La puce M3 d'Apple est 20 % plus puissante que la M2, selon de nouveaux tests

Après qu'Apple ait dévoilé la puce M3 et une variété d'appareils Mac alimentés par cette puce lors de son événement " Scary Fast ", y compris deux modèles de MacBook Pro et l'iMac, la question évidente était de savoir à quel point la puce M3 était plus puissante que la M2.

Apple a déclaré lors de sa conférence que le processeur M3 était environ 20 % plus rapide que le M2 et, selon un nouveau rapport de BGR, ce chiffre semble se confirmer grâce à des résultats de tests de référence qui ont récemment été divulgués. Les résultats des tests Geekbench montrent que la puce M3 de base a un score monocœur d'environ 3 000 tandis que le score multicœur est d'environ 11 700. Comparez cela au M2, qui a obtenu des scores de 2 570 et 9 600 pour le monocœur et le multicœur, respectivement.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude quel appareil Mac a été utilisé pour tester le silicium du M3, il s'agit très probablement du MacBook Pro M3 de 14 pouces, car Mark Gurman de Bloomberg a précédemment mentionné que le fameux modèle "Mac 15,3" était un MacBook Pro et qu'il était le plus proche du modèle de 14 pouces actuellement confirmé (le 15,3 était à l'origine considéré comme un modèle de 13 pouces).

Si d'autres tests de référence sont révélés pour l'iMac 24 pouces [M3], les résultats seraient très probablement encore meilleurs sans les contraintes de la gestion de l'alimentation portable. Les scores des puces M3 Max et M3 Pro devraient être encore plus élevés, quel que soit l'appareil testé.

La M3 s'avère vraiment impressionnante

Ces résultats de tests confirment à quel point le processeur M3 est déjà impressionnant, et nous ne disposons pas encore de tests et d'évaluations complets pour les appareils Mac équipés de puces M3.

Nous nous réjouissions déjà de savoir que ces nouvelles puces allaient changer à jamais les jeux sur Mac, d'après les déclarations d'Apple. Maintenant que nous disposons d'un premier test montrant une augmentation considérable de 20 % des performances entre le M3 et le M2, il semblerait que tout cela soit confirmé par les faits.

Il sera intéressant de voir à quel point la puce M3 de base est plus performante dans une série complète de tests de référence pour les jeux sur divers appareils, ainsi que dans les versions M3 Max et Pro. Il sera également fascinant de voir comment l'augmentation des performances brutes s'associe aux diverses autres fonctionnalités qui sont censées être intégrées dans le processeur M3, comme la mise en cache dynamique, le ray tracing accéléré au niveau matériel et l'ombrage des maillages. Sans oublier que le SoC d'Apple prend la place d'une carte graphique discrète et pourrait même surpasser la dernière option discrète d'Apple, utilisant des cartes AMD, en termes de performances, ce qui semble assez irréel.