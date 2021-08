Test du HP Elite Dragonfly G2

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon

Le HP Elite Dragonfly G2 en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration du HP Elite Dragonfly G2 évaluée par notre rédaction : Processeur : Intel Core i7-1165G7 2,8 GHz (quadricoeur, jusqu'à 4,7GHz)

Carte graphique : Intel Iris Xe Graphics

RAM : 16 Go LPDDR4X (4,266 MHz)

Écran : 13,3 pouces, IPS BrightView WLED 4K

Stockage : SSD PCIe 256 Go

Ports : 2 x Thunderbolt 4 (USB-C), 1 x USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0b, prise jack

Connectivité : Intel AX201, Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Caméra : Webcam IR HD (720p)

Poids : 0,99 kg

Taille : 30,42 x 19,76 x 1,6 cm (L x P x H)

Le HP Elite Dragonfly G2 est un ordinateur portable que nous avions hâte de tester, car son prédécesseur, le HP Elite Dragonfly, nous a époustouflés lorsque nous l'avons essayé l'année dernière.

Le Dragonfly G2 suit les traces de son prédécesseur en étant un portable professionnel, fin et suffisamment élégant pour plaire à un large éventail d'utilisateurs. Alors que l'Apple MacBook Air (M1, 2020) est actuellement en tête de notre liste des meilleurs ordinateurs portables, le HP Elite Dragonfly G2 pourrait-il être le champion qui ramène les ordinateurs portables Windows 10 en tête du classement ?

Le HP Elite Dragonfly G2 est un appareil 2 en 1, ce qui signifie qu'il peut être utilisé comme un ordinateur portable ou en mode tablette. Son écran tactile haute résolution (jusqu'à 4K) est magnifique et fonctionne parfaitement, offrant le genre de polyvalence que les MacBooks ne peuvent prendre en charge.

Il exécute Windows 10 extrêmement bien, et grâce à une grande quantité de RAM, un stockage SSD rapide et les nouveaux processeurs Intel de 11e génération, il offre assez de puissance pour s'assurer que la plupart des tâches quotidiennes sont bien gérées. Cependant, il n'y a pas de GPU dédié, ce qui ne devrait pas être une surprise compte tenu de la finesse et de la légèreté de cet ordinateur portable. Autrement dit, ceux qui recherchent un appareil capable de gérer des travaux graphiques lourds devront trouver une autre solution.

L'autonomie est également excellente, le Dragonfly G2 pouvant tenir toute une journée de travail dans la plupart des scénarios, bien que nous ayons remarqué que les appels vidéo étaient particulièrement éprouvants pour la batterie. Elément particulièrement notable, vous pouvez fermer votre ordinateur pour le mettre en mode veille, puis revenir à lui quelques jours plus tard et la batterie sera toujours au même niveau. Alors que beaucoup d'ordinateurs portables Windows 10 semblent vider celle-ci en mode veille, ce n'est jamais un problème pour le Dragonfly G2.

Le vrai frein, pour beaucoup d'utilisateurs intéressés, c'est son prix. Vous trouverez des modèles à partir de 1 930 €, ce qui fait du HP Elite Dragonfly G2 l'un des ordinateurs portables les plus chers du marché en ce moment. Ce prix pourrait décourager beaucoup de gens, peu importe si le Dragonfly G2 est excellent à bien d'autres égards.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Le HP Elite Dragonfly original était déjà cher, il n'est donc pas surprenant que le HP Elite Dragonfly G2 soit également proposé à un prix élevé. Il est disponible à partir de 1 930 € en France.

Comme pour le précédent HP Elite Dragonfly, ces prix placent le HP Elite Dragonfly G2 dans la catégorie ultra-premium, où il se frotte à des modèles comme le Dell XPS 13 ou encore le MacBook Pro 13 pouces. Il s'agit de certains des meilleurs ordinateurs portables jamais fabriqués, et le HP Elite Dragonfly G2 devra donc sortir le grand jeu pour justifier son prix.

(Image credit: Future)

Design

Comme le prouvent bon nombre de ses ordinateurs portables, HP a démontré qu’il pouvait fabriquer des appareils étonnants, et le HP Elite Dragonfly G2 en est un excellent exemple. Le design est tout simplement magnifique, avec une finition bleu métallisé et des reflets argentés qui évoquent le haut de gamme.

Les deux grandes charnières du Dragonfly G2 se démarquent, mais dans le bon sens du terme. De couleur argentée, elles permettent à l'écran de basculer de 180 degrés vers l'arrière, transformant l'ordinateur portable en une tablette. Elles sont solides et bien construites, vous ne devriez donc pas avoir à craindre qu'elles se cassent, quelle que soit la fréquence d'utilisation de l'ordinateur portable.

Cette solidité s'étend à l'ensemble de la structure du HP Elite Dragonfly G2. Le châssis métallique donne l'impression qu'il peut facilement supporter d'être transporté dans le bus ou le métro, et même encaisser quelques coups et chocs, mais il reste cependant assez fin et léger, pesant moins de 1 kg. Lorsque le métal n'est pas utilisé, il est souvent fait appel à des matières plastiques recyclées (plastique récupéré qui pourrait autrement finir dans nos océans), ce qui est une bonne chose, l'impact environnemental de nos achats technologiques devenant un facteur très important dans les critères d'achat.

(Image credit: Future)

Avec des dimensions de 304 x 198 x 16 mm, le HP Elite Dragonfly G2 s'avère d'une finesse impressionnante, et il est livré avec nombre honorable de ports de quoi faire honte au MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020). Vous disposez de deux ports Thunderbolt 4/USB 4 Type-C (qui sont également utilisés pour le chargement), d'un port USB-A de taille normale, d'un port HDMI 2.0b et d'une prise audio.

Le fait d'exploiter des ports USB-A et HDMI classiques est particulièrement apprécié, d'autant plus que HP le présente avant tout comme un ordinateur portable conçu pour le travail. Cela signifie que vous pouvez brancher des périphériques plus anciens, ou associer l'ordinateur portable à un projecteur, un moniteur ou un téléviseur, sans avoir besoin d'acquérir un adaptateur.

Le Dragonfly G2 est également la preuve qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier la connectivité au nom d’un design fin et léger. Une chose à noter cependant, les ports USB-C sont tous deux sur le côté droit de la machine. Ce n'est pas vraiment un problème, mais cela peut parfois se révéler quelque peu gênant, l’idéal restant la mise à disposition d'un port USB-C de chaque côté.

En ouvrant le HP Elite Dragonfly G2, vous êtes face à un magnifique écran 4K (présent sur le modèle qui nous a été envoyé pour ce test), et comme il s'agit d'un appareil 2-en-1, l’écran est tactile. Il se montre lumineux et éclatant, et même si la résolution 4K peut sembler superflue pour un écran de 13 pouces, la qualité de l'image apparaît nette et détaillée. Le stylet inclus fonctionne bien avec l'écran tactile, contribuant à faire du Dragonfly G2 un appareil polyvalent qui peut être utilisé autant comme une tablette que comme un ordinateur portable traditionnel.

Les bordures qui entourent l'écran sont minces, ce qui réduit la taille globale de l'ordinateur portable tout en lui donnant un look moderne.

En ce qui concerne le clavier, les touches sont larges et agréables au toucher, avec une course longue, impressionnante pour un ordinateur portable fin et léger. C'est l'une des expériences de frappe les plus satisfaisantes que nous ayons connues sur un ordinateur portable, et vous devriez être capable de taper confortablement dessus pendant des heures (comme nous l'avons fait lors du test). À aucun moment nous n'avons souhaité utiliser un clavier autonome, ce qui a souvent été le cas par le passé.

(Image credit: Future)

Le pavé tactile se veut également beau et grand, et réagit correctement. Sous le coin droit du clavier, il y a un capteur d'empreintes digitales pour se connecter à Windows 10 - c'est une fonctionnalité utile qui répond correctement.

Lorsque le Dragonfly G2 est utilisé en mode tablette, le clavier se replie derrière l'écran. Il n'est donc pas aussi confortable à tenir qu'une tablette standard, ce qui était déjà un problème sur le Dragonfly original, ainsi que de nombreux autres ordinateurs portables 2-en-1. Toutefois, le Dragonfly G2 reste assez mince et léger pour qu'il soit toujours facile à tenir dans une main. Toujours en mode tablette, son clavier se désactive automatiquement, ce qui vous évite d'appuyer accidentellement sur les touches.

Dans l'ensemble, le HP Elite Dragonfly G2 est l'un des plus beaux ordinateurs portables de 2021, intelligent et sophistiqué.

(Image credit: Future)

Performances

Comme il s'agit d'un ordinateur portable Intel Evo, vous bénéficiez des derniers processeurs mobiles Intel de 11e génération, et le modèle que nous avons examiné est équipé du puissant Intel Core i7-1165G7, associé à 16 Go de RAM.

C'est une combinaison formidable : Windows 10 Pro, qui est déjà installé, se révèle rapide et réactif grâce à cette dernière. Vous pouvez également obtenir un i7-1185G7 et jusqu'à 32 Go de RAM si vous avez besoin d'une machine de productivité fine et légère mais vraiment puissante. Il existe également des modèles avec une puce Core i3 ou i5 et 8 Go de RAM si vous souhaitez un modèle un peu plus modeste.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le HP Elite Dragonfly G2 est un ordinateur portable coûteux qui doit justifier son prix élevé, et en ce qui concerne les spécifications, c'est exactement ce qu'il fait. Le SSD de 256 Go testé ici s'avère rapide, et dans l'ensemble, les tâches quotidiennes sont parfaitement gérées.

L'écran 4K est fantastique, et offre un espace de travail suffisant pour Windows 10, malgré la taille réduite. Il affiche en outre à la perfection photos et vidéos, et bien qu'il n'y ait pas de carte graphique dédiée, le GPU Intel Iris Xe intégré se montre assez bon pour éditer des photos comme des vidéos. Ce même si les créatifs auront besoin d'une machine plus puissante pour les accompagner au quotidien.

Le HP Elite Dragonfly G2 est tombé en panne pendant que nous l'utilisions, une panne ponctuelle et sans conséquence - ce qui peut arriver même au meilleur des ordinateurs portables de temps en temps.

Parfois, lors de l'exécution de tâches plus exigeantes telles que la visioconférence, les ventilateurs du HP Elite Dragonfly G2 se mettent en marche pour maintenir le refroidissement. Si le bruit demeure perceptible, il ne gêne jamais.

En revanche, les haut-parleurs Bang & Olufsen intégrés sont capables de produire des sons qui remplissent la pièce sans distorsion, et ils sont certainement parmi les meilleurs haut-parleurs que nous ayons entendus sur un ordinateur portable.

(Image credit: Future)

Webcam

Comme nous sommes nombreux à travailler à domicile ou à distance, la qualité de la webcam d'un ordinateur portable est de la plus haute importance - et encore plus sur des ordinateurs portables comme le HP Elite Dragonfly G2, spécifiquement commercialisé comme un ordinateur portable professionnel.

Même si la webcam du HP Elite Dragonfly G2 n'affiche "qu'une" résolution de 720p, elle fait du bon travail ; nous avons participé à plusieurs appels vidéo, avec image et son clairs. Il y a un bouton dédié au-dessus du clavier pour désactiver la webcam lorsqu'elle n'est pas utilisée, ce qui est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui tiennent à leur vie privée.

Autonomie

L'une des considérations les plus importantes lorsque l'on cherche un nouvel ordinateur portable est l'autonomie de celui-ci. Intel a travaillé avec la majeure partie des constructeurs pour s'assurer que tous les ordinateurs portables qui fonctionnent avec ses processeurs de 11e génération, en particulier ceux qui sont certifiés Intel Evo, offrent une autonomie impressionnante de neuf heures ou plus.

La bonne nouvelle est que le HP Elite Dragonfly G2 dépasse largement ce seuil. Dans notre test d'autonomie , où nous faisons tourner une vidéo 1080p en boucle jusqu'à ce que la batterie s'épuise, il a tenu 11 heures et 30 minutes, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des vols long-courriers.

Dans le test d'autonomie PC Mark 10, qui reproduit une utilisation quotidienne standard, la batterie s'est épuisée un peu plus vite, avec une durée d'un peu plus de huit heures, mais c'est encore très bien, et cela signifie que le Dragonfly G2 devrait durer environ une journée de travail complète lorsqu'il est débranché et entièrement chargé.

Encore plus impressionnant, nous avons constaté qu'après une journée ou deux sans utiliser le Dragonfly G2, et après avoir fermé l'ordinateur portable, mais sans pour autant l'éteindre, nous pouvions l'ouvrir à nouveau et constater qu'il y avait encore beaucoup de batterie. C’est l'un des plus grands défauts des PC portables même ceux sous Windows 10, un problème dont les Chromebooks et les MacBooks ne souffrent pas.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous voulez un ordinateur portable de travail au look élégant

Le HP Elite Dragonfly G2 est avant tout conçu comme un ordinateur portable professionnel, et c'est l'un des plus beaux que nous ayons vus et utilisés. Oubliez les Dell Inspiron ou les HP Pavilion beaucoup plus ennuyeux, celui-ci les surpasse largement.

Vous êtes à la recherche d'un excellent ordinateur portable 2-en-1

Le Dragonfly G2 peut être converti en un appareil de type tablette, et grâce à son design mince et son excellent écran tactile, il est l'un des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 que nous ayons eu la chance d’essayer jusqu'à présent.

Vous voulez un ordinateur portable qui peut tenir toute la journée

L'autonomie du Dragonfly G2 est excellente, et elle devrait vous permettre de tenir toute une journée de travail. Mieux encore, il conserve sa charge lorsqu'il est en mode veille pendant plusieurs jours- une rareté pour les ordinateurs portables sous Windows 10 !

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget limité

Le HP Elite Dragonfly G2 est une proposition coûteuse, et bien qu'il excelle dans la plupart des domaines, le prix le mettra hors de portée de bon nombre de consommateurs.

Vous voulez lancer des jeux vidéo

Le Dragonfly G2 n'est pas équipé d'un processeur graphique dédié, ce qui exclut les jeux trop gourmands graphiquement. En outre, certaines tâches graphiques peuvent s'avérer trop lourdes pour le matériel intégré ici.