Apple Watch Ultra 3 : des rumeurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une mise à jour très décevante

Le lancement d'une Apple Watch Ultra 3 cette année était en suspens, selon les rumeurs, et de nouvelles spéculations suggèrent que, bien qu'elle soit maintenant en bonne voie pour être dévoilée en septembre, il pourrait s'agir d'une mise à jour très mineure.

L'analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui jouit d'une grande fiabilité, a apparemment déclaré à MacRumors que la Watch Ultra 3 n'apporterait « presque aucune » amélioration matérielle par rapport à l'actuelle Apple Watch Ultra 2.

Malheureusement, l'analyste n'a pas donné plus de détails, mais cette spéculation s'inscrit dans la lignée des récentes évolutions qui ont vu la perspective d'une amélioration de l'écran microLED sembler de plus en plus improbable pour la smartwatch la plus puissante d'Apple.

Bien entendu, nous ne savons pas quelles mises à jour logicielles Apple pourrait prévoir pour watchOS 11. Ou si Apple pourrait encore introduire en douce une modification matérielle, comme une nouvelle alternative plus petite au boîtier plutôt costaud de 49 mm du modèle actuel.

Il est également possible que la Watch Ultra 3 soit équipée d'une puce S10 (très probablement, une version rebaptisée du S9), ce qui constituerait un changement matériel très mineur. Mais dans l'ensemble, il semble que la prochaine smartwatch phare d'Apple sera une mise à niveau quelque peu décevante - en particulier si Samsung lance, comme il l'a laissé entendre dernièrement, une Galaxy Watch Ultra lors de son prochain événement Galaxy Unpacked, qui devrait avoir lieu le 10 juillet.

Avons-nous atteint l'apogée de l'Ultra d'Apple ?

(Image credit: Future)

Il y a peu, il semblait plus probable que nous ne verrions pas d'Apple Watch Ultra 3 cette année, l'analyste Ming-Chi Kuo ayant déclaré en octobre 2023 que les chances de la voir apparaître en 2024 étaient « en baisse ».

Cela était apparemment dû à des retards pour de nouvelles fonctionnalités telles qu'un écran micro-LED et des « fonctionnalités innovantes de gestion de la santé ». Il semble désormais probable que ces mises à jour importantes n'arriveront pas cette année, mais qu'Apple prévoit de lancer un modèle Ultra légèrement mis à jour.

Ce n'est pas vraiment un désastre si vous recherchez une smartwatch puissante et résistante, capable de supporter la plupart des aventures en plein air.

Mais si l'on considère que l'Ultra 2 n'était elle-même qu'une mise à jour mineure, il serait un peu décevant de voir Apple répéter l'exploit cette année. Il semble bien, comme l'a récemment affirmé Matt Evans, rédacteur en chef de la rubrique Fitness & Wearables de TechRadar, que nous ayons atteint le sommet de la smartwatch, en ce qui concerne le matériel, les meilleures bagues intelligentes étant désormais les dispositifs portables les plus intéressants.

Cela n'a pas empêché Samsung de déclarer qu'il envisageait de lancer de « nouveaux modèles haut de gamme » dans la catégorie des montres connectées au cours du second semestre de cette année, la Galaxy Watch 7 étant même pressentie pour être équipée d'un système de surveillance de la glycémie.

Étant donné qu'Apple a récemment dû commencer à livrer la Watch Series 9 aux États-Unis sans son capteur d'oxygène sanguin interdit en raison d'un litige sur un brevet, les produits connectés de l'entreprise pourraient connaître leur bataille la plus difficile jusqu'à présent cette année.