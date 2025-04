Google Pixel 10 Pro Fold : les fuites d’images n’annoncent rien de révolutionnaire

Des rendus divulgués montrent le design possible du Google Pixel 10 Pro Fold

Il semble identique à celui du Pixel 9 Pro Fold

Les dimensions et les spécifications rumeurs sont également en grande partie identiques, juste avec un nouveau chipset

Samsung ne sera pas le seul à lancer des smartphones pliants cette année. D’autres marques sont également attendues sur ce segment, et l’alternative la plus en vue au Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait bien être le Google Pixel 10 Pro Fold. Les premiers visuels du modèle viennent d’être dévoilés.

Mais si l’on en croit les rendus partagés par Android Headlines en collaboration avec @OnLeaks, mieux vaudrait sans doute conserver le Google Pixel 9 Pro Fold.

Le design présenté ici semble en tout point identique à celui du Pixel 9 Pro Fold, jusqu’à la taille des objectifs du module photo. Tout laisse donc à penser que les capteurs ne bougeront pas, avec probablement un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 10,5 Mpx et un téléobjectif de 10,8 Mpx avec zoom optique x5 à l’arrière.

Image 1 of 2 (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Les dimensions restent elles aussi très proches. Selon cette fuite, le Pixel 10 Pro Fold mesurerait 155,2 x 150,4 x 5,3 mm une fois déplié, contre 155,2 x 150,2 x 5,1 mm pour le Pixel 9 Pro Fold. Le nouveau modèle serait donc légèrement plus large et plus épais, mais Android Headlines précise qu’une marge d’erreur de 0,1 à 0,3 mm est possible. Les dimensions finales pourraient ainsi être strictement identiques.

Android Headlines anticipe également un maintien des configurations mémoire : 16 Go de RAM et deux options de stockage, 256 ou 512 Go.

En résumé, le Pixel 10 Pro Fold pourrait proposer le même design, les mêmes dimensions, capteurs photo, stockage et mémoire vive que le Pixel 9 Pro Fold. Si les tailles sont comparables, les écrans devraient l’être aussi, avec une dalle pliable de 8,0 pouces et un écran externe de 6,3 pouces.

À condition que cette fuite soit exacte – ce qui est probable, vu la fiabilité de la source – une question se pose : qu’est-ce qui change vraiment ? Seul le nouveau processeur Tensor G5 serait au programme. Pas sûr que cela suffise à justifier une montée en gamme.

Un prix prometteur

Son véritable atout – s’il en a un – pourrait bien être son prix. Android Headlines évoque une "légère baisse tarifaire" par rapport aux 1 899 € demandés pour le Pixel 9 Pro Fold.

Une stratégie cohérente, au vu du peu de nouveautés annoncées. Mais ce prix réduit pourrait vite être éclipsé par celui, sans doute fortement revu à la baisse, du modèle précédent à sa sortie. Si la puce reste l’unique évolution notable, le Pixel 10 Pro Fold aura sans doute du mal à convaincre.

Il reste à espérer que cette fuite soit incomplète… ou erronée. Le Pixel 10 Pro Fold ne devrait arriver qu’en août, il faudra donc patienter encore un peu pour savoir s’il saura vraiment séduire.