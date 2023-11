Test de l'Apple MacBook Pro 16 pouces (M3 Max) : puissance maximale, prix maximal

Le MacBook Pro 16 pouces (M3) est la dernière et la meilleure version du puissant ordinateur portable professionnel d'Apple. Avec le choix entre les nouvelles puces M3 Pro ou M3 Max, et la prise en charge d'une mémoire unifiée pouvant atteindre 128 Go, il s'agit d'un ordinateur portable incroyablement puissant, idéal pour les charges de travail lourdes, en particulier celles qui sont gourmandes en ressources graphiques. Avec un GPU boosté et le Game Mode de macOS Sonoma, c'est aussi le premier MacBook que nous recommanderions pour les jeux. À ce prix, il ne conviendra pas à tout le monde, mais il s'agit d'une avancée technologique incroyable.

Retour en deux minutes

La présentation par Apple en octobre de la gamme MacBook Pro 16 pouces (M3) était à la fois inattendue, en termes de calendrier, et risquée. Nous nous attendions à ce qu'Apple présente un jour un successeur au MacBook Pro 16 pouces (2023) basé sur le modèle M2, mais peu d'observateurs pensaient que cela se produirait à peine dix mois plus tard.

C'est une décision risquée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle risque d'agacer les personnes qui ont acheté le dernier MacBook Pro 16 pouces - en particulier le modèle M2 Max - et qui pensaient disposer d'un peu de temps avant que le modèle très onéreux qu'ils venaient d'acquérir ne soit remplacé. Bien qu'essayer de rester à la pointe des produits informatiques soit un passe-temps ridicule et coûteux, et bien que la révélation des M3 Pro et M3 Max ne rende pas soudainement les versions M2 obsolètes, il est compréhensible que cela puisse laisser un goût amer à beaucoup de gens.

Cela risque également de donner l'impression que la génération M2 est un échec qu'Apple souhaite oublier. Bien que le saut de la M1 à la M2 n'ait pas été énorme, il n'a pas été ressenti comme un échec - du moins jusqu'à ce qu'Apple lance non seulement le M3 lors de son événement Scary Fast d'octobre, mais aussi le M3 Pro et le M3 Max, ainsi que des remplacements pour des ordinateurs portables vieux de 10 mois et un nouvel iMac qui a complètement ignoré le M2 (vous pouvez également lire notre critique du Apple MacBook Pro 14 pouces M3 Max, et notre article sur l'Apple iMac 24 pouces (M3)).

La bonne nouvelle, c'est qu'avec un prix de départ de 2 999 €, vous bénéficiez des performances améliorées de la série M3 pour le même prix que la génération précédente ; c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont hésité à acheter le MacBook Pro 16 pouces M2 Pro ou M2 Max, mais cela pourrait être considéré comme une nouvelle insulte pour ceux qui ont acheté ces ordinateurs portables, surtout s'ils l'ont fait il y a seulement quelques semaines.

Comme pour les modèles précédents, vous pouvez choisir une variété de configurations, y compris les puces M3 Pro ou M3 Max, et jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée - et vous devrez vous assurer de bien choisir vos options avant d'acheter, car vous ne pourrez pas mettre à jour les ordinateurs portables par la suite. Bien entendu, plus vous optez pour des spécifications élevées, plus le prix de cet ordinateur portable déjà onéreux augmentera.

Par ailleurs, contrairement au nouveau MacBook Pro 14 pouces, il n'existe pas d'option plus abordable avec la puce M3 de base. Ce qui signifie que le MacBook Pro 16 pouces ne peut être recommandé qu'aux personnes qui ont le budget et le besoin d'une machine aussi puissante.

Si c'est votre cas, ce pourrait être votre nouveau compagnon idéal. Il conserve le même écran de premier ordre que les modèles précédents, avec un superbe écran de 16,2 pouces doté d'une résolution nette de 3456 x 2234 et de la technologie Liquid Retina XDR, offrant une luminosité maximale de 1 600 nits pour une vivacité et un contraste dynamique incroyables. La technologie ProMotion permet également des taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui donne au système d'exploitation macOS et à toutes les applications que vous exécutez (ou aux sites web que vous parcourez) une sensation de rapidité, de fluidité et de réactivité.

Un grand nombre de ports, dont de nombreux USB-C, un HDMI et un lecteur de cartes mémoire, offre aux professionnels une grande flexibilité lors de l'utilisation du MacBook d'Apple. Les professionnels bénéficient d'une grande flexibilité lorsqu'ils utilisent l'Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) en déplacement.

Sur le plan des performances, il s'agit d'une station de travail impeccable, Apple s'appuyant sur les MacBooks M2 Pro et M2 Max déjà impressionnants. Il n'y a pas eu une seule tâche que le nouveau MacBook Pro 16 pouces n'a pas pu accomplir pendant les tests, même lors de l'édition de séquences 4K avec plusieurs fichiers vidéo 4K et 8K, et il a également fait un travail impressionnant en faisant tourner les derniers jeux. C'est vrai : avec le nouveau MacBook Pro 16 pouces (et le modèle 14 pouces), Apple vient peut-être de sortir le premier MacBook gaming. Les MacBooks de la gamme "Pro" ne sont plus seulement des outils de travail, mais aussi des outils de jeu.

Test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) : Prix et disponibilité

Sortie officielle le 7 novembre

À partir de 2 999 €

Même prix de départ que le modèle précédent

Le MacBook Pro 16 pouces (M3) a été annoncé lors de l'événement Scary Fast d'Apple le 30 octobre, et est sorti le 7 novembre 2023. Cela fait donc un peu plus de neuf mois depuis la sortie du dernier modèle, le 24 janvier 2023.

Ce lancement pourrait bien avoir établi un record (et pas un très bon) de brièveté de la durée de vie d'un nouvel appareil, puisque les MacBook Pros 16 pouces équipés de puces M2 Pro et M2 Max ont été abandonnés dès qu'Apple a annoncé les nouvelles versions M3 Pro et M3 Max. Cela ne manquera pas d'agacer de nombreuses personnes ayant acheté les MacBook Pros les plus récents et les plus puissants il y a moins d'un an.

On peut également se demander si ce nouveau MacBook Pro 16 pouces ne sera pas lui-même dépassé en l'espace de neuf mois. Cela semble peu probable, mais nous aurions dit la même chose en janvier de cette année - il y avait un écart de 14 mois entre les MacBook Pros 14 pouces M1 Pro et M1 Max et les versions M2). Et, bien que les modèles M2, ainsi que les modèles M1, soient toujours pris en charge par Apple, même s'ils ne sont plus vendus, la prudence est de mise. Avoir toujours le dernier modèle de MacBook est difficile - et coûteux - dans le meilleur des cas, mais qu'un nouveau modèle soit remplacé en seulement neuf mois semble un peu osé. Apple essayerait-il de faire la même chose avec un iPhone ?

Au moins, Apple a maintenu le prix de départ du nouveau MacBook Pro 16 pouces à 2 999 €, ce qui vous donne une version équipée de la puce M3 Pro, qui comprend un processeur à 12 cœurs, un GPU à 18 cœurs, 18 Go de mémoire unifiée et un disque dur SSD de 512 Go.

En d'autres termes, le M3 Pro offre une puissance accrue et plus de mémoire (18 Go contre 16 Go pour le modèle M2 Pro), sans frais supplémentaires. C'est une bonne chose pour ceux qui avaient envisagé la version M2 Pro jusqu'à il y a quelques semaines, mais cela pourrait être interprété comme une nouvelle gifle pour ceux qui ont acheté le M2 Pro.

La bonne nouvelle, cependant, c'est que si Apple a cessé de vendre les modèles M2 Pro et M2 Max du MacBook Pro 16 pouces, d'autres détaillants les vendent encore, et ils seront probablement très désireux d'écouler leurs stocks pour laisser la place à la génération M3. Cela signifie que vous pourrez peut-être vous procurer un modèle M2 Pro ou M2 Max à un prix très avantageux, en particulier lors de l'événement du Black Friday - et comme ces ordinateurs portables ont moins d'un an, vous pourriez bénéficier d'un excellent laptop à un prix défiant toute concurrence.

Vous pouvez également vous procurer le modèle 16 pouces avec la même puce M3 Pro, 36 Go de mémoire et 512 Go de SSD pour 3 459 €.

Le modèle suivant est équipé de la puce M3 Max, plus puissante, avec un CPU à 14 cœurs, un GPU à 30 cœurs, une mémoire unifiée de 36 Go et un disque SSD de 1 To, pour 4 249 €. Enfin, vous pouvez obtenir un modèle avec le M3 Max doté d'un CPU à 16 cœurs, d'un GPU à 40 cœurs, d'une mémoire unifiée de 48 Go et d'un espace de stockage de 1 To pour 4 849 €.

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces peut également être configuré avec 64 ou 128 Go de mémoire et jusqu'à 8 To de stockage SSD.

La version entièrement équipée vous coûtera la somme astronomique de 8 529 €. Si vous êtes l'une des rares personnes à a) pouvoir vous le permettre et à b) avoir besoin d'une telle puissance, vous devrez prévoir un délai de livraison de deux à trois semaines.

Le MacBook Pro 16 pouces est certainement un ordinateur portable professionnel haut de gamme, dont le prix le prouve, et même si cela en rebutera plus d'un, d'autres qui ont besoin d'un matériel très puissant pour leur travail peuvent considérer qu'il s'agit d'un bon investissement, même si l'on craint qu'Apple ne lance un nouveau modèle moins d'un an plus tard.

Contrairement au MacBook Pro 14 pouces (M3) lancé en même temps que lui, le modèle 16 pouces n'est pas disponible dans une version plus abordable avec la puce M3 de base - c'est la première fois que les MacBook Pros 14 pouces et 16 pouces diffèrent en termes de gamme d'options de processeur.

Note du prix : 3/5

Test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) : Caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques de notre version d'évaluation du MacBook Pro 16 pouces (M3 Max) MacBook Pro M3 Pro 512GB MacBook Pro M3 Pro 36GB Memory MacBook Pro M3 Max 1TB MacBook Pro M3 Max 48GB Memory Prix : 2 999,00 € 3 459,00 € 4 249,00 € 4 849,00 € CPU : Apple M3 Pro (12-cœurs) Apple M3 Pro (12-cœurs) Apple M3 Max (14-cœurs) Apple M3 Max (16-cœurs) Graphiques : GPU 18 cœurs intégré GPU 18 cœurs intégré GPU 30 cœurs intégré GPU 40 cœurs intégré RAM : Mémoire unifiée de 18 Go Mémoire unifiée de 36 Go Mémoire unifiée de 36 Go Mémoire unifiée de 48 Go Écran : Écran Liquid Retina XDR de 16 pouces, 3456 x 2234 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Écran Liquid Retina XDR de 16 pouces, 3456 x 2234 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) 16-inch, 3456 x 2234 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1,000 nits sustained brightness, wide color P3 gamut, ProMotion technology) Écran Liquid Retina XDR de 16 pouces, 3456 x 2234 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) Stockage : 512 Go SSD 512 Go SSD 1 To 1 To Ports : 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 Sans fil : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Poids : 2.2kg 2.2kg 2.2kg 2.2kg Dimensions : 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm 356 x 248 x 17mm

Test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) : Design

Même conception que le modèle précédent

Nouvelle option de couleur Space Black

L'écran est toujours le meilleur que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable

En ce qui concerne le design du MacBook Pro 16 pouces (M3), Apple ne s'est guère écarté du modèle précédent - le seul changement est une nouvelle option de couleur, appelée Space Black, qui, selon Apple, est fabriquée avec une "chimie révolutionnaire" qui réduit la rétention des empreintes digitales en créant un joint d'anodisation.

Apple nous a envoyé un MacBook Pro 16 pouces (M3) de cette couleur, et il est superbe. Le noir n'est pas toujours la couleur la plus excitante pour la technologie, mais le Space Black présente une belle finition métallique qui lui donne une profondeur que d'autres ordinateurs portables de la même teinte n'ont pas. Il a l'air sérieux et professionnel, ce qui est ce qu'on attend d'une station de travail mobile comme le MacBook Pro 16 pouces ; il serait toutefois agréable d'avoir des couleurs plus vives avec le prochain MacBook Air. Nous pouvons également confirmer que la "magie noire" (spatiale) utilisée par Apple pour bannir les traces de doigts fonctionne à merveille - après l'avoir manipulé pendant des jours, le MacBook Pro 16 pouces (M3) n'a pas montré une seule trace de doigt, alors que d'autres MacBooks commenceraient à être un peu tachés à l'heure actuelle.

Il y a une petite erreur de conception, cependant, car alors que le câble de recharge tressé est noir pour correspondre à la couleur du MacBook Pro avec lequel il est livré (un peu comme avec les iMacs 24 pouces), la brique d'alimentation que vous branchez dans la prise murale reste blanche, ce qui semble un peu incongru à côté du MacBook Pro de couleur Black Space.

À part cela, en termes de design, les choses sont identiques au modèle sorti au début de l'année 2023, qui lui-même était essentiellement le même que le modèle de 2021, bien que cela ne dérange pas. Le clavier est confortable et réactif (bannissant la mauvaise réputation dont souffraient les anciens claviers des MacBook Pro), le bouton Touch ID vous permet de vous connecter et de payer en toute sécurité d'un simple effleurement, et il y a une excellente gamme de ports (emplacement pour carte mémoire SDXC, trois ports Thunderbolt / USB 4, un port HDMI de taille normale et une prise casque).

(Image credit: Future)

Il y a quelques années, la mode était de rendre les ordinateurs portables de plus en plus fins et de plus en plus légers, souvent au détriment des ports. Si cela convient aux ordinateurs portables ordinaires, pour les stations de travail dans lesquelles vous voudrez probablement brancher de nombreux périphériques, tels que des disques durs, des moniteurs ou projecteurs externes et des cartes mémoire, n'avoir que deux ports USB-C, dont l'un sera souvent utilisé pour charger l'ordinateur portable, n'est tout simplement pas suffisant.

Avec le MacBook Pro 16 pouces (M3), vous pouvez laisser pratiquement tous vos adaptateurs à la maison et tout brancher directement sur l'ordinateur portable, ce qui en fait un appareil bien plus pratique pour les personnes qui voyagent beaucoup. Grâce à la qualité de son écran (nous y reviendrons dans un instant), à son système audio à six haut-parleurs, à ses micros de qualité studio et à sa webcam FaceTime HD 1080p, le MacBook Pro 16 pouces (M3) offre ce que nous avons apprécié dans les versions précédentes : le fait de ne pas devoir nécessairement brancher des écrans, des microphones ou des haut-parleurs externes, ce qui garantit un haut degré de flexibilité et de portabilité aux créatifs travaillant dans le cinéma, l'animation, la musique et la photographie.

Les bords fins de l'écran sont toujours aussi agréables et modernes (il suffit de les comparer à ceux de l'ancien MacBook Pro 13 pouces pour voir la différence qu'un cadre fin autour de l'écran peut faire), et oui, l'"encoche" autour de la webcam est toujours là, plongeant dans la barre de menus en haut du bureau. macOS Sonoma, comme les versions précédentes de macOS, s'y adapte bien, en déplaçant les éléments de menu de part et d'autre de l'encoche, et avec le grand écran de 16 pouces, vous ne la remarquez pas vraiment, car vous disposez d'un espace de travail large et dégagé.

L'écran de 16,2 pouces reste le meilleur écran que l'on puisse trouver sur un ordinateur portable, avec une résolution nette de 3456 x 2234 et la technologie Liquid Retina XDR, qui offre une luminosité maximale de 1 600 nits pour des couleurs et une plage dynamique incroyablement vives, en particulier avec les séquences HDR. Les mini-LED et la gradation locale contribuent à rendre les scènes sombres absolument superbes, et la large gamme de couleurs P3 ainsi que la prise en charge d'un milliard de couleurs permettent d'obtenir des tons précis qui seront essentiels pour les monteurs vidéo et les photographes en particulier.

Ce qui est sans doute le plus intéressant dans l'écran du MacBook Pro 16 pouces (que l'on retrouve également dans le modèle 14 pouces), c'est la technologie ProMotion, qui prend en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et qui peut automatiquement ajuster ce taux en fonction du contenu à l'écran. Cette fonction est particulièrement appréciable lorsque l'on fait défiler des sites web ou des documents. Le texte, les images et même les séquences en mouvement défilent de manière fluide et restent visibles quelle que soit la vitesse à laquelle vous faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas. Les émissions de télévision et les films en bénéficient également, de même que les jeux vidéo. Apple a tenu à souligner les prouesses de la gamme M3 lorsqu'il s'agit de jouer à des jeux exigeants sur le plan graphique, et ProMotion est un argument de vente clé (les écrans à taux de rafraîchissement élevé sont de plus en plus courants dans les ordinateurs portables de jeu haut de gamme).

ProMotion contribue également à prolonger la durée de vie de la batterie du MacBook Pro en réduisant le taux de rafraîchissement lorsqu'il détecte un contenu statique.

Enfin, un port MagSafe 3 permet de brancher (et de débrancher en toute sécurité) le bloc d'alimentation. C'est une bonne chose, surtout si vous oubliez que le MacBook Pro 16 pouces (M3) est branché et que vous le retirez, car le chargeur se déconnecte en toute sécurité sans endommager les ports. Cela signifie également que vous ne perdez pas l'un des ports USB-C Thunderbolt 4 lorsque vous devez le recharger - bien que vous puissiez utiliser l'un de ces ports pour recharger la batterie si vous laissez votre câble MagSafe 3 derrière vous.

Le MacBook Pro 16 pouces (M3) n'apporte donc rien de nouveau en termes de design, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi modifier un design aussi réussi ? Bien sûr, Apple aurait pu ajouter un écran tactile, ou même ressusciter la Touch Bar au-dessus du clavier, et à 1,62kg, c'est un ordinateur portable lourd à transporter, mais honnêtement, ce serait juste du bricolage pour le plaisir de bricoler, et cela pourrait avoir un coût (comme l'abandon de certains ports pour un design plus léger et plus fin). Apple ne doit pas se reposer sur ses lauriers, mais pour l'instant, nous sommes heureux que l'entreprise s'en tienne à un design qui a fait ses preuves.

Note de design : 5/5

Test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) : Performance

Superbes performances

Un grand pas en avant par rapport au M1 Pro et au M1 Max

Peut jouer à des jeux modernes

Apple a fait de grandes déclarations sur les puces M3 Pro et M3 Max lors de son événement de lancement en octobre, et la société nous a envoyé le MacBook Pro 16 pouces avec la puce haut de gamme M3 Max (avec un CPU à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs) et 48 Go de mémoire unifiée, qui est le MacBook Pro 16 pouces préconfiguré le plus cher que l'on puisse acheter.

Il existe des modèles moins puissants, et vous pouvez également configurer le MacBook Pro 16 pouces pour obtenir plus de mémoire et de stockage SSD, mais il est recommandé de réfléchir attentivement à la configuration qui répond à vos besoins. Le modèle que nous avons reçu sera excessif pour beaucoup de gens, à moins que vous n'envisagiez des charges de travail très intensives en matière de rendu graphique et de vidéo, mais comme il s'agit d'un appareil Apple, il est notoirement impossible de le mettre à niveau soi-même, ce qui signifie que les spécifications que vous choisirez avant d'acheter seront celles avec lesquelles vous devrez composer.

Si vous optez pour un modèle inférieur du MacBook Pro 16 pouces (M3), vous n'aurez pas la même expérience que celle que nous avons eue avec le modèle le plus haut de gamme, mais même avec les spécifications les plus basses, vous aurez une très bonne expérience.

Selon Apple, le M3 Max du MacBook Pro 16 pouces offre des performances processeur jusqu'à 45 % supérieures à celles du M2 Max, et des performances graphiques jusqu'à 20 % supérieures. Il s'agit d'un progrès considérable en l'espace de neuf mois, et l'écart est probablement suffisant pour que les propriétaires de M2 Max regrettent leur achat. Cependant, ce n'est pas suffisant pour justifier le remplacement d'un modèle M2 Max par le M3 Max, même si vous bénéficiez d'un bon prix de reprise.

Benchmarks Voici les performances du MacBook Pro 16 pouces (M3 Max) dans notre série de tests de référence : Cinebench R24 CPU : Monocœur : 140 ; Multicœur : 13 122 Geekbench 6 : Monocœur : 3 219 ; Multicœur : 21 345 Blender : Monster : 207.7 ; Junkshop : 125.5 ; Classroom : 87.8 Autonomie de la batterie (test vidéo TechRadar) : 24 heures et 35 minutes

Pour ce qui est de l'ancien M1 Max, l'écart est plus prononcé, Apple annonçant des vitesses de CPU 80 % plus rapides et des performances graphiques 40 % plus élevées. Cependant, il est clair que lorsqu'Apple parle de gains de performances, il veut vraiment s'adresser aux propriétaires de systèmes Intel (qu'il s'agisse d'anciens MacBooks ou de PC Windows 11), et ici les gains de performances sont beaucoup plus importants, Apple affirmant que le MacBook Pro 16 pouces M3 Max est jusqu'à 5,3 fois plus rapide que le MacBook Pro basé sur Intel le plus rapide.

C'est une vantardise impressionnante, mais gardez à l'esprit que le dernier MacBook Pro équipé d'une puce Intel remonte à 2020, mais Apple fait référence au modèle 2019 du MacBook Pro 16 pouces, qui était équipé d'un Intel Core i9-9980HK de 9e génération dans sa configuration maximale.

Lors de nos propres tests de référence indépendants, nous avons constaté une nette amélioration entre les MacBook Pro 16 pouces M3 Max et M1 Max, avec une augmentation de 35 % dans Geekbench 6 pour les performances du processeur à cœur unique, et une énorme augmentation de 69 % pour les performances multicœurs.

Cinebench R24 a connu un bond similaire, avec un gain de 25 % pour les performances monocœur et de 98,9 % pour les performances multicœur. Cela s'explique par le fait que le M3 possède plus de cœurs qui sont plus performants, et que les performances multi-cœurs augmentent comme on peut s'y attendre.

Les performances du GPU ont également augmenté de manière significative selon le test Cinebench, avec un bond de 188 % pour le M3 Max. Tous ces résultats sont très impressionnants.

Mais que signifient-ils pour une utilisation réelle ? Dans notre test d'encodage Handbrake, où nous prenons une vidéo 4K et la réencodons en 1080p, le M1 Max a effectué la tâche à 61fps (images par seconde), tandis que le M3 Max l'a fait à 107fps, soit une augmentation de 76,6 %, et avec les fps plus élevés, la tâche s'est terminée beaucoup plus rapidement - et c'est ainsi que la nouvelle série de puces M3 peut avoir un impact sur vous, car il y a une réduction notable du temps nécessaire pour effectuer les charges de travail, en particulier les charges graphiques intensives.

Dans notre utilisation quotidienne du MacBook Pro 16 pouces (M3), nous avons été très impressionnés par la rapidité de macOS Sonoma, qui nous a permis d'avoir un grand nombre d'applications ouvertes et en cours d'exécution en même temps, ainsi qu'une fenêtre remplie d'onglets du navigateur Chrome. Les performances du MacBook Pro 16 pouces avec M3 Max rendent le travail sur l'ordinateur portable rapide et fluide, et encore une fois, on a l'impression qu'il s'agit d'une expérience qui a été conçue pour accélérer les flux de travail, en particulier pour les créatifs.

L'ouverture et l'édition de vidéos 4K dans Premier Pro ont été incroyablement rapides, et nous avons pu ajouter des effets et utiliser des outils basés sur l'IA et voir les résultats instantanément, plutôt que d'avoir à attendre que les scènes soient rendues. En accélérant les flux de travail de cette manière, nous avons pu terminer le montage beaucoup plus rapidement. Pour les monteurs vidéo professionnels, cela signifie que les projets peuvent être terminés plus rapidement, ce qui peut leur permettre d'accepter plus de travail. Soudain, cet ordinateur portable très coûteux apparaît comme un investissement judicieux.

L'une des évolutions les plus intéressantes de la famille de puces M3 est l'accent mis par Apple sur les performances de jeu, et il était important de les mettre à l'épreuve. Avec des jeux comme Shadow of the Tomb Raider, nous avons pu obtenir 108 images par seconde avec les paramètres les plus élevés et une résolution de 1200p (le double de ce que nous avions obtenu avec le M1 Max), et avec Total War : Warhammer III, nous avons atteint 58,2 images par seconde.

Nous avons également lancé Baldurs Gate 3, un jeu de rôle au tour par tour qui vient de sortir et qui est un jeu populaire dont une version a été conçue pour la gamme M3 d'Apple. Sur le MacBook Pro 16 pouces équipé du M3 Max, le jeu était fantastique, avec de nombreux réglages graphiques sur "ultra". L'écran ProMotion fait également du bon travail, permettant de plafonner le nombre d'images par seconde à 120, et même si ce taux n'est pas souvent atteint dans un jeu graphiquement chargé comme Baldurs Gate 3, la possibilité d'atteindre des taux d'images plus élevés rend l'expérience beaucoup plus fluide. Il y a eu quelques fois des glitchs graphiques bizarres, comme des lignes étranges dans les ombres, mais ils n'étaient que temporaires, et cela pourrait être dû à la prise en charge des pilotes pour les nouvelles puces M3.

Nous avons également joué à Baldurs Gate 3 sur le nouvel iMac 24 pouces (M3), et bien qu'il soit agréable de jouer sur un iMac, la différence de puissance était évidente, car les paramètres graphiques ont dû être abaissés, et il y avait encore des problèmes de performance.

Le MacBook Pro 16 pouces (M3) a donc le potentiel pour rivaliser avec la plupart des meilleurs ordinateurs portables de jeu, et il est même très élégant si vous optez pour la couleur Space Black. Il est intéressant de noter que les ventilateurs n'ont jamais atteint le niveau sonore de la plupart des ordinateurs portables de jeu, même si la partie du châssis située juste au-dessus du clavier est devenue sensiblement chaude au toucher pendant le jeu.

Note de performance : 5/5

Test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) : Durée de vie de la batterie

Plus de 24 heures en test de référence

Plus courte pour les tâches intensives

Les jeux l'épuisent encore plus vite

Depuis le passage au silicium d'Apple, l'autonomie des MacBook, quelle que soit leur version, est très impressionnante, en particulier celle des modèles 16 pouces, qui sont dotés de batteries physiquement plus grandes, ainsi que de toutes les caractéristiques d'efficacité de la gamme M3.

Apple affirme que le nouveau MacBook Pro 16 pouces "offre l'autonomie la plus longue jamais obtenue sur un Mac", avec une batterie lithium-polymère d'une capacité de 100 wattheures, offrant jusqu'à 22 heures de lecture vidéo et 15 heures de navigation sur le web.

Dans notre test d'autonomie, où nous avons fait tourner en boucle une vidéo 1080p jusqu'à ce que le MacBook Pro s'éteigne, la batterie a tenu un peu plus de 24 heures - c'est incroyablement impressionnant. Il est peu probable que vous utilisiez le MacBook Pro 16 pouces pour regarder un fichier vidéo local, mais cela montre le chemin parcouru. Le fait qu'un ordinateur portable aussi puissant, doté d'un écran relativement grand et lumineux, puisse atteindre ce genre de résultats est une véritable consécration pour ce qu'Apple a réalisé avec sa gamme M3.

Lorsque le Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) est utilisé pour des tâches plus intensives, la batterie s'épuise plus rapidement, mais à aucun moment la nécessité de la recharger à la moitié de la journée ne s'est fait sentir. Les performances sont également restées constantes, que le MacBook Pro 16 pouces (M3) soit branché sur le chargeur ou non - ce qui est vraiment agréable à voir, car certains ordinateurs portables réduisent les performances lorsqu'ils sont sur batterie afin d'allonger le temps avant qu'ils ne doivent être rechargés.

Lorsque vous jouez sur la batterie, celle-ci s'épuise encore plus rapidement. Si vous jouez à un jeu gourmand en ressources graphiques, l'autonomie est d'environ trois à quatre heures. Cela peut paraître choquant pour un MacBook, mais même les meilleurs ordinateurs portables de jeu ne durent souvent que cette durée.

Avec l'adaptateur d'alimentation USB-C de 140 W inclus dans l'échantillon d'évaluation que nous avons reçu, le MacBook Pro 16 pouces (M3) s'est rechargé rapidement, en moins d'une heure pour passer d'une batterie vide à 100 %.

Note sur l'autonomie de la batterie : 5/5

Test Apple MacBook Pro 16 pouces (M3) : Faut-il l'acheter ?

Swipe to scroll horizontally Notes de l'Apple MacBook Pro 16-pouce (M3 Max) Attributes Notes Rating Valeur Le même prix de base que le modèle précédent est apprécié, mais il reste élevé. 3 / 5 Design La nouvelle couleur Space Black est superbe, l'écran est le meilleur de sa catégorie et le choix des ports aussi. 5 / 5 Performance Le M3 Max que nous avons testé offre des performances incroyables, même dans les jeux. 5 / 5 Autonomie de la batterie Nous avons réussi à obtenir une autonomie de 24 heures lors de notre test de batterie. C'est vraiment impressionnant 5/5

Achetez-le si...

Vous voulez le MacBook le plus puissant que vous puissiez acheter Que vous optiez pour le modèle M3 Pro ou M3 Max, vous obtiendrez un ordinateur portable incroyablement puissant qui vous permettra d'accomplir pratiquement toutes les tâches que vous lui confierez.

Vous êtes un professionnel créatif qui voyage beaucoup La puissance, le superbe écran, les excellents haut-parleurs et les options de port en font le seul outil que la plupart des créatifs ont besoin d'emporter avec eux.

Vous avez toujours voulu un MacBook pour les jeux Ajoutez le M3 Max au MacBook Pro 16 pouces et vous obtenez un ordinateur portable de jeu très impressionnant de la part d'Apple.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez le MacBook Pro 16 pouces M2 Pro ou M2 Max Si vous avez acheté le MacBook Pro 16 pouces au début de l'année 2023, vous serez peut-être un peu contrarié par la sortie d'un nouveau modèle. Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit toujours d'un excellent ordinateur portable et les M3 Pro ou M3 Max ne valent pas la peine d'être mis à niveau.

Vous disposez d'un budget limité Le MacBook Pro 16 pouces (M3) d'Apple n'a pas subi d'augmentation de prix depuis le dernier modèle, mais il reste incroyablement cher. La version 14 pouces est légèrement plus abordable, surtout avec la puce M3 de base.

Vous êtes un utilisateur occasionnel Croyez-moi, à moins d'être un professionnel créatif ou un utilisateur chevronné, vous n'aurez probablement pas besoin de la puissance brute offerte par le MacBook Pro 16 pouces, en particulier avec la puce M3 Max. Pour une utilisation régulière, le MacBook Air 15 pouces (M2, 2023) sera un meilleur achat.

Nous avons passé plusieurs jours à tester et à utiliser le MacBook Pro 16 pouces (M3 Max)

Exécution de notre série de tests de référence

Joué à plusieurs jeux

Nous avons utilisé le MacBook Pro 16 pouces (M3 Max) pendant environ quatre jours, y compris le week-end, afin de nous faire une bonne idée de ses performances avant la levée de l'embargo sur les critiques.

Pendant cette période, nous avons effectué des tâches quotidiennes, telles que la rédaction d'articles dans Google Docs et l'envoi d'e-mails, ainsi que la navigation sur le web dans Chrome et Safari (avec plusieurs onglets ouverts).

Nous avons également joué à plusieurs jeux, dont Total War : Warhammer III et Baldurs Gate 3, afin de vérifier les affirmations d'Apple concernant les performances de jeu de la puce M3 Max. Nous allons continuer à utiliser le MacBook Pro 16 pouces au quotidien, et nous mettrons à jour cet article si quelque chose change dans les performances de l'appareil.

Premier examen en novembre 2023