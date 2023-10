iOS 18 devrait présenter la nouvelle IA générative d'Apple - une bonne nouvelle pour Siri

Depuis des mois, des rumeurs circulent sur le fait qu'Apple prévoit d'introduire un rival de ChatGPT dans tous ses meilleurs iPhones, et ces rumeurs viennent d'être renforcées par un tout nouveau rapport qui donne du poids à l'idée.

Selon l'analyste Jeff Pu (via MacRumors), le chatbot "Apple GPT" pourrait être lancé dès la fin de l'année 2024. Cela signifie qu'il pourrait être intégré à iOS 18 et à l'iPhone 16, apportant potentiellement l'intelligence artificielle générative (IA) aux appareils d'Apple plus tôt que prévu.

Cependant, avant que nous ne soyons trop excités, Pu nous a prévenus que nous devrons être patients avec le déploiement de l'IA d'Apple. En effet, Apple veut s'assurer d'éviter les problèmes de confidentialité qui ont récemment touché les applications d'IA, et cela pourrait prendre du temps.

Pu a ajouté que ses sources lui ont dit qu'Apple prévoyait de construire plusieurs centaines de serveurs d'IA cette année, et bien plus encore en 2024.

Selon M. Pu, le produit fini pourrait combiner l'IA dans le cloud et son exécution sur l'appareil de manière à protéger la vie privée de l'utilisateur.

Un grand coup de pouce pour Siri

(Image credit: Future)

Le rapport ne donne pas beaucoup de détails sur ce qu'Apple prévoit de faire avec son IA générative, mais d'autres analystes ont avancé quelques idées. Le média The Information a notamment suggéré que l'IA pourrait être intégrée à Siri afin de rendre l'assistant virtuel d'Apple bien plus utile qu'il ne l'est actuellement.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a même reconnu publiquement que l'entreprise travaillait sur l'IA générative "depuis des années". Il a ajouté que "nous allons l'aborder de manière très réfléchie et y penser profondément, parce que nous sommes pleinement conscients des mauvaises utilisations qu'elle peut avoir, et des problèmes liés aux préjugés, aux illusions et ainsi de suite".

Cela suggère que la date de sortie de Pu, fixée à 2024, pourrait être un peu optimiste. Par ailleurs, un autre analyste, Ming-Chi Kuo, a précédemment affirmé que les progrès d'Apple en matière d'IA étaient "nettement inférieurs à ceux de ses concurrents", ce qui suggère que l'entreprise a encore un long chemin à parcourir avant d'être prête à lancer son IA.

Quelle que soit la date d'apparition d'Apple GPT, il est clair qu'Apple consacre beaucoup d'efforts à la confrontation avec ChatGPT et à la mise sur le marché d'une solution plus performante. S'il est prévu pour iOS 18, nous pourrions même en avoir un aperçu lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple en juin 2024.