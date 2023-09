OpenAI : ChatGPT peut enfin naviguer sur Internet grâce à Bing de Microsoft

ChatGPT a connu un succès fulgurant dès son lancement en novembre 2022. Pourtant, le chatbot d’OpenAI était restreint à une base de données fixe, qui s'arrêtait en 2021. Et, bien qu' OpenAI ait "volé" une importante quantité d'informations sur le web, l'IA n'avait jusqu'à présent pas accès à Internet. OpenAI vient donc d'annoncer que ChatGPT peut maintenant naviguer sur Internet en utilisant Bing, qui intègre lui-même le chatbot d’OpenAI .

Ainsi, sur Twitter, OpenAI vient d’annoncer : “ChatGPT peut désormais parcourir l'Internet pour vous fournir des informations actuelles et fiables, avec des liens directs vers les sources. Il n'est plus limité aux données antérieures à septembre 2021.”

ChatGPT : OpenAI n'en est pas à son coup d'essai

Toutefois, cette possibilité n'est disponible que pour les abonnés à ChatGPT Plus et ChatGPT Enterprise, qui peuvent déjà utiliser la dernière version du chatbot, GPT-4. En réalité, c'est un retour en arrière pour OpenAI. En effet, en début d'année, OpenAI a présenté les plugins tiers de ChatGPT, dont "Browsing", qui utilise l'API Microsoft Bing et un navigateur textuel pour rechercher sur le web et résumer des informations pour les utilisateurs.

Pourtant, OpenAI a rapidement désactivé cette fonction de navigation, car les utilisateurs étaient capables de l'utiliser pour contourner certains paywalls. Mais l'entreprise d'IA a apparemment résolu ce problème en ajoutant à ChatGPT le code "robots.txt" que les propriétaires de sites web peuvent utiliser pour empêcher Google et d'autres robots d'exploration de rechercher et d'indexer leur contenu.

Le Bing Chat de Microsoft, lancé en début d'année, est alimenté par "un nouveau modèle linguistique OpenAI de nouvelle génération plus puissant que ChatGPT", selon le géant de l'informatique. D'ailleurs, Microsoft a également inclus la possibilité de naviguer sur le web avec des fonctionnalités et des citations de type ChatGPT.

OpenAI a également annoncé son nouveau modèle de génération d'images DALL-E 3, qui a été retravaillé. L’entreprise affirme par ailleurs que ChatGPT aura la possibilité de scanner et d'analyser des images.