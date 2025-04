Apple Intelligence débarque sur le Vision Pro avec visionOS 2.4 : exactement comme prévu

visionOS 2.4 apporte l'Apple Intelligence à l'ordinateur spatial à 3 999 €

Image Playground, outils d'écriture et Genmoji sont les principales améliorations

L'application AVision Pro pour l'iPhone met en avant les nouveaux contenus et facilite l'accès aux informations sur le matériel

Apple Vision Pro vient de devenir beaucoup plus intelligent grâce à la mise à jour visionOS 2.4 qui apporte au casque de réalité mixte certains des meilleurs éléments de l'Apple Intelligence.

La mise à jour visionOS 2.4 d'Apple peut être téléchargée dès maintenant sur votre casque de 3 999 €. Elle ajoute des fonctionnalités clés de l'Apple Intelligence, notamment

Image Playground

Genmojis

Outils d'écriture

Alors que les Outils d'écriture apportent des suggestions d'écriture alimentées par l'IA à Messages, Notes et d'autres outils Apple de première partie, Image Playground est une toute nouvelle application dans l'arsenal de Vision Pro.

Elle fonctionne à peu près de la même manière que sur iOS. Vous pouvez ouvrir une application et créer, à l'aide de gestes et de la voix, des images génératives sauvages qui présentent des interprétations de vous et de vos contacts par Apple Intelligence. Ces images sont manipulées en fonction de votre message et d'autres options visuelles que vous appliquez, comme « Forêt tropicale », « Science-fiction », « Printemps », « Fête », etc.

L'œuvre d'art apparaît désormais dans trois options de style : Animations, Illustration et Esquisse.

La mise à jour du système d'exploitation de Vision Pro arrive en même temps que la version 18.4 d'iOS, qui propose la nouvelle application Vision Pro d'Apple sur l'iPhone. L'application contient des informations techniques sur votre propre casque Vision Pro, y compris les caractéristiques de vos lentilles de prescription, si vous en avez. C'est également un endroit idéal pour découvrir du contenu nouveau pour le casque.

Pendant ce temps, sur le Vision Pro, il y a la nouvelle Spatial Gallery, qui est une galerie de contenu immersif. C'est là qu'Apple présentera ses nouveaux contenus vidéo spatiaux : VIP : Yankee Stadium, un regard immersif sur le stade emblématique.

Nous avons passé un peu de temps avec les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence dans Vision Pro. Elles sont toutes faciles à utiliser et s'intègrent bien à l'interface de Vision Pro basée sur le regard et les gestes. C'est particulièrement efficace lorsque vous souhaitez utiliser votre voix pour modifier vos créations Image Playground.

Quant à Siri, il permet d'accéder à ChatGPT via l'assistant numérique d'Apple, mais, comme pour iOS, il n'y a toujours pas de mise à jour significative avec visionOS 2.4. Cela dit, nous sommes impatients d'avoir enfin un Siri capable de reconnaître tout ce qui se trouve sur notre bureau Vision Pro et d'effectuer des actions en réalité mixte à notre place.

Enfin, visionOS 2.4 met à jour le mode invité. Désormais, vous pouvez activer ce mode depuis votre iPhone sans avoir à porter le casque, le donner à un invité et voir ce qu'il voit à travers votre iPhone ou votre iPad. Cela facilite grandement le partage.