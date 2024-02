Samsung Galaxy Watch 7 : une mise à jour majeure de la santé est évoquée

Il est désormais presque certain que la Samsung Galaxy Watch 7 sera équipée d'un système de détection de l'apnée du sommeil, après que la technologie des capteurs de Samsung a été officiellement autorisée à cette fin par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

Comme le souligne Samsung dans un communiqué de presse (via 9to5Google), il s'agit de la première entreprise à obtenir une telle autorisation pour l'apnée du sommeil aux États-Unis. Cela signifie que la FDA estime que les algorithmes de détection sont suffisamment fiables pour que les appareils de Samsung puissent être commercialisés comme étant capables de détecter cette maladie.

En d'autres termes, nous pouvons nous attendre à ce que la Galaxy Watch 7 soit annoncée comme ayant des capacités de détection de l'apnée du sommeil, lorsqu'elle arrivera dans le courant de l'année. Cela ne signifie pas que la détection sera infaillible ou qu'elle remplacera le diagnostic d'un clinicien qualifié, comme Samsung le précise dans son annonce.

La fonction sera disponible au cours du troisième trimestre de cette année, indique Samsung, ce qui signifie que la Galaxy Watch 7 sera disponible en juillet ou en août. Nous ne savons pas si cette fonctionnalité sera disponible sur les montres plus anciennes aux États-Unis, bien que Samsung mentionne la "série Galaxy Watch" dans son message, et qu'elle soit déjà activée sur les modèles actuels en Corée du Sud. A voir ce qu'il en est concernant la France.

Dormir à poings fermés avec Samsung

La nouvelle fonction fonctionne en tandem avec d'autres statistiques de suivi du sommeil (Image credit: Samsung)

L'apnée obstructive du sommeil (AOS) est une situation dans laquelle les voies respiratoires se bloquent pendant le sommeil. Elle passe souvent inaperçue et n'est pas traitée, mais elle peut entraîner un arrêt temporaire de la respiration, ce qui réduit l'apport d'oxygène au corps et la qualité du sommeil.

Le SAOS est également associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension, les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque, l'arythmie cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux. Aux États-Unis, environ 25 % des hommes et 10 % des femmes seraient concernés par le SAOS, et Samsung espère que d'autres cas seront repérés.

Comme indiqué précédemment, cette fonctionnalité est attendue depuis un certain temps - comme nous l'avons dit, Samsung a déjà reçu l'autorisation de l'activer sur ses smartwatches en Corée du Sud. La détection de l'apnée du sommeil nécessite deux nuits de mesure de l'oxygène dans le sang et convient aux personnes âgées de plus de 22 ans.

Il s'agit d'une fonction clé qui intéresse beaucoup d'autres fabricants. Elle est déjà disponible sur les produits Withings, et Apple s'efforce de l'ajouter à l'Apple Watch - bien que son litige en cours sur les brevets concernant la surveillance de l'oxygène dans le sang, qui est essentielle à la détection de l'apnée du sommeil, pourrait signifier que nous ne la verrons pas avant un certain temps.