Lancement imminent de l'iPad : un "événement Apple différent" selon la société

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'événement "Let Loose" organisé par Apple le 7 mai et, comme vous pouvez l'imaginer, l'entreprise a commencé à en parler, mais la façon dont elle le fait soulève quelques questions.

En effet, comme l'a repéré The Apple Post, l'entreprise a décrit cet événement comme "un autre type d'événement Apple" dans des publicités diffusées sur les réseaux sociaux. Qu'entend-elle par là ? Il y a plusieurs possibilités.

Tout d'abord, l'événement aura lieu plus tôt dans la journée que ce qui est habituel pour Apple, puisqu'il débutera à 16h [France]. D'ordinaire, les événements d'Apple ont lieu quelques heures plus tard. Mais il s'agit là d'un point mineur qui ne mérite pas d'être souligné comme étant "différent".

(Image credit: The Apple Post / Apple / Facebook)

Peut-être que c'est ce qui sera annoncé qui sera différent, bien qu'avec des fuites indiquant l'iPad Pro 2024 et l'iPad Air 6, ainsi qu'un nouvel Apple Pencil et un Magic Keyboard, il ne semble pas qu'il y aura quelque chose de trop inhabituel à montrer - bien qu'il soit toujours possible qu'Apple ait gardé quelque chose sous le couvert de l'anonymat.

Ou peut-être que la façon dont l'événement - qui sera visible en ligne - sera filmé sera différente, 9to5Mac supposant qu'il sera peut-être filmé et monté sur un iPad. C'est certainement une possibilité, mais nous n'en aurons pas la certitude avant l'événement lui-même, mardi.

Quoi qu'il en soit, l'événement devrait être intéressant, les rumeurs faisant état d'un nouveau chipset M4 puissant et du meilleur écran OLED sur une tablette pour l'iPad Pro 2024, ainsi que d'un nouveau modèle d'iPad Air 12,9 pouces plus grand - plus, bien sûr, tout ce qui sera " différent " cette fois-ci.

