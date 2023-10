macOS Sonoma : tous les changements apportés dans la dernière mise à jour 14.1

Nous venons de recevoir la première grande mise à jour de macOS Sonoma (le dernier système d'exploitation d'Apple pour les Mac et les MacBook, sorti en septembre).

La mise à jour Sonoma 14.1. est disponible pour tous les utilisateurs de Mac qui utilisent macOS Sonoma. Elle peut être téléchargée et installée via la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans les Réglages système.

Si vous n'utilisez pas macOS Sonoma, vous n'êtes pas en reste, car Apple a également publié des mises à jour pour des appareils et des systèmes d'exploitation plus anciens, macOS Ventura 13.6.1 et macOS Monterey 12.7.1, qui incluent la plupart des correctifs de sécurité de macOS Sonoma 14.1.

La mise à jour macOS Sonoma 14.1 apporte quelques nouvelles fonctionnalités à une série d'apps, notamment une nouvelle section sur la garantie qui détaille votre plan AppleCare+ (si vous en avez un) et l'état de votre couverture (y compris pour les appareils connectés comme les AirPods et les casques Beats), ainsi que de nouvelles sections dans l'app Apple Music vous permettant d'ajouter vos chansons, albums et listes de lecture préférés.

MacRumors dresse la liste complète des modifications et correctifs apportés par Apple dans cette mise à jour, et vous pouvez consulter une analyse encore plus détaillée des modifications liées à la sécurité sur le site web d'assistance d'Apple.

Il ne s'agit pas d'une mise à jour massive, mais plutôt d'une maintenance de routine avec quelques nouveaux ajouts. Il y a donc encore beaucoup de place pour l'amélioration de macOS Sonoma, qui est un système d'exploitation décent, mais qui n'est pas parfait.

Certains utilisateurs signalent des bugs lors de l'utilisation de macOS Sonoma, bien que tous les problèmes de performance ne soient pas imputables à Apple. Cela dit, il semble que cette mise à jour montre au moins qu'Apple est conscient des commentaires des utilisateurs et qu'il travaille à l'amélioration du système d'exploitation.

(Image credit: Apple)

La prochaine étape dans le projet d'Apple

Espérons que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour de nouvelles améliorations, car AppleInsider rapporte que la version bêta développeur de macOS Sonoma 14.2 a déjà été mise à la disposition des testeurs. Si vous souhaitez essayer cette version encore plus récente de macOS Sonoma, vous pourrez l'obtenir dès que la version bêta publique sera disponible via le programme de logiciels bêta d'Apple. Nous ne recommandons donc pas d'installer la version bêta sur des appareils utilisés pour des activités cruciales.

Nous avons récemment appris qu'Apple avait triplé ses efforts en matière d'IA, et je pense que les utilisateurs sont impatients de voir ce que cela signifie pour les appareils de la société, tels que les meilleurs MacBooks et Macs. Étant donné qu'Apple a été considéré comme en retard dans le récent cycle du jeu de l'IA, avec des concurrents comme Microsoft s'associant à OpenAI et Amazon s'associant à Anthropic (un rival d'OpenAI travaillant sur l'IA générative innovante comme son propre chatbot IA, Claude), beaucoup de gens pensent qu'Apple doit commencer à montrer ses produits d'IA bientôt - peut-être même dans une future mise à jour de macOS Sonoma.