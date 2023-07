Baldur's Gate 3 : la campagne principale pourrait durer une centaine d'heures

Après des années d'attente , Baldur's Gate 3 a enfin une date de sortie . Le RPG de Larian Studios, très attendu, devrait être une exclusivité Steam . La saga des Baldur's Gate est connue pour ses graphismes volontairement vieillots, qui affichent pourtant une esthétique très agréable. Toutefois, afin de pouvoir y jouer en accès anticipé, une bonne configuration sera nécessaire . Et, selon le développeur, de 75 à 100 heures de jeu seront nécessaires afin de venir à bout du RPG.

Swen Vincke, patron de Larian Studios, précise ainsi : "Entre 75 et 100 heures, c'est ce que nous constatons. Il ne s'agit pas de tout faire, mais d'un simple passage dans le jeu. Il y aura des gens qui dépasseront largement ce chiffre, ceux qui veulent tout faire. Ils atteindront probablement les 200 heures, je pense. En moyenne, les joueurs qui veulent tout faire mettent entre 75 et 100 heures."

Baldur's Gate 3 : sortie prévue cet été

Tout comme dans le Baldur's Gate original, Baldur's Gate 3 est divisé en plusieurs chapitres. Ces points de transition constituent des moments d'arrêt et de départ naturels pour les joueurs qui souhaiteraient mettre Baldur's Gate 3 en veilleuse au profit d'un autre jeu. Swen Vincke ajoute ainsi : "Il y aura des moments où vous pourrez dire : "Vous savez quoi ? Je vais m'arrêter ici et essayer autre chose", puis je reprendrai le jeu. Le jeu est suffisamment grand".

De plus, Baldur's Gate 3 permettra de jouer en ligne avec vos amis, prolongeant encore la durée de vie du jeu de Larian Studios. Le développeur précise : "Il y a plusieurs façons de jouer, n'est-ce pas ? Nous l'avons vu avec Divinity: Original Sin 2 et ce ne sera pas différent ici. Les personnes qui joueront en multijoueur prendront un an, un an et demi. Ils feront des sessions régulières de jeu, comme pour D&D."

Larian Studios a avancé la date de sortie de la version PC d'un mois, du 31 août au 3 août, afin d'éviter un conflit avec Starfield, le mastodonte de Bethesda, qui sortira début septembre. La version PlayStation 5, quant à elle, est légèrement retardée au 6 septembre, tandis qu'une version Xbox n'est pas prévue par le studio.