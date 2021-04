Test du Microsoft Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 pourrait bien être l'un des meilleurs ordinateurs portables pour les écrivains, avec l'un des claviers les plus pratiques et confortables que nous ayons jamais utilisés. Cette mise à niveau conséquente aurait besoin de quelques ports supplémentaires, mais c'est une machine facile à recommander aujourd’hui, pour celles et ceux qui tapent, tapent, tapent à longueur de journée.

Le Microsoft Surface Laptop 4 en résumé

Le Microsoft Surface Laptop 4 arrive à un moment plutôt bizarre. Nous sommes encore au milieu d'une pandémie mondiale, où de nombreuses personnes sont contraintes de travailler ou de suivre des cours à domicile. En renonçant à nos trajets quotidiens dans les transports en commun, l’acquisition d’un Ultrabook fin et léger se fait dès lors moins insistante.

Cependant, cela ne durera pas éternellement, et beaucoup d’utilisateurs finiront par se tourner vers des PC portables hybrides, capables de supporter tâches présentielles comme distancielles. Une machine à la fois mobile, puissante et durable.

Dans ce futur proche, le Surface Laptop 4 pourrait potentiellement briller. Comme tous les autres Surface Laptop de la décennie précédente, le Surface Laptop 4 offre légèreté, facilité d’usage et suffisamment de puissance pour faire face à la plupart des charges en cours. Au bureau, à l’école, dans les transports et à la maison.

Lorsque vous combinez les qualités ci-dessus avec le magnifique écran PixelSense et l'un des claviers les plus confortables que nous ayons testés à ce jour, vous obtenez le parfait compagnon bureautique de 2021 (et au-delà). Plus agréable encore : son prix s’avère des plus raisonnables, au vu du processeur Ryzen 5, des 8 Go de RAM et du SSD de 256 Go que vous obtenez en contrepartie.

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables de 2021 ?

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Surface Laptop 4 évaluée par notre rédaction : Processeur : Intel Core i7-1185G7 (jusqu'à 4,8 GHz)

Carte graphique : Intel Iris Xe

RAM : 16 Go LPDDR4x

Ecran : 13,5 pouces PixelSense (2256 x 1504) tactile

Stockage: SSD (PCIe, NVMe, M.2) 512 Go

Ports : 1 x USB-C, 1 x USB-A, combi audio jack, Surface Connect

Connectivité : Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0

Caméra : Webcam 720p IR

Poids : 1,27 kg

Dimensions : 308 x 223 x 14,5 mm

Prix et disponibilité du Microsoft Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 est disponible en précommande depuis le 15 avril 2021. Il pourra être livré à partir du 27 avril, au prix de départ de 1 129 €. La configuration de base embarque un écran de 13,5 pouces avec un processeur AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Si vous préférez évoluer avec un écran de 15 pouces, il vous faudra dépenser 1 449 € au minimum, moyennant un processeur AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. A noter que l'AMD Ryzen 5 4680U est un processeur à 6 cœurs et 12 threads, alors que le Ryzen 7 4980U possède 8 cœurs et 16 threads. Ainsi, le modèle 15 pouces plaira davantage aux vidéastes et créatifs, de par le nombre de threads mis à disposition. Tout le reste est fondamentalement identique.

L'ordinateur portable de 15 pouces a techniquement une résolution plus élevée, mais la densité de pixels (PPP) est de 201 sur l'un ou l'autre, ce qui signifie que vous ne noterez aucune différence notable à l'œil nu.

Il existe plusieurs versions intermédiaires, vous permettant de gagner davantage de puissance - tant sur le modèle 13 pouces que sur le 15 pouces. Curieusement, les configurations supérieures sont dotées de matériel Intel et non AMD. Le Surface Laptop le plus puissant que vous pouvez obtenir se compose d’un écran de 13,5 pouces, d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To - le tout pour 2 549 €.

(Image credit: Future)

Design du Microsoft Surface Laptop 4

Le Surface Laptop a toujours été un support de travail magnifique, et le Surface Laptop 4 ne fait certainement pas exception. Nous avons reçu l’édition de 13,5 pouces, l'un des ordinateurs portables les plus légers et les plus fins évalués cette année.

Disponible en quatre coloris (bleu glacier, sable, platine, noir mat), nous avons opté pour l’option platine, bien plus haut de gamme. Le capot du Surface Laptop 4 se révèle sublime, avec un marquage discret mais luxueux (le logo Microsoft chromé floqué au centre). Le clavier tranche subtilement avec la couleur générale, proposant des tons plus foncés.



L'ordinateur portable affiche 14,5 mm d'épaisseur et ne pèse qu’1,3 kg, ce qui le rend facile à ranger dans votre sac à dos et à transporter. D’autant que s’il est loué pour sa finesse, le Surface Laptop 4 ne manque pas de robustesse pour autant.

Le capot se présente rigide et tout d’aluminium vêtu. A l’inverse de bon nombre d’ordinateurs portables à écran tactile, lorsque vous touchez la dalle, la charnière s’avère si solide que vous n'avez pas besoin de réajuster l'écran par la suite ou de le soutenir avec votre autre main - une vraie mise à niveau qui devrait inspirer la concurrence.

Mais aussi solide que soit la partie supérieure de l'ordinateur, elle ne fait nullement ombrage au confort absolu que procure le clavier du Surface Laptop 4. Comme c'est maintenant la tradition avec cette gamme Microsoft, le clavier et le trackpad sont entourés de textile Alcantara agréable et doux (il s'agit d'un tissu semblable à du daim). Cela rend votre expérience de frappe ultra-plaisante dès le premier toucher, bien au-dessus de la prestation du clavier propre au nouveau MacBook Pro.

Ce choix souffre toutefois d’un point faible : si vous renversez un liquide ou des miettes sur l’Alcantara, ou si vous avez les doigts gras, votre clavier se salira très rapidement. La matière se montre en outre difficile à nettoyer. Il vous faudra donc faire preuve d’une méticulosité extrême en utilisant ce composant.

Autre inconvénient : de par sa finesse, le Surface Laptop 4 manque certainement de ports. Tout ce que vous obtenez ici est le port Surface Connect sur la droite, un USB-C, un USB-A et une prise jack. Nous apprécions que l'ordinateur portable dispose toujours du port USB-A, ce qui est loin d'être garanti de nos jours, mais cela ne laisse pas beaucoup de place à la polyvalence. Et, si cela vous est nécessaire, nous ne saurons que trop vous recommander d’acheter en complément le Surface Dock 2 (à 299 €, tout de même).

L'écran du Surface Laptop 4 s’avère véritablement magnifique. Notre modèle de test est un écran PixelSense 3:2 avec une résolution de 2 256 x 1 504 pixels. Un ratio idéal pour visionner des vidéos, un peu moins des films et séries en 16:9 (vous subirez alors l’ajout de deux barres noires). Pour les tâches bureautiques en revanche, l’espace proposé plaira à tour, plus encore aux écrivains, aux journalistes et aux étudiants.

La course profonde du clavier est encore plus surprenante lorsque vous réalisez que les haut-parleurs se trouvent juste en dessous. La politique de conception de Microsoft veut qu'il n'y ait pas de trou visible - ce qui n’empêche pas ce système audio décent de diffuser de la musique sans aucun déséquilibre - y compris des morceaux donnant la part belle aux basses, comme Flamboyant de Dorian Electra.

(Image credit: Future)

Performances du Microsoft Surface Laptop 4

Notre Surface Laptop 4 de test est équipé d'un Intel Core i7-1185G7 et de 16 Go de RAM. Une combinaison capable de supporter des dizaines d’onglets ouverts sur le navigateur Google Chrome, alors que votre lecteur YouTube tourne avec une résolution élevée et que vous discutez sur Slack + Discord. Croyez-le ou non, le Surface Laptop 4 ne montre aucun signe de ralentissement dans ce type de disposition. Sans fil.

Nous pouvons nous détendre sur notre canapé tout en travaillant, sans craindre que l'ordinateur portable ne se bloque ou que nos colocataires trébuchent sur le câble d'alimentation.

En termes de performances brutes, le Surface Laptop 4 a été en mesure d'obtenir un solide 4 998 points sous Cinebench R23, ce qui est à peu près ce que nous attendons de cette gamme de processeurs.

De même, sous Geekbench 5, le Surface Laptop 4 a obtenu un score monocœur de 1 356 points et de 4 918 points en multicœur. Si vous recherchez un ordinateur portable super-mobile et prenant en charge la majeure partie de vos tâches bureautiques, le Surface Laptop 4 fait aisément l’affaire.

De plus, alors que le Surface Laptop 4 n'est naturellement pas conçu pour les gamers, il a été en mesure d'obtenir un score respectable de 5 151 points sous 3DMark Fire Strike - il est donc en passe de gérer certains des meilleurs jeux indépendants du moment - mais n’espérez pas faire tourner Cyberpunk 2077 aux paramètres Ultra.

(Image credit: Future)

Autonomie du Microsoft Surface Laptop 4

Microsoft affirme que le Surface Laptop 4 dispose d’une autonomie de 19 heures. En pratique, nous tombons plutôt aux alentours de 11-13 heures. Ce qui reste une durée de vie estimable de la batterie.

Le test PCMark 10 Home Office, qui simule une variété de charges de travail allant du chat vidéo au traitement de texte, confère au Surface Laptop 4 un niveau d’autonomie maximal de 13 heures et 20 minutes. De quoi tenir un trajet longue distance sans encombre, et même bien plus d’une journée entière de travail sur une seule charge.

Le test de lecture vidéo se révèle beaucoup plus tangent. Dans cette configuration, le Surface Laptop 4 tient 11 heures et 2 minutes. De quoi vous offrir de multiples sessions de binge-watching sur Netflix.

Quand on sait que le Surface Laptop 3 n'a tenu que 6 heures et 28 minutes (via le test PCMark 8), le Surface Laptop 4 marque une énorme amélioration générationnelle. Il dépasse même la durée de vie de la batterie du Dell XPS 13 de deux heures entières.

(Image credit: Future)

Interface du Microsoft Surface Laptop 4

Le bonus absolu de tout appareil Surface, et donc forcément du Surface Laptop 4, est que vous obtenez une installation optimale de Windows 10.

Il n'y a pas une trace de bloatware présent, ce qui permet à votre appareil de démarrer rapidement et sans encombre. De plus, dès son unboxing, vous obtenez une machine d’ores et déjà paramétrée - sans besoin de tri supplémentaire. A contrario du Surface Laptop original, vous disposez ici de la version complète de Windows 10, et non d’une édition S-Mode allégée. Honnêtement, c'est presque suffisant pour que nous recommandions ce modèle comme premier PC portable à offrir à tout novice.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous êtes écrivain

Le Surface Laptop 4 est l'un des meilleurs ordinateurs portables du marché pour les écrivains. Avec un clavier luxueux et hautement performant, la saisie de texte s’effectue sans le moindre effort depuis cet appareil.

Vous avez besoin d’un ordinateur professionnel

Le format 3:2 du Surface Laptop 4 est un rêve devenu réalité pour visualiser et éditer l’ensemble de vos documents, et tout particulièrement vos tableurs Excel. Même sur ce petit écran, l'espace vertical, plus important, vous permet d’avoir accès à davantage de données en un seul coup d'œil.

Performance doit rimer avec élégance

Le Surface Laptop 4 est disponible en quatre coloris différents, tous très élégants. C'est définitivement un ordinateur portable que vous n'aurez pas honte d’exhiber au café, à la bibliothèque et au bureau.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...

Vous cherchez une machine de guerre

Même la version 15 pouces de l'ordinateur portable embarque des processeurs de série U, donc si vous avez besoin de faire du montage vidéo lourd ou de jouer, vous voudrez peut-être chercher un modèle plus consistant proposant une puce de série H.