supplémentaires sur les Mac présumés apparaissent dans cette fuite, même si beaucoup d'informations rappellent des éléments déjà connus.

Pour récapituler, on s'attend à de nouveaux modèles de MacBook Pro, un nouvel iMac et un Mac mini remanié, tous équipés de la puce M4.

Gurman précise certains éléments, mentionnant notamment l'arrivée d'un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme (nom de code J604) avec la puce M4 classique. Il sera accompagné de modèles plus haut de gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces (J614 et J616 respectivement) équipés des puces M4 Pro et M4 Max.

Ensuite, il y a le nouvel iMac (J623) avec la puce M4 classique, ainsi qu'un Mac mini remanié, plus compact (J773), qui proposera des versions avec la puce M4 classique et la M4 Pro.

D’après Gurman, la plupart de ces modèles de Mac sont déjà en production. Apple semble donc prêt, mais attend que tous les modèles prévus avec la puce M4 soient finalisés avant de lancer cette nouvelle gamme d’ordinateurs (ce qui semble logique).

L'événement de lancement devrait mettre l’accent sur les capacités en intelligence artificielle des puces M4 et l’arrivée d'Apple Intelligence sur ordinateur de bureau (avec probablement l'introduction de modèles d'iPad plus bas de gamme, selon Gurman, aux côtés de ces Mac).

Analyse : Une période passionnante pour Apple

C’est rassurant de voir que les projets d'Apple pour les Mac avec puce M4 restent sur la bonne voie (et semblent l’avoir été tout au long de l’année). Il faut bien sûr toujours ajouter une pincée de prudence – rien n'est jamais figé à 100 % – mais Gurman semble assez convaincu.

La perspective du Mac le plus compact jamais conçu par Apple, avec ce Mac mini M4 plus petit, est particulièrement intrigante. Mais encore plus excitant, des rumeurs indiquent qu'Apple pourrait équiper tous les nouveaux Mac avec puce M4 d'au moins 16 Go de RAM en standard. (Il était grand temps que le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme dispose de cette quantité de mémoire unifiée). Cette rumeur sur la RAM est en partie étayée par le grand virage vers l'IA qu'Apple semble amorcer, les fonctionnalités d'intelligence artificielle nécessitant potentiellement plus de mémoire à l'avenir.

Le temps nous le dira, comme toujours, et avec un peu de chance, il ne reste plus qu'un peu plus d'un mois à patienter avant que ces nouveaux Mac n'arrivent, en laissant suffisamment de place après le lancement de l’iPhone 16 la semaine dernière.

Via MacRumors