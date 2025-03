Apple lève le voile sur le MacBook Air M4 – et son prix risque de surprendre

Apple ajoute le M4 à son MacBook Air

L'ordinateur portable accueille le centre de la scène

Il y a une nouvelle couleur, tandis qu'une autre teinte est retirée

Le MacBook Air d’Apple, sans doute l’ordinateur le plus populaire de la marque et un modèle souvent en tête des classements des meilleurs laptops, accueille enfin la puce M4. Ce composant Apple Silicon est apparu pour la première fois l’an dernier sur l’iPad Pro avant d’équiper le MacBook Pro. Plus surprenant encore, son prix baisse.

Si ce MacBook Air M4 reste fondamentalement identique au modèle M3 de l’an dernier (et à la version M2 de l’année précédente), il bénéficie de quelques améliorations et d’un changement esthétique. En plus de la puce M4, Apple met à jour la caméra FaceTime 12 MP avec la fonctionnalité Center Stage et ajoute deux ports Thunderbolt 4.

Ces ports offrent un débit équivalent à celui du Thunderbolt 3 de l’an dernier (jusqu’à 40 Gb/s), mais avec une nouveauté notable. Le MacBook Air M4 peut désormais gérer deux écrans externes tout en alimentant son propre écran Liquid Retina. L’ordinateur peut donc rester ouvert tout en étant connecté à plusieurs moniteurs.

Autre nouveauté, un coloris inédit fait son apparition : Bleu Ciel. Il remplace le Gris Sidéral et rejoint les teintes Minuit, Lumière Stellaire et Argent.

Ces mises à jour concernent à la fois les modèles 13 et 15 pouces, qui, fait remarquable, sont désormais moins chers que l’an dernier. Le MacBook Air M4 13 pouces démarre à 1 199,00 € avec 16 Go de mémoire, tandis que la version 15 pouces débute à 1 499,00 €.

MacBook Air M4

La puce M4 gagne en puissance avec un CPU 10 cœurs et un GPU pouvant aller jusqu’à 10 cœurs. Il est aussi possible de configurer l’appareil avec jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée.

En pratique, ces améliorations rendent le MacBook Air M4 plus performant pour la création et les usages professionnels. Bien qu’il n’ait pas été possible de le tester directement, Apple a présenté plusieurs démonstrations en direct plutôt convaincantes.

L’éditeur photo Pixelmator Pro, racheté par Apple l’an dernier, a ainsi tiré parti de la caméra Center Stage 12 MP pour capturer un portrait, l’intégrer dans un arrière-plan prédéfini et générer instantanément une photo d’identité.

La puce M4 prend en charge Apple Intelligence, et le MacBook Air en profite pleinement. Apple a montré comment l’IA pouvait extraire des chiffres d’un document désordonné et générer immédiatement un tableau structuré. Les outils d’écriture ont aussi permis de créer un résumé exécutif à partir d’un long document.

Certaines intégrations d’Apple Intelligence apparaissent également dans des applications tierces. Un bouton Image Playground a, par exemple, permis de générer une illustration colorée d’un sac à dos en pleine forêt. Pour l’instant, les images générées restent plus proches du style cartoon que du réalisme.

Apple a ensuite lancé Blender, un logiciel 3D open source optimisé pour Apple Silicon. L’ordinateur a rendu une image complexe d’un paysage glacé en seulement 18 secondes.

Le moteur neuronal 16 cœurs de la puce M4 ne se limite pas aux outils d’IA d’Apple. En testant Companion, un modèle de langage doté de 22 milliards de paramètres, il a été possible d’interagir avec un document ouvert via le cadre App Intents, qui connecte les applications tierces aux capacités d’Apple Intelligence. Companion a répondu aux requêtes et même ouvert l’application Mail pour envoyer un rapport.

Apple cherche à convaincre que le Mac est prêt pour le gaming AAA, et il n’est donc pas surprenant de voir Wuthering Waves tourner sur le MacBook Air M4. Le jeu s’est affiché de manière fluide, sans tearing, sans saccades ni perte de framerate visible.

Mais la démonstration la plus marquante reste la gestion simultanée de toutes ces tâches. Un bon aperçu de la puissance brute de la puce M4.

Apple annonce une autonomie de 18 heures et a démontré comment le MacBook Air utilisé pour les tests fonctionnait sans être branché, prouvant ainsi que ses performances ne faiblissent pas, même sans alimentation.

Une conception fixe

En dehors du prix et des performances, les MacBook Air M4 13 et 15 pouces sont identiques aux modèles M3.

Après un rapide essai, aucune différence notable ne ressort. Le modèle 13 pouces affiche toujours un poids de 1,24 kg et la version 15 pouces reste à 1,51 kg. Ils conservent cette impression de finesse et de légèreté.

Hormis la caméra Center Stage à plus haute résolution, l’écran reste inchangé. Les deux modèles proposent une dalle Liquid Retina avec une résolution de 2560x1664 pixels et une luminosité de 500 nits. L’encoche, qui intègre la caméra Face ID, est toujours présente. L’écran affiche des couleurs éclatantes et des images nettes, mais Apple n’a pas intégré le revêtement nano-texturé anti-reflet des MacBook Pro.

Le clavier, avec son bouton d’alimentation Touch ID, est identique et offre la même qualité de frappe que sur le MacBook Air M3. À noter, la nouvelle teinte Bleu Ciel, aux accents pastel, est particulièrement réussie.

Avec l’arrivée du MacBook Air M4, la gamme va légèrement évoluer. Les modèles M2 et M3 seront progressivement retirés du marché, laissant place uniquement à cette nouvelle version. Toutefois, à l’image du MacBook Air M1, certaines enseignes pourraient continuer à écouler les stocks restants de M2 et M3, avec, espérons-le, des réductions intéressantes.

Grâce à un design éprouvé et apprécié, une puissance revue à la hausse et un prix plus attractif, le MacBook Air M4 a de bonnes chances de grimper dans le classement des meilleurs ordinateurs portables.

Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui pour les modèles 13 et 15 pouces, avec une expédition prévue le 12 mars.

