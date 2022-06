Test Samsung Galaxy Book2 360

(opens in new tab)

Dans une ère où l’informatique en mouvement est plus que jamais de mise, Samsung livre l’un des ordinateurs portables modernes les plus légers et aisément transportables. Le design convertible du Book2 360 lui permet de se transformer en tablette quand bon vous semble, tout en profitant d’une autonomie impressionnante et d’un écran AMOLED accrocheur.

Le Samsung Galaxy Book2 360 en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Samsung Galaxy Book2 360 évaluée par notre rédaction : CPU : Intel Core i7-1255U (1,7 GHz - 4,7 GHz)

GPU : Intel Iris Xe

RAM : 16 Go DDR4

Ecran : 13,3'', AMOLED (1920x1080)

Stockage : SSD NVMe 512 Go

Ports : 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C, 1x USB-A (3.2), 1x HDMI, 1x audio (entrée/sortie), 1x carte microSD

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Caméra : 720p

Poids : 1,16 kg

Dimensions : 304,4 x 202 x 12,9 mm

Le Samsung Galaxy Book2 360 pourrait facilement obtenir le titre de meilleur ordinateur portable conçu par Samsung. Alors que les smartphones du constructeur sud-coréen sont depuis longtemps considérés comme les champions incontestables du marché mobile, sa gamme d'ordinateurs portables Galaxy Book commence tout juste à développer une assez bonne réputation. Elle se profile même comme une concurrence sérieuse face aux séries MacBooks d'Apple et Surface de Microsoft.

La dernière itération de la famille Galaxy Book offre un modèle convertible de seconde génération très attrayant, qui vous donne la possibilité d’exploiter un ordinateur portable ou une tablette. Selon vos usages.

Son prix est raisonnable, puisqu'il plafonne à 1 399 €. Samsung n'a pas lésiné sur les moyens, mettant entre vos mains un appareil 2-en-1 élégant et fin, doté d'une autonomie impressionnante.

Cependant, la caractéristique la plus frappante du Book2 360 reste son écran AMOLED attrayant. Sur le papier, cela peut sembler peu impressionnant, l'écran de 13,3 pouces n'offrant qu'une résolution de 1920 x 1080 pixels. Toutefois, la technologie AMOLED produit une qualité d'image fantastique, avec des couleurs nettes et lumineuses, ainsi qu’un niveau de clarté et de détails qui semble réellement supérieur à ce que sa résolution Full HD pourrait suggérer.

Samsung ne quantifie pas la luminosité de l'écran, mais à l'œil nu, l'écran du Galaxy Book2 360 peut rivaliser avec des concurrents plus coûteux tels que le MacBook Air 13,3 pouces d'Apple et sa dalle 2560 x 1600 pixels.

Il ne s'agit pas d'un PC portable gamer, néanmoins le processeur Intel Core i5 de 12e génération de notre unité de test s’avère plus que suffisant pour sublimer votre navigation web ou l'exécution de logiciels bureautiques conséquents. La durée de vie de la batterie est tout aussi admirable, elle vous permettra d’enchaîner les visualisations de présentations professionnelles puis d’épisodes de votre série préférée sur n’importe quelle plateforme de streaming vidéo. Ce qui fait du Galaxy Book2 360 une bonne option polyvalente pour les particuliers et les professionnels disposant d'un budget limité.

Le Samsung Galaxy Book2 360 est actuellement disponible en une version unique en France, la plus puissante proposée sur le marché international. Celle-ci est facturée 1 399 € sur la boutique officielle de Samsung et comprend un processeur Intel Core i7-1255U de 12e génération avec une fréquence d’horloge maximale de 4,7 GHz, ainsi que 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage (via un SSD NVMe) et un écran AMOLED tactile d'une résolution de 1920 x 1080 pixels.

C'est similaire au Surface Laptop 4 de 13,5 pouces, et légèrement moins cher que le MacBook Air de 13,3 pouces - bien qu'aucun de ces modèles ne puisse égaler le design convertible polyvalent du Book2 360.

Note : 5

Design

Fin et léger

Tablette/ordinateur portable convertible

Bonne connectivité

Le Galaxy Book2 360 ne gagnera peut-être pas de trophée pour son design relativement commun. Il ressemble en effet au MacBook Air, de par son écran de 13,3 pouces, son châssis gris argenté et son profil effilé.

Bien sûr, le Book2 360 est beaucoup plus polyvalent, grâce à ses commandes tactiles et à sa conception convertible qui vous permet de replier l'écran et de l'utiliser comme une tablette. Il est même plus léger que le MacBook Air, ne pesant que 1,16 kg et mesurant à peine 12,9 mm d'épaisseur, contre 1,29 kg et 16,1 mm pour la version actuelle du MacBook Air.

Comme nous l'avons mentionné, l'écran AMOLED s’avère un régal à l'œil nu, malgré sa résolution relativement modeste de 1 920 x 1 080 pixels, et il fonctionne à merveille pour regarder des vidéos ou effectuer quelques retouches photo. Le Book2 360 est en outre solidement construit, avec un clavier ferme et un grand trackpad - oui, les touches individuelles ne se déplacent pas très bien et se sentent un peu inanimées si vous avez pris le pli de taper extrêmement vite.

De nombreux ordinateurs portables légers doivent faire des compromis en matière de connectivité pour conserver leur poids et leur finesse. Pour sa part, le Samsung Galaxy Book2 360 parvient à fournir un port Thunderbolt 4, un port USB-C et un port USB-A (3.2), ainsi qu'un emplacement pour carte microSD, une entrée/sortie audio combinée et même un port HDMI afin de connecter un écran externe.

La connectivité sans fil se veut également assurée par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Notre seul vrai reproche est que la webcam 720p peine à rendre vos visioconférences et appel vidéo brillants. Elle diffuse une image légèrement granuleuse qui devient globalement terne lorsque la lumière du jour devient intense.

Note : 4

Performances

Supporte l’essentiel des outils bureautiques

Certains jeux classiques peuvent être exécutés

Benchmarks 3DMark Night Raid : 13 536 ; Fire Strike : 3 969 ; Time Spy : 1 419

Cinebench R23 (multicoeur) : 6 780

GeekBench 5 : 1 608 (monocoeur) ; 7 100 (multicoeur)

PCMark 10 : 5 022 points

Autonomie (test vidéo) : 11h10

Le processeur Intel Core i7 qui équipe le Samsung Galaxy Book2 360 est une puce polyvalente à 10 cœurs, dont huit cœurs économes en énergie qui peuvent faire varier leur fréquence d'horloge de 1,7 GHz à 3,5 GHz selon les besoins, afin de préserver au maximum la batterie.

Il y a également deux cœurs "Performance" qui tournent à 4,7 GHz afin de gérer les tâches plus exigeantes. Ceux-ci produisent un score très respectable de 7 100 points pour les performances multicœurs sous GeekBench 5. Dès lors, le CPU du Galaxy Book2 360 se place au-dessus du Surface Laptop 4 (4 918 points) et seulement légèrement derrière la version actuelle du MacBook Air (7 583 points). En exécutant la suite de tests PCMark 10 basée sur les applications, le Book 2 a obtenu un score de 5 022 points, à peu près à mi-chemin dans le tableau des résultats PCMark globaux - une affaire intéressante donc pour un ordinateur portable de ce prix. Il fournit toute la puissance dont vous avez besoin pour naviguer sur des sites et programmes exigeants, tels que Microsoft Office.

Vous pourrez même vous adonner à des jeux classiques grâce à la puce graphique Iris Xe intégrée. Nos tests 3DMark ont tous donné des résultats qui placent le Samsung Galaxy Book2 360 dans la catégorie "moins de 30 images par seconde", ce qui signifie qu'il n'est pas destiné aux jeux d'action les plus récents. Mais si vous n'avez pas peur de réduire un peu les paramètres graphiques, vous devriez être en mesure d'obtenir un framerate appréciable pour des hits indés ou plus rétros qui ne nécessitent pas des temps de réponse immédiats.

Note : 3,5/5

Autonomie

11 heures entre deux charges

Similaire au MacBook Air

Pour couronner le tout, le Samsung Galaxy Book2 360 parvient à délivrer une bonne autonomie. Il n'a pas été en mesure d'exécuter le test de batterie PCMark 10 - en raison d'un bug que nous avons rencontré dans PCM10 - mais lors de la lecture continue d’une vidéo Full HD, il a dépassé les 11 heures, avant de s'éteindre finalement au bout de 11 heures et 10 minutes.

Le MacBook Air et le Surface Laptop 4 peuvent égaler ce niveau, mais ils sont tous deux plus chers que le Book2 360 - ce qui confirme que Samsung a créé un ordinateur portable convertible attrayant qui concède un excellent rapport qualité-prix.

Note : 4/5

Achetez-le si...

Vous voulez de la polyvalence

Le design léger et convertible du Samsung Galaxy Book2 360 vous permet de l'utiliser comme un ordinateur portable standard ou comme une tablette. Son écran AMOLED attrayant vous invite à naviguer sur le web, visionner des contenus vidéo et profiter d'autres formes de divertissement en toute fluidité.

Vous vous déplacez souvent

Le Samsung Galaxy Book2 360 ne mesure que 12,9 mm d'épaisseur et pèse 1,16 kg, ce qui en fait l'un des ultraportables les plus abordables actuellement disponibles. Il est solidement construit, ce qui lui permet de faire face aux aléas du quotidien et à quelques chocs.

Vous aimez utiliser votre ordinateur portable en mode sans fil

Avec plus de 11 heures d'autonomie, le Samsung Galaxy Book2 360 vous permettra de tenir toute la journée, et même plus. Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs portables dans cette gamme de prix qui peuvent se vanter d'une telle autonomie. Le Book2 360 octroie donc un très bon rapport qualité-prix.

Ne l'achetez pas si...

Vous passez beaucoup d'appels Zoom

La webcam 720p du Book2 360 offre des fonctionnalités telles que le cadrage automatique, qui vous permet de rester au centre de l'image à tout moment. Mais la qualité d'image granuleuse se révèle décevante, et elle ne gère pas très bien les éclairages excessifs.

Vous collectionnez les jeux AAA

L'Iris Xe intégrée convient parfaitement à la lecture de vidéos et peut-être à quelques jeux classiques, mais les joueurs PC exigeants (ou les compétiteurs acharnés) auront besoin d'un GPU plus robuste pour supporter leurs loisirs.

Quels sont les meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 et les meilleurs Ultrabooks du moment ?