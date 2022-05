Test du Lenovo Yoga 9i Gen 7

Lenovo Yoga 9i Gen 7: le test en résumé

Le Lenovo Yoga 9i Gen 7 est issu d’une lignée tout à fait respectable. Son prédécesseur a reçu la note maximale l'année dernière, et il n'avait pas vraiment d’équivalent sur le marché.

Tout, du design aux performances, en passant par l'affichage, l'autonomie de la batterie et les fonctionnalités, respirait l'excellence. Les acheteurs disposant d'un budget limité et souhaitant une solution hybride ordinateur portable/tablette n'avaient pas à chercher plus loin.

Pour la nouvelle génération du Yoga 9i, Lenovo parvient à améliorer presque tout ce qui a permis au Yoga 9i Gen 6 de se placer facilement dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 l'année dernière. Et bien qu'il fasse quelques pas de côté discutables cette fois-ci, cela ne l'empêche pas d'être probablement le meilleur ordinateur portable pour la plupart des gens qui ont juste besoin d'un ordinateur portable 2-en-1 qui est performant, facile à utiliser et tout simplement fantastique.

Le Yoga 9i dispose d'un Intel Core i7 de 12ème génération et d'autres mises à jour matérielles qui sont plus que suffisantes pour les tâches bureautiques générales. Sur le plan visuel/audio, l'écran tactile OLED 1800p, 16:10, est doté de la technologie Dolby Vision et de haut-parleurs Bowers & Wilkins compatibles avec la technologie Dolby Atmos.

Regarder des vidéos YouTube ou des films Netflix ressemble à une expérience de haut niveau. Sans oublier une webcam 1080p capable de détecter des mouvements lorsque les utilisateurs s'éloignent ou se placent devant elle. Tout cela dans un appareil qui pèse littéralement moins de deux kilos. Fermé ou ouvert comme une tablette, le dernier Yoga 9i parvient littéralement à être aussi fin qu'une pièce de dix centimes.

Tout dans le nouvel appareil 2-en-1 de Lenovo est synonyme de qualité, qu'il soit utilisé comme un ordinateur portable ou en mode tablette. Même le stylet fourni est utile et personnalisable grâce à l'application Lenovo Vantage, qui gère notamment les tâches de maintenance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes que les acheteurs potentiels pourraient avoir avec le Yoga 9i.

Quelle que soit la configuration, le Yoga 9i sera un achat coûteux, puisqu’il démarre à 899 €. Il existe des solutions 2-en-1 abordables qui peuvent égaler ce que le produit phare de Lenovo offre.

Certains standards comme un emplacement pour carte SD sont absents et le ventilateur peut être bruyant malgré le fait qu'il ne soit jamais chaud sur les genoux. Bien que l'autonomie de la batterie soit bonne, le Yoga 9i Gen 7 n'offre pas ce que le Gen 6 était capable d'offrir mais ce dernier avait mis la barre très haute.

Mais la plupart des gens considérons que Lenovo a fait un travail plus qu'admirable avec le Yoga 9i Gen 7 malgré quelques réserves mineures. Qu'il s'agisse de bureautique, de consommer des médias ou de tâches telles que la retouche photo légère, cet ordinateur portable 2-en-1 offre une expérience de qualité qui permet d'étendre encore plus sa polyvalence.

Lenovo Yoga 9i Gen 7: prix et disponibilité

Combien coûte-t-il ? À partir de 899 € et jusqu’à 2360€ pour la configuration la plus musclée

À partir de 899 € et jusqu’à 2360€ pour la configuration la plus musclée Quand est-il disponible ? Il est disponible dès maintenant

Il est disponible dès maintenant Où peut-on se le procurer ? Pour l’instant le Lenovo Yoga 9i Gen 7 n’est disponible que sur le site de Lenovo

Toutes les configurations ne sont pas encore disponibles et le premier prix n'est pas encore disponible.

La configuration de départ est équipée d'un processeur Intel Core i5-1240P, de 16 Go de RAM LPDDR5-5200MHz soudée, d'un SSD PCIe 4.0 M.2 de 512 Go et d'un écran OLED 400-nit de 14 pouces 2 880x1800p avec certification HDR500 et couverture des couleurs 100% DCI-P3.

Lenovo Yoga 9i Gen 7: design

Équilibre entre design haut de gamme et fonctionnalité

La disposition du clavier est ergonomique et intuitive

L'ensemble audio-visuel est de premier ordre

Malgré tous les éloges que nous avons formulés dans notre dernier article sur le Lenovo Yoga 9i, un élément qui n'a pas joué en sa faveur était son design assez basique. C'était un bel ordinateur portable, mais le Lenovo ThinkPad Yoga 9i Gen 7 le fait passer au niveau supérieur. Le design arrondi et la façon dont il s'intègre à tous les aspects du 2-en-1 ont quelque chose de magnifique.

Spec Sheet Voici la configuration de Lenovo Yoga 9i Gen 7 envoyée à TechRadar pour évaluation : Processeur : Core i7-1260P de 12e génération Puce graphique : Intel Iris Xe RAM : 16GB LPDDR5-5200MHz Écran : 14 pouces 2.8K (2880x1800p), Touch OLED, HDR 500, 100% DCI-P3, 400 nits Stockage : 512GB PCIe 4.0 SSD Ports : 1x USB Type-A 3.2 Gen 2 | 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (données, alimentation, DP 1.4) | 2x Thunderbolt 4 | 1x prise combo 3.5mm Connectivité : Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 Appareil photo : Hybride IR FHD avec double microphone Poids : 1,4kg Dimensions (L x P x H) : 318 x 230 x 15,25 mm (12,52 x 9,06 x 0,6 pouces) Batterie : 75WHr

Que l'on utilise le Yoga 9i Gen 7 comme un ordinateur portable traditionnel, une tablette ou quelque chose entre les deux, tout dans le nouveau Yoga 9i de Lenovo est confortable à utiliser. Même les ports USB, la prise casque et le bouton d'alimentation sont facilement accessibles, quelle que soit leur position. Encore une fois, entre la légèreté et la finesse du châssis, il est surprenant de voir tout ce que contient cet appareil.

La disposition du clavier du Yoga 9i Gen 7 est l'une des meilleures dans le segment des 2-en-1. Que ce soit pour de courtes envolées sur Twitter ou de longues sessions de rédaction, la réponse tactile aux touches est agréable et pas nécessairement bruyante. Lenovo décrit le clavier comme tirant parti de ses commutateurs "soft landing" pour ces résultats confortables.

Les touches de fonction à double usage sont suffisamment intuitives pour être utilisées, y compris le bouton d'activation et de désactivation du verrouillage des touches de fonction. En prime, le clavier comporte également des touches rapides permettant de basculer entre les modes de performance, les profils audio, les profils d'affichage et d'estomper l'arrière-plan pendant les appels vidéo, sous un lecteur d'empreintes digitales très pratique. Lenovo a également agrandi le pavé tactile de 45 % par rapport à celui de la génération précédente.

Cette immersion est renforcée par les haut-parleurs Bowers & Wilkins compatibles Dolby Atmos qui sont fixés à l'écran. Le haut-parleur situé sous l'écran, qui ressemble à une barre de son, comporte deux tweeters, tandis que la moitié inférieure du clavier comporte deux woofers. Pliés comme une tablette ou ouverts comme un ordinateur portable, ces haut-parleurs ont un son phénoménal.

Pour certains utilisateurs d'ordinateurs portables, le ratio d'écran 16:10 peut être un peu déconcertant au début, mais il est tout à fait logique en raison de la nature hybride du Yogi 9i. En outre, l'écran OLED est magnifique, quelle que soit l'option choisie.

L'écran 2,8K offre une luminosité de 400 nits et permet de voir les images dans une pièce sombre ou en plein soleil. Ajoutez à cela la compatibilité Dolby Vision et vous obtenez des images fantastiques lorsque vous regardez des films Disney+ ou Netflix, ainsi que d'autres contenus vidéo.

Lenovo Yoga 9i Gen 7: performance

Les performances en mode ordinateur portable et tablette sont excellentes.

Le ventilateur peut être un peu bruyant

visionnage de vidéos, le traitement de texte, etc., le Lenovo ThinkPad Yoga 9i Gen 7 peut s'en charger sans problème. N'oubliez pas que les ventilateurs internes peuvent être un peu bruyants, même pour les tâches de traitement mineures.

Bien que les ventilateurs ne soient pas une gêne pour les superbes haut-parleurs, ils peuvent être un peu dérangeants. Pendant une semaine de test, le Yoga 9i a réussi à gérer sans problème diverses charges de travail comme l'édition de photos, la vidéo 4K sur YouTube, et Netflix a fonctionné sans problème.

Benchmarks Voici comment le Lenovo Yoga 9i Gen 7 s'est comporté dans notre série de benchmarks:

Cinebench R23 Multi-core: 7,244

3DMark Time Spy: 1,736 Fire Strike: 4,440 Night Raid: 15,876

GeekBench 5: (single-core) 1,758; (multi-core) 9,650

PCMark 10 (Home Test): 5,764

PCMark 10 Battery Life: 8 heures et 2 minutes

Autonomie (TechRadar movie test): 9 heures et 51 minutes

Nos benchmarks étaient conformes aux attentes en matière de performances. Le test multi-core Cinebench R23 a obtenu un score de 7244 tandis que GeekBench a obtenu un score multi-core de 9650. Il n'y a pas eu de ralentissement notable et, grâce au SSD PCIe 4.0, les applications se sont chargées assez rapidement.

Le seul moment où l'appareil a commencé à ralentir, c'est lorsqu'on a essayé de tester certains benchmarks de jeux. Tous les tests 3DMark ont donné des scores de 1736 pour Time Spy, 4440 pour Fire Strike et 15876 pour Night Raid. Plus en phase avec la bureautique et les tâches centrées sur la tablette, ne vous attendez pas à ce que l'appareil 2-1 fasse beaucoup de jeux. Même avec des réglages bas en 1080p, le Yoga 9i a obtenu une moyenne d'environ 23 images par seconde sur Total War : Three Kingdoms.

Lorsque Lenovo a conçu le Yoga 9i Gen 7, il est clair que la vidéoconférence a joué un rôle dans les décisions de conception en raison de la caméra Full HD et de l'option de flou d'arrière-plan rapide, entre autres.

L'utilisation de Zoom ou d'un autre logiciel de vidéoconférence fonctionne très bien sur le 2-en-1 avec une qualité d'image claire même dans des conditions de faible éclairage. Si l'on considère le public auquel s'adresse le Yoga 9i Gen 7, les acheteurs constateront que les spécifications offrent une puissance plus que suffisante. Qu'il soit utilisé comme tablette ou comme ordinateur portable, ce 2-en-1 ne déçoit pas.

Lenovo Yoga 9i Gen 7: autonomie

L'autonomie de la batterie du Yoga 9i Gen 7 n'est pas aussi bonne que celle du Yoga 9i Gen 6.

La fonction de charge rapide permet d'obtenir deux heures d'autonomie avec une charge de 15 minutes.

Bien que nous soyons déçus que l'autonomie de la batterie du Lenovo ThinkPad Yoga 9i Gen 7 ne soit pas aussi bonne que celle du Yoga 9i Gen 6, elle reste supérieure à la moyenne grâce à la batterie améliorée de 75WHr.

Les fonctions internes de Windows 11 et Lenovo Vantage font un excellent travail pour assurer une gestion efficace de la batterie. Dans notre test d'autonomie PCMark 10, le Yoga 9i Gen 7 a tenu environ huit heures et pendant notre test de vidéo FHD en boucle, il a atteint presque 10 heures.

Il y a même une mise à niveau de la technologie de charge rapide du Yoga 9i Gen 7 qui donne deux heures pour une charge de 15 minutes seulement. C'est plus qu'il n'en faut pour un voyage en avion ou un long trajet en train.

Faut-il acheter le Lenovo Yoga 9i Gen 7?

Achetez-le si...

Vous voulez l'un des meilleurs ordinateurs portables hybrides 2-en-1 disponibles.

Le Lenovo Yoga 9i Gen 7 est un chef-d'œuvre de conception 2-1, de la qualité de fabrication à la fonctionnalité.

Vous avez besoin d'un ordinateur portable aux performances solides

Les tâches générales telles que le traitement de texte, la navigation sur Internet, la consommation de médias visuels/audio et la vidéoconférence se chargent et s'exécutent comme un jeu d'enfant.



Vous avez besoin d'un ensemble de fonctionnalités important

Avec Dolby Vision et Atmos, l'ensemble audio/visuel est solide comme un roc. Par ailleurs, le stylet inclus offre une plus grande facilité d'utilisation.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus abordable

Certains peuvent trouver le prix d'entrée un peu trop élevé pour le Yoga 9i Gen 7.

Vous avez besoin d'un emplacement pour carte SD

Compte tenu du prix du Yoga 9i Gen 7, un emplacement pour carte SD aurait été appréciable.

Vous voulez un ventilateur plus silencieux

Même pour les tâches mineures, le ventilateur peut devenir un peu bruyant et intrusif.

Les concurrents

HP Elite Dragonfly G2

Similaire en termes de caractéristiques et de performances au Yoga 9i Gen 7, le HP Elite Dragonfly G2 dispose également d'un port HDMI séparé. Mais n'oubliez pas qu'il est tout aussi cher. Lire notre test complet HP Elite Dragonfly G2 review

HP Envy x360 15 (2021)

Contrairement à de nombreux ordinateurs portables 2-en-1, celui-ci permet une configuration combinée de CPU et de GPU AMD pour des performances qui s'orientent un peu vers le jeu. Lire notre test complet HP Envy x360 15 (2021) review

Acer Spin 5 (2020)

Les personnes rebutées par le prix élevé des hybrides 2-en-1 peuvent trouver avec l'Acer Spin 5 une meilleure option, bien qu'il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que les autres. Lire notre test complet (en anglais) Acer Spin 5 (2020) review