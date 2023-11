Apple M3 Pro : tout ce que nous savons

La puce Apple M3 Pro est officielle grâce à une annonce surprise lors de l'événement Apple Scary Fast, et elle semble être l'une des puces les plus prometteuses jamais produites par Apple.

La nouvelle puce M3 Pro a été une surprise de fin octobre de la part du géant de Cupertino, étant donné que de nombreuses rumeurs autour de la nouvelle puce la plaçaient en 2024 au plus tôt, et que la puce Apple M3 n'avait même pas encore été annoncée ( cette dernière, ainsi que l'Apple M3 Max, ont également été annoncées en même temps que la M3 Pro).

Que savons-nous donc sur le successeur de la puce Apple M2 Pro ? Pas mal de choses, comme il s'avère, alors creusons un peu.

Puce Apple M3 Pro : L'essentiel

Qu'est-ce que c'est ? La suite de la puce M2 Pro d'Apple

La suite de la puce M2 Pro d'Apple Quand est-il disponible ? Pré-commandes en cours, livraison le 7 novembre

Pré-commandes en cours, livraison le 7 novembre Quel est son prix ? Il ne se vendra pas seul, mais le MacBook Pro 14 pouces avec M3 Pro est proposé à partir de 2 499,00 € et le MacBook Pro 16 pouces avec M3 Pro à partir de 2 999,00 €.

(Image credit: Apple)

La puce Apple M3 Pro ne se vendra pas seule, mais les nouveaux Apple MacBook Pro 14 pouces avec M3 Pro et Apple MacBook Pro 16 pouces avec M3 Pro ont été mis en précommande le 30 octobre 2023, et seront disponibles dans 27 pays à travers le monde pour commencer, avec d'autres pays à venir à une date ultérieure.

Bien que vous puissiez précommander dès maintenant, vous devrez attendre environ une semaine pour mettre la main sur le nouveau matériel équipé de la puce Apple M3 Pro, car les nouveaux modèles MacBook Pro seront expédiés à partir du mardi 7 novembre.

Après le 7 novembre, les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces équipés de la puce M3 Pro seront disponibles dans tous les Apple Store et chez d'autres revendeurs tels qu'Amazon.

Puce Apple M3 Pro : Prix

La puce Apple M3 Pro ne sera pas vendue seule, mais équipera les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Un Apple MacBook Pro 14 pouces avec M3 Pro est proposé à partir de 2 499,00 € et le MacBook Pro 16 pouces avec M3 Pro à partir de 2 999,00 €.

Nous ne savons pas encore si le Mac mini recevra le M3 Pro, mais étant donné qu'il est possible d'obtenir le Mac mini avec le M2 Pro, nous nous attendons à ce que cet appareil soit également mis à niveau vers la puce Apple M3 Pro à terme.

(Image credit: Future / Apple)

Puce Apple M3 Pro : Spécifications et performances

Le nouvel Apple M3 Pro présente quelques améliorations notables par rapport à l'Apple M2 Pro.

Tout d'abord, il n'y a pas d'option de CPU à 10 cœurs, mais seulement un CPU à 12 cœurs, avec six cœurs de performance et six cœurs d'efficacité. Il prend en charge jusqu'à 36 Go de mémoire unifiée, soit 4 Go de plus que le M2 Pro.

Du point de vue des performances, le M3 Pro aura des performances à cœur unique 30% supérieures à celles de l'Apple M1 Pro selon Apple, et même avec ces améliorations de performances, le M3 Pro devrait avoir la même autonomie de batterie que le M2 Pro grâce aux améliorations d'efficacité dans le SoC.

La plus grande amélioration vient cependant du GPU à 18 cœurs, qui est la première puce Apple à prendre en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel, l'ombrage de maillage et ce qu'Apple appelle le Dynamic Caching.

Cette dernière technologie alloue de la mémoire aux tâches gourmandes en GPU exactement en fonction des besoins du processus, ce qui signifie que l'allocation de la mémoire sera beaucoup plus efficace, permettant ainsi d'obtenir de bien meilleures performances de la mémoire en général.

D'après les résultats des premiers tests de référence récemment divulgués, la puce M3 classique démontre une puissance nettement supérieure à celle de la puce M2.

Bien sûr, nous devrons voir comment ces technologies fonctionnent en pratique une fois que nous aurons reçu l'un des nouveaux modèles de MacBook Pro, mais il est inutile de dire que nous nous attendons à ce que cela soit l'un des processeurs les plus performants que l'on retrouvera sur les meilleurs ordinateurs portables.