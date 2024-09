Apple Vision Pro 2 : la production de masse bientôt lancée

L'Apple Vision Pro 2 devrait entrer en production de masse en 2025, malgré les rumeurs selon lesquelles son développement allait s'arrêter. Le casque de réalité augmentée d'Apple, le Vision Pro, a reçu un accueil plutôt mitigé de la part des consommateurs, peinant à atteindre les 100 000 unités vendues en juillet 2024. Apple envisage d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à la prochaine version de l’appareil, espérant ainsi renforcer sa popularité. L'une de ces nouveautés serait l'intégration d'une toute nouvelle puce M5, qui devrait améliorer les performances du casque.

La décision de poursuivre la production du casque contredit les rumeurs d'une interruption liée à une demande faible pour la première version du Vision Pro. Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, estime que la production de masse du casque AR équipé de la puce M5 commencera au second semestre 2025. Apple prévoit de rendre le Vision Pro 2 plus abordable, une stratégie qui pourrait séduire davantage de consommateurs.

Kuo anticipe également que peu de changements seront apportés au design du casque, voire aucun, ce qui réduirait les coûts de production. Une stratégie judicieuse pour Apple, d’autant que le design actuel du Vision Pro, avec son affichage en réalité augmentée innovant, l'EyeSight, et son esthétique moderne haut de gamme, reste attractif et actuel.

Nouvelle puce, nouveau visage

Selon Kuo, la puce M5 devrait améliorer l'expérience de l'intelligence Apple. En raison de la date de lancement prévue pour l'Apple Vision Pro 2, il semble que cette puce utilisera le nœud N3P du fabricant de puces TSMC d'Apple, bien que cela ne soit pas encore gravé dans le marbre.

Afin de limiter davantage les coûts de production, Apple n'utilisera pas ses chipsets plus avancés de 2 nm. On s'attendait à ce que ceux-ci soient utilisés pour la fabrication des puces des prochains iPhone, comme les A19 et A19 Pro, mais il semble qu'ils resteront également sur le nœud N3P (3 nm) d'Apple. Bien que moins avancée que les puces de 2 nm, la version 3 nm reste tout de même efficace et puissante.

De nombreux observateurs attribuent le prix exorbitant de l'Apple Vision Pro, qui débute à 3 999 €, à l'une des principales raisons de son échec commercial. D'autres raisons incluent le manque perçu de contenu pour l'appareil, ainsi que des problèmes liés au confort, à la portabilité, et à l'ergonomie du système de contrôle basé sur les gestes.

Il y a encore beaucoup de zones d'ombre concernant les spécifications de l'Apple Vision Pro 2, mais si Apple parvient à proposer un casque plus abordable équipé de la puce M5, cela pourrait marquer un tournant pour le géant de la tech.