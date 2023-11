Test Apple Watch Ultra 2 : l'écran le plus performant de l'histoire de la smartwatch

Quelques heures d'utilisation de l'Apple Watch Ultra 2 suffisent à confirmer qu'il s'agit d'une version améliorée de l'excellente Apple Watch originale, même si elle n'est que légèrement plus performante sur le plan technique. Mais cela suffit probablement à en faire la meilleure Apple Watch de tous les temps. Et surtout son écran est époustouflant.

Apple Watch Ultra 2 : test en une minute

L'Apple Watch Ultra originale était la refonte la plus radicale de la montre qu'Apple ait jamais tentée. C'était quelque chose d'entièrement nouveau, une grande innovation, et la meilleure Apple Watch que nous ayons jamais vue. L'Apple Watch Ultra 2 est également très bonne, car il s'agit pour l'essentiel...de la même montre.

Elle est dotée d'un écran plus lumineux (l'écran le plus lumineux jamais conçu par Apple, en fait), mais la nouvelle puce SiP S9 d'Apple et le système d'exploitation watchOS 10 sont à l'origine de la plupart des changements. La puce S9, tout comme sur l'Apple Watch Series 9, permet une sélection de nouvelles fonctionnalités telles que l'impressionnant geste appelé Toucher deux fois. Ce nouveau geste innovant permet de démarrer des séances d'entraînement, de désactiver des minuteurs, de répondre à des appels et bien plus encore, le tout en gardant les mains libres.

D'autres fonctions (dont Siri) n'ont plus besoin de se connecter au cloud, tandis que quelques modifications de l'application Profondeur complètent les changements. L'entreprise a également renforcé ses références écologiques, en utilisant des matériaux recyclés à l'intérieur et à l'extérieur de la montre. Les nouveaux bracelets partagent également cette philosophie, l'accent mis sur la durabilité favorisant un nouveau design.

Cela étant dit, la mission principale de l'Apple Watch Ultra 2 - une Apple Watch à emporter dans la nature et sous la mer - n'a que très peu changé. Il n'y a pas eu d'extension de l'autonomie de la batterie, de nouvelles fonctionnalités d'entraînement ou d'innovations en matière de navigation que vous ne trouveriez pas sur l'Ultra originale grâce à watchOS 10. C'est toujours une Apple Watch extraordinaire - probablement la meilleure, en fait, du point de vue des spécifications, et une concurrente certaine pour notre guide de la meilleure smartwatch - mais elle tombe dans le même schéma de petites mises à jour annuelles que les modèles standard de l'Apple Watch.

Apple Watch Ultra 2 : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Apple Watch Ultra 2 Prix 899 € Dimensions 49 x 41 x 14 (mm) Poids 61g Boîtier / Cadre Titanium Écran Écran OLED Retina 502 x 410 px en poly-silicium toujours allumé GPS Oui (sans précision) Autonomie de la batterie 36 heures Connection Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Étanchéité Oui, WR100 (étanche à la plongée)

Apple Watch Ultra 2 : prix et disponibilité

899 €

Plusieurs options de bracelets

Disponible dès maintenant

L'Apple Watch Ultra 2 est disponible dès maintenant. Le parcours d'achat est assez simple, comparé à l'Apple Watch Series 9 : alors que l'Apple Watch Series 9 s'accompagne d'une multitude de choix (quelle couleur ? quelle taille ? quel bracelet ? GPS ou cellulaire ?), il n'y a qu'une seule Apple Watch Ultra 2 en vente.

Une seule taille, 49 mm, et une seule couleur : le titane standard, malgré les rumeurs d'une version noire ou d'une version plus petite. Elle est dotée d'une connectivité cellulaire 4G en standard. Le seul choix important à faire lors de l'achat est celui du bracelet, mais nous y reviendrons plus en détail dans la section Design ci-dessous.

Si le prix de 899€ de la Watch Ultra 2 est trop élevé, ou si vous n'avez pas besoin des fonctions supplémentaires axées sur l'aventure, vous pouvez bien sûr vous tourner vers la gamme Apple Watch 9. Elle se situe à un niveau de prix similaire à celui de l'Ultra originale, ce qui évite une énorme dépréciation de la valeur de l'appareil.

C'est une montre chère, mais avec sa construction en titane, sa connectivité 4G et ses fonctions avancées que vous ne trouverez pas en dehors de la série Ultra, son rapport qualité-prix est intéressant. Elle coûte à peu près le même prix, voire moins, que de nombreuses montres Garmin haut de gamme conçues pour le même type d'aventures.

Rapport qualité/prix : 3.5/5

Apple Watch Ultra 2 : Design

Boîtier en titane recyclé

Écran Retina Display 3 000 nit

À première vue, tout comme pour la Series 9, l'Apple Watch Ultra 2 est plus ou moins identique au modèle précédent. Toutes deux partagent le même corps en titane massif, le boîtier saillant abritant la couronne digitale et le bouton latéral, ainsi que le désormais iconique bouton Action orange. L'emplacement du microphone et du haut-parleur est également conforme à celui de l'original.

Les principales différences à observer concernent l'écran et les bracelets. Tout d'abord, l'écran est encore plus beau que sur la première version, capable d'offrir une luminosité impressionnante de 3 000 nits à pleine puissance. C'est l'écran le plus lumineux jamais produit par Apple et son taux de rafraîchissement est incroyable. D'un point de vue purement technique, c'est probablement le meilleur écran de smartwatch que nous ayons jamais vu.

Cet écran exceptionnel prend vie grâce à un nouveau cadran de montre personnalisable, exclusif à l'Ultra, qui affiche les secondes autour de l'écran d'une manière très intelligente. Parallèlement, vos fonctions préférées - par exemple les anneaux de mouvement, un widget météo, la température et une boussole - peuvent être mélangées pour s'afficher sur le cadran de la montre.

Il s'agit d'une alternative intelligente au cadran Wayfinder de l'année dernière, et il est particulièrement beau en mode nuit.

Cependant, c'est à peu près tout ce que nous pouvons dire du point de vue de la conception logicielle, car la plupart des innovations présentes ici font partie de watchOS 10, qui est également disponible sur d'autres Apple Watch. Il est dommage qu'il n'y ait rien de nouveau ou d'unique dans ce que vous pouvez faire avec watchOS 10 et le bouton Action de l'Ultra 2 : il est toujours programmable, capable d'être affecté à différentes fonctions, mais il n'y a pas cette fois-ci de nouvelle fonctionnalité excitante utilisant le bouton.

Les bracelets sont animés par le même message de respect de l'environnement qui a dominé les sorties Apple de cette année. Comme pour l'original, trois bracelets sont disponibles pour l'Ultra 2 : Alpine, avec une fixation par crochet, un bracelet Trail en nylon et un bracelet Ocean en fluoroélastomère pour la plongée.

Nous avons eu l'occasion de manipuler le bracelet Trail, dont le design a été légèrement modifié, avec une extrémité plus arrondie et plus nette. Comme les boucles sport de la Série 9, le bracelet en nylon est désormais fabriqué avec de la laine recyclée. Les bracelets Alpine et Trail sont ornés d'un cercle de feuilles vertes sur l'emballage, ce qui signifie qu'ils font partie du programme de neutralité carbone d'Apple. Le boîtier en titane de la montre est également fabriqué à partir de 95 % de titane recyclé, un chiffre impressionnant.

Design : 4.5/5

Apple Watch Ultra 2 : fonctionnalités

L'excellente gamme d'aventures de l'année dernière

Nouveau geste Toucher deux fois

Le mode nuit s'active automatiquement

L'Apple Watch Ultra 2 possède toujours les mêmes fonctions d'aventure que le modèle précédent, comme le suivi GPS de niveau supérieur, l'utilisation du bouton Action pour émettre une sirène d'avertissement en cas d'assistance, la résistance aux températures élevées et basses, et l'application Oceanic+, qui transforme la montre en un ordinateur de plongée fonctionnel. Si vous souhaitez vérifier cette dernière, nous avons demandé à un véritable instructeur de plongée de tester l'Apple Watch Ultra pour voir comment elle se comportait. (en anglais)

L'application Profondeur, qui est différente de l'Oceanic+ puisqu'il s'agit de la fonction de plongée interne d'Apple, vous permet d'accéder plus facilement aux journaux des plongées précédentes sur la montre. Elle prend également en charge la plongée en apnée, bien qu'il soit peu probable que nous fassions un essai sérieux avant d'avoir évalué la montre dans son intégralité. Le mode nuit de l'Ultra originale, à l'aspect infrarouge, devait être activé manuellement à l'aide de la couronne numérique, mais il s'active désormais automatiquement grâce à des capteurs de lumière ambiante situés sous l'écran.

C'est tout pour l'équipement d'aventurier, mais en ce qui concerne les autres nouvelles fonctionnalités, le geste Toucher deux fois est le grand gagnant ici.

Pour ceux qui ne le savent pas, en levant la montre comme si vous alliez consulter l'heure et en pinçant deux fois les doigts, vous pouvez activer le widget ou l'application que vous avez ouvert(e) précédemment. Si vous avez chargé une séance d'entraînement, vous pouvez la commencer ou la terminer, par exemple. Nous avons essayé de répondre à un appel téléphonique, de désactiver une minuterie et de faire défiler la nouvelle série de widgets de watchOS 10 à l'aide de cette fonction, qui est très impressionnante et facile à prendre en main. Cela aurait pu facilement être un gadget inutile, mais Apple en a fait une fonctionnalité que vous utiliserez probablement tous les jours.

D'autres nouveautés concernent l'utilisation par le S9 de sa technologie Ultra Wideband pour améliorer la fonctionnalité Trouver des appareils. Si vous utilisez un iPhone 15, qui est également équipé de l'Ultra Wideband, vous pouvez voir non seulement la direction de votre téléphone, mais aussi la distance qui le sépare de vous en mètres. Notre démonstration en direct était excellente, mais bien sûr, pour le moment, il faut que vous ayez accès aux deux nouveaux appareils. L'Ultra Wideband peut également être utilisée pour contrôler la musique sur votre Apple HomePod si vous êtes à proximité, ce qui est sûrement très utile - mais ce n'est pas une montre pour rester à la maison. C'est une montre pour le grand air, et nous aurions aimé voir plus d'innovation ici.

Fonctionnalités : 4/5

Apple Watch Ultra 2 : performances

La batterie fonctionne comme prévu

L'écran plus lumineux est un plaisir

GPS précis et rapide

Depuis que nous avons publié notre test de l'Ultra 2, qui était basé sur quelques heures d'utilisation de la smartwatch, nous l'avons testée plus en profondeur, en la portant lors de plusieurs courses, pendant des séances de musculation, en dormant et en la mettant à l'épreuve, couplée à un iPhone 13 fonctionnant sous iOS 17. Comme dans notre test de l'Apple Watch Series 9, nous n'allons pas nous étendre sur les changements apportés par watchOS 10, si ce n'est que nous sommes légèrement déçus qu'une nouvelle fonctionnalité pour le bouton Action n'ait pas vraiment vu le jour.

Au lieu de cela, nous voulons nous concentrer sur ce que la montre fait de bien, c'est-à-dire à peu près tout ce que vous lui demandez de faire. Elle est grande, résistante et dure plus longtemps qu'une Apple Watch standard. S'il n'y avait pas la taille et le poids de la montre, nous pourrions dire que le suivi du sommeil est une perspective intéressante, mais tout le monde ne voudra pas porter ce bracelet toute la nuit. Elle suit assez bien le sommeil et offre une analyse précise des tendances du sommeil, mais elle n'en fait pas un guide utile comme le font les appareils Fitbit et Garmin avec leurs scores de préparation.

Le suivi des activités est un véritable plaisir. Les marches rapides sont automatiquement enregistrées dans nos indicateurs d'activité et de mouvement, et les indicateurs eux-mêmes sont un moyen facile de voir, d'un coup d'œil, si nous atteignons nos objectifs pour la journée. Les modes d'entraînement de l'Apple Watch peuvent être configurés de manière à ce que vous puissiez démarrer une séance d'entraînement à l'aide du bouton Action, ce qui est idéal pour les coureurs et les skieurs qui portent des gants, ou pour toute personne dont les mains moites ne sont pas propices à l'utilisation d'un écran tactile. Le vrai plaisir pour nous est cependant d'utiliser les profils d'entraînement de musculation pour construire des séances d'entraînement personnalisées avec des segments de repos et d'entraînement.

Vous pouvez passer d'un segment à l'autre d'une simple pression sur le bouton Action, ce qui évite d'essuyer votre écran tactile avec des doigts moites. C'est la première smartwatch que nous portons qui nous semble réellement utile dans un environnement de gym ; avec d'autres, l'entraînement musculaire semble être un sujet secondaire.

La course à pied est également un plaisir, la montre conservant le GPS plus précis que jamais de l'année dernière et l'innovation de watchOS 9 en matière de puissance de course. Le capteur de lumière ambiante qui passe automatiquement en mode nuit, un changement par rapport à l'année dernière, est particulièrement efficace pour éviter d'éblouir les yeux lors des joggings nocturnes en hiver. L'écran plus lumineux est également une option intéressante, même si, nous n'avons jamais eu besoin de plus de 2 000 nits de la part d'une montre pour la voir clairement, même en plein soleil.

L'autonomie de la batterie est conforme à la description, 36 heures ou même plus, en comptant une course de 45 minutes. Ce sera un plaisir de l'utiliser si vous venez d'une montre Apple standard, mais une charge de deux jours reste une différence considérable par rapport à certaines Garmins plus sportives, avec lesquelles l'Ultra partage beaucoup d'ADN. La durée de vie de la batterie est encore bien trop courte pour que vous puissiez partir en camping ou en randonnée sur plusieurs jours, à moins que vous ne mettiez la montre en mode basse consommation.

Les principaux changements facilités par la puce S9 de la montre, le Toucher deux fois et la nouvelle fonction Trouver des appareils, sont fantastiques. Nous les avons testées dans les bureaux d'Apple, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, elles ne sont pas encore disponibles. Elles devraient arriver sur la Watch Ultra 2 et l'Apple Watch 9 plus tard dans l'année. La fonction améliorée de recherche d'appareils utilisant la fréquence Ultra Wideband est extrêmement précise et intuitive, et bien qu'elle ne soit pour l'instant disponible qu'en combinaison avec la série iPhone 15, elle semble promise à un bel avenir.

Le geste Toucher deux fois, quant à lui, pourrait changer la façon dont vous utilisez votre Apple Watch au quotidien dès maintenant. Ce simple geste sera très utile si vous êtes dans une position où vous ne voulez pas toucher votre montre, qu'il s'agisse de cuisiner, de faire de l'exercice à la salle de sport ou même d'une activité vraiment hors du commun comme le ski. Tout comme les boutons d'action, les multiples applications de cette fonction la rendent très utile, et elle s'est montrée rapide et réactive lors de nos premiers tests.

Performances : 4/5

Apple Watch Ultra 2 : bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Catégories Commentaires Notes Rapport qualité/prix Équivalent à l'Apple Watch Ultra de l'année dernière et représentatif de la qualité de fabrication. 3.5/5 Design Un écran somptueux, plus de respect de l'environnement et une structure résistante en titane. 4.5/5 Fonctionnalités Les nouvelles fonctions Toucher deux fois et la puce S9 viennent s'ajouter à tous les outils d'aventure exceptionnels de l'année dernière. 4/5 Performances La batterie fonctionne comme décrit et tous les éléments de la montre sont faciles à utiliser et ergonomiques. 4/5 Verdict Une autre Apple Watch haut de gamme exceptionnelle à emporter dans la nature, même si elle n'innove pas par rapport à l'originale. 4.5/5

Apple Watch Ultra 2 : devrais-je l'acheter ?

Achetez-la si...

Vous avez besoin d'une mise à jour

L'Apple Watch Ultra 2 est un bel objet, mais elle ne vaut pas la peine d'être mise à niveau si vous possédez déjà l'Apple Watch Ultra originale.

Vous aimez l'aventure

L'Apple Watch Ultra 2 est résistante grâce à son boîtier en titane, et elle est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles plus efficacement qu'une Apple Watch standard.

Vous avez besoin d'une batterie plus puissante

L'Apple Watch Ultra 2 conserve l'autonomie de 36 heures de son prédécesseur, soit le double de celle d'une Apple Watch standard. Si vous êtes dehors toute la journée et que vous utilisez souvent des entraînements GPS, l'amélioration est énorme.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes dans la nature pendant de longues périodes

Même si l'Ultra 2 est un compagnon de route idéal, il manquera de jus au bout de deux jours, à moins que vous n'utilisiez son mode basse consommation avec beaucoup de parcimonie. Vous aimez passer plusieurs jours en camping ? Optez pour un Garmin.

Vous n'êtes pas un adepte de l'entraînement

Si vous n'aimez pas courir, faire de la randonnée ou de la plongée, il n'y a pas grand-chose pour vous ici, et vous serez bien mieux servi avec l'Apple Watch Series 9.

Vous avez un budget limité

Même si nous aimons beaucoup les montres de la gamme Ultra, elles sont très chères pour ce qu'elles offrent. Si vous recherchez une Apple Watch qui ne mette pas votre portefeuille à rude épreuve, optez pour l'Apple Watch SE 2.

À considérer également

Swipe to scroll horizontally Composants Apple Watch Ultra 2 Garmin Fenix 7 Pro (47mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Prix 899 € 849,99 € À partir de 479 € Dimensions 49 x 41 x 14 (mm) 47 x 47 x 14.5 mm 45 x 38 x 10.7mm Poids 61g 78g 38.7g (aluminum) Boîtier / cadre Titanium Polymère et acier inoxydable Aluminium ou acier inoxydable Écran Écran OLED Retina 502 x 410 px en poly-silicium toujours allumé Écran tactile MIP de 1,3 pouce 260 x 260 Écran OLED Retina 396 x 484 px toujours allumé GPS Oui (non spécifié) GPS, GLONASS, Galileo, multifréquence Oui (non spécifié) Autonomie de la batterie 36 heures 22 jours, 73 heures GPS, solaire 18 heures Connection Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.2, ANT+ et Wi-Fi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, options LTE disponibles Étanchéité ? Oui, WR100 (étanche à la plongée) Oui, 10ATM Oui, WR50 (résistant à la baignade)

Garmin Fenix 7 Pro

L'une des meilleures montres d'extérieur de Garmin dure des semaines plutôt que des heures, ce qui en fait le choix logique par rapport à l'Ultra 2 pour les événements de plusieurs jours. Lire notre avis complet