Les Mac M4 d'Apple en test, avec un indice d'une amélioration de la RAM pour le MacBook Pro 14 pouces

Apple semble intensifier les tests de quatre nouveaux modèles de Mac équipés de la puce M4, en vue de leur sortie prévue plus tard cette année. Il semble également qu'une mise à jour majeure concerne le MacBook Pro d'entrée de gamme, notamment en ce qui concerne la configuration de base de la mémoire RAM (et potentiellement un changement au niveau du processeur).

Ces informations proviennent du dernier rapport de Mark Gurman de Bloomberg (via MacRumors), une source récurrente de fuites sur Apple, qui nous informe qu'Apple accélère les tests de plusieurs Macs dotés du processeur M4.

L'informateur avait déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il fallait s'attendre à des modèles de MacBook Pro, Mac mini et iMac avec la puce M4 d'ici la fin 2024, probablement en octobre.

Les dernières indications de Gurman se basent sur l'analyse des journaux des développeurs, révélant quatre Macs alimentés par des puces M4 d'entrée de gamme. Le rapport mentionne que trois de ces modèles sont équipés d'un processeur 10 cœurs avec un GPU 10 cœurs, cette même puce M4 étant déjà utilisée dans les iPad Pro haut de gamme et sera intégrée dans certains nouveaux Macs M4.

L'autre puce M4 détectée dispose d'un processeur 8 cœurs et d'un GPU 8 cœurs, une configuration inédite pour le M4, non utilisée dans les modèles actuels d'iPad Pro.

C'est ici qu'est évoquée cette potentielle mise à jour importante de la RAM : ces Macs M4 sont tous équipés de 16 Go ou 32 Go de mémoire unifiée – aucune configuration de 8 Go n'est proposée. Notons également la particularité concernant le processeur : Gurman ne mentionne que la version standard du M4, sans évoquer les variantes plus puissantes M4 Pro ou Max.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Analyse : Pourquoi il est judicieux d'augmenter la mémoire vive dans tous les domaines

Il est important de rappeler qu'il s'agit ici de modèles Mac d'entrée de gamme, et l'indication claire qui se dégage est qu'Apple pourrait bien équiper le MacBook Pro 14 pouces M4 de base avec 16 Go de RAM (ce qui correspondrait à la version 16 pouces, qui en est déjà pourvue). Il est également fort probable que 16 Go deviennent la norme minimale pour le Mac mini et l'iMac, et par extension, lorsque le MacBook Air M4 sera lancé l'année prochaine.

D'une certaine manière, il semble logique que cette mise à jour de la mémoire soit appliquée à l'ensemble des Macs de la génération M4. En effet, pour le MacBook Pro, un ordinateur portable destiné aux professionnels et à des charges de travail plus lourdes, proposer des modèles avec seulement 8 Go de RAM en 2024 semblerait déraisonnable – voire cynique (une manière d'inciter les acheteurs à payer cher pour une mise à niveau nécessaire à 16 Go).

Cependant, de manière plus générale, il faut considérer la stratégie actuelle d'Apple avec ses appareils, qui consiste à miser sur l'intelligence artificielle avec une grande ambition sur l'Apple Intelligence. Comme on l'a déjà constaté, certaines fonctionnalités liées à l'IA pour le développement (dans Xcode 16, la plateforme de développement d'applications d'Apple) nécessitent 16 Go pour fonctionner, et à l'avenir, les fonctionnalités de l'Apple Intelligence dans macOS pourraient bien être plus exigeantes en la matière. En optant pour une configuration de base à 16 Go pour tous les Macs, Apple se mettrait également au niveau de la concurrence dans le domaine de l'IA – notamment Microsoft avec ses PC Copilot+ qui exigent également 16 Go comme configuration mémoire minimale.

Il est donc fort probable que cette évolution vers 16 Go pour tous les Macs se concrétise, bien que pour le MacBook Pro 14 pouces M4, cela semble particulièrement plausible et attendu depuis longtemps.

Naturellement, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives – ces informations proviennent de fuites qui pourraient s'avérer incorrectes – et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les spéculations liées aux processeurs.

Le fait qu'aucun modèle M4 Pro ou Max n'ait été repéré pourrait simplement refléter qu'ils n'étaient pas dans les journaux des développeurs pour une raison quelconque (ils pourraient exister, mais être un peu plus en retard dans les tests). Cela pourrait suggérer que seuls des Macs avec les modèles standards M4 sont prévus pour 2024, mais cela semble peu probable. Pourquoi ? Cela exclurait apparemment le MacBook Pro 16 pouces, dont les écrans seraient déjà en cours de production selon un autre leaker bien connu d'Apple (qui a d'ailleurs renforcé cette rumeur).

Il serait donc prudent de mettre de côté les spéculations sur les processeurs pour l'instant, bien que l'on s'attende à une amélioration des performances en IA avec le M4, l'associer à 16 Go de RAM sur tous les Macs paraît judicieux – la question reste cependant de savoir, notamment pour le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, comment cela affectera les prix ? Espérons que l'augmentation ne sera pas aussi drastique que celle actuelle pour passer de 8 Go à 16 Go.