Test du HP Envy x360 15 (2021)

Le HP Envy x360 15 (2021) se glisse presque dans une classe à part au sein de la grande faille des ordinateurs portables 2-en-1. Ses CPU et GPU combinent de très bons scores, tout comme son design robuste, son écran fantastique, son autonomie exceptionnelle, le tout pour un prix incroyable. Il est cependant un peu plus lourd que la moyenne, et l'utiliser en mode tablette n'apparaît pas comme l'expérience la plus confortable que puisse délivrer un PC hybride.

Le HP Envy x360 15 (2021) en résumé

Le HP Envy x360 15 (2021) se place subtilement dans une zone de confort située entre le HP Pavilion x360 d’entrée de gamme et le HP Spectre x360 2-en-1 plus premium. Que ce soit en termes de prix, de performances et d’usages. Il n’en demeure pas moins l'un des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1 de l'année, même s'il ne constituera pas un choix idéal pour tout le monde.

Bénéficiant d’une construction solide, il n'y a néanmoins rien de particulièrement frappant dans son design. C'est un ordinateur portable HP, assez commun, qui brille particulièrement par son écran tactile. Avec une luminosité grimpant jusqu'à 400 nits, la dalle de l’Envy x360 15 (2021) vous fournira un visionnage bluffant à l'intérieur comme à l'extérieur, assis dans un café ou depuis votre bureau.

L'utilisation de l’Envy x360 15 en mode tablette n'est pas l'expérience la plus naturelle que l'on puisse obtenir via un 2-en-1. Vous pouvez retourner l'écran sur certains ordinateurs portables hybrides et avoir l'impression de tenir un iPad sous Windows 10, ce modèle HP, lui, ne vous fera jamais oublier qu’il est avant tout un ordinateur portable de par son poids et son encombrement notable.

Pour autant, ses performances méritent d’être soulignées. Elles tirent le meilleur parti d’un puissant processeur Ryzen Zen 3, se démarquant sur l’ensemble des benchmarks pratiqués. L'Envy x360 15 est aussi équipé d'une carte graphique Radeon qui surpasse ses rivaux dotés d’une puce Intel Iris Xe. Avec une marge souvent substantielle. Une longueur d’avance que lui procure également la durée de vie de sa batterie, définitivement en haut du classement.

Ainsi, le HP Envy x360 15 (2021) est déjà l'un des meilleurs ordinateurs portables de la marque que nous avons testés cette année. Si en plus, vous tenez compte de son incroyable rapport prix/performance, vous obtenez l’un des ordinateurs portables 2-en-1 les plus incontournables du moment.

Prix et disponibilité du HP Envy x360 15 (2021)

Voici la configuration détaillée du HP Envy x360 15 (2021) évalué par notre rédaction :

Processeur : AMD Ryzen 7 5700U

Carte graphique : AMD Radeon graphics

RAM : 16 Go DDR4

Ecran : 15,6 pouces, 1920 x 1080p, 400 nits

Stockage : SSD PCIe 512 Go

Ports : 1 x USB Type-C (Power, Display, Data), 2 x USB Type-A, 1 x HDMI 2.0b, 1 x lecteur carte SD, 1 x AC Smart Pin, 1 x prise jack 3,5 mm

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Caméra : HP Wide Vision 720p, micro stéréo

Poids : 1,86 kg

Dimensions : 358,9 x 228 x 18,28 mm

Batterie : 51 WHr

Le HP Envy x360 15 (2021) est disponible dès à présent avec des processeurs mobiles Intel Tiger Lake ou AMD Zen 3. Il existe de nombreuses options de configuration sur le site de HP, et vous pouvez aisément le personnaliser en fonction de vos besoins. La configuration de départ comprend un écran WLED de 15,6 pouces, Full HD (1080p) 400 nits, ainsi qu’un processeur AMD Ryzen 5 5500U, un GPU AMD Radeon, 8 Go de RAM et un SSD PCIe de 512 Go... pour seulement 799 €.

Pour 100 € supplémentaires, vous passez à la version Intel la plus abordable, incluant un Core i5-1135G7, une puce Intel Iris Xe et surtout 16 Go de RAM pour la même capacité de stockage que le modèle précédent.

Mais les acheteurs les plus exigeants s’orienteront vers les éditions équipées d’un écran tactile 4K, d’un processeur Intel Core i7-1165G7, et toujours une puce graphique Irix Xe, 16 Go de RAM + 512 Go de stockage moyennant 1 499 €. Ou 2 To d’espace disponible pour 1 699 €.

Notre configuration de test, pour sa part, n’est commercialisée qu’aux Etats-Unis au tarif de 999 $. Sa principale différence ? Un CPU AMD Ryzen 7 5700U.

Design du HP Envy x360 15 (2021)

Comme nous l'avons dit précédemment, le HP Envy x360 15 (2021) est un ordinateur portable HP destiné aux professionnels et aux entreprises, il ne prend donc pas beaucoup de risques côté design. Celui-ci reste solide, avec un châssis en alliage d'aluminium plutôt lourd et une esthétique plus lisse et attrayante si vous choisissez l’option AMD.

Oui, le HP Envy x360 15 (2021) se présente comme plus épais que les meilleurs 2-en-1 du moment. Avec une épaisseur de 18,28 millimètres et un poids de 1,86 kilo, ce n'est certainement pas le 2-en-1 le plus mobile que nous ayons examiné. Mais ce n'est pas non plus le plus mauvais élève à cet égard.

Nous parlons ici de puces graphiques intégrées, de ce fait le HP Envy x360 15 (2021) n'est pas chargé d’un système de ventilation imposant - et la petite entrée d'air présente au fond ne chauffe jamais de façon notable. Les haut-parleurs orientés vers le bas demeurent un point faible agaçant sur ce type d’ordinateurs.

Heureusement, le clavier parvient à intégrer deux haut-parleurs supplémentaires de chaque côté, ce qui améliore la qualité sonore de l’Envy x360 15. S’il s'agit toujours d'un système de haut-parleurs standard, il peut remplir de musique votre salon ou vous permettre de suivre clairement une visioconférence, sans être gêné par les bruits extérieurs. A moins qu’un aspirateur ne soit lancé dans la pièce d’à côté.

Ces deux haut-parleurs compriment quelque peu le clavier lui-même. Nous l'avons malgré tout trouvé confortable, et 95% des touches les plus fréquemment utilisées ne sont pas affectées par cette réduction d’espace. D’autres, comme les touches Accueil et Page précédente ont dû être déplacées sur le côté pour optimiser cette transformation.

Le clavier délivre une bonne course, tandis que le pavé tactile demeure assez décent, sans proposer un usage particulièrement spécial.

Point plus positif : vous disposez d’un bon nombre de ports, y compris un emplacement pour carte SD, deux ports USB Type-C et un port de sortie HDMI. Il n'y a pas de dock pour stylet inclus cependant, ce qui s’avère dommage. Vu l’épaisseur de ce nouveau modèle HP, un tel accessoire aurait pu facilement se faire une place décente.

Performances du HP Envy x360 15 (2021)

Le Ryzen 7 5500U a absolument dépassé nos attentes, en obtenant des scores impressionnants dans presque l’intégralité des benchmarks imposés. En fonctionnant constamment de manière fluide et rapide pendant les longues semaines où nous l'avons sollicité.

Il tient absolument son rang face à des 2-en-1 plus chers équipés d'un Intel Core i7-1165G7, comme le HP Spectre x360 15 et le Lenovo ThinkBook 14s Yoga - les battant tous les deux dans plusieurs domaines comme les performances multicœurs. Tout en coûtant beaucoup moins cher.

La seule ligne où l'Envy x360 15 n'a pas été à la hauteur concerne les performances mono-cœur. Il a obtenu 300 à 400 points de moins dans Geekbench, PCMark 10, et d'autres benchmarks CPU mono-cœur face au Spectre et au ThinkBook 14s Yoga. Rien d’inattendu puisque les processeurs Intel assurent généralement mieux dans cet exercice. Reste que les processeurs Ryzen d'AMD soufflent ici les puces Intel de leurs rivaux de 2 000 à 3 000 points sur tout traitement multicœur ou performances graphiques.

Nous avons également été surpris de voir à quel point la carte graphique Radeon du HP Envy x360 15 a bien géré presque chaque usage. Non, vous ne pourrez pas vraiment faire tourner en natif les meilleurs jeux PC sur l’Envy x360 15, mais nous avons exécuté Valheim avec des spécifications bien inférieures, soyez rassuré !

L’Envy x360 15 a également réagi rapidement aux benchmarks Blender, prenant en charge les modélisations standards en moitié moins de temps que le ThinkBook 14s Yoga. Ce qui en fait une excellente alternative pour les créatifs disposant d’un budget vraiment serré.

Autonomie du HP Envy x360 15 (2021)

Le niveau d’autonomie est un autre sujet dans lequel l’Envy x360 15 (2021) excelle. Avec une batterie de 51 WHr, nous nous attendions à ce qu'il tienne au moins une journée de travail complète sur une seule charge et nous avons constaté qu'il a surpassé cette attente, avec un peu plus de 13 heures atteintes via le test PCMark 10. C'est presque cinq heures de plus que le ThinkBook 14s Yoga et environ 20 minutes additionnelles par rapport au Spectre x360 de HP.

Il n'a pas fait aussi bien dans notre test vidéo HD, supportant un peu plus de huit heures et 16 minutes, soit 20 minutes de moins que le ThinkBook 14s Yoga. Huit heures, c'est tout de même une large session de binge-watching sur votre plateforme de streaming préférée. De quoi tenir pendant tout un vol transatlantique.

Webcam et microphone

La webcam du HP Envy x360 15 (2021) s’avère assez décente, mais avec une résolution de 720p, vous n'allez pas obtenir une image des plus détaillées. Les ombres, les hautes lumières, et tous les autres problèmes qui nuisent à la qualité de l'image vont vous embarrasser ici. Comme sur une majeure partie des ordinateurs portables professionnels commercialisés à ce jour.

Il y a également un interrupteur sur le clavier qui permet de glisser un obturateur physique par dessus l'objectif de la webcam. De sorte que vous puissiez préserver votre vie privée, simplement en appuyant sur une touche.

Interface et applications

Hélas, le HP Envy x360 15 (2021) est livré avec un bon nombre de bloatwares. Au-delà des applications classiques de Windows 10 comme le Xbox Console Companion, la plupart des logiciels pré-installés sont spécifiques à la gestion de la configuration initiale - à l’instar du centre logiciel AMD Radeon et du Bang & Olufsen Audio Center.

HP inclut également un tas de ses propres utilitaires comme HP Quick Drop et HP PC Hardware Diagnostics, dont l'utilité varie en fonction de vos besoins. L'application HP Enhanced Lighting, par exemple, simule une lumière circulaire sur l'écran lorsque vous effectuez des appels vidéo ou du streaming. C'est un gadget qui peut également aider à diminuer votre fatigue oculaire. Pensez-y.

Achetez-le si...

Vous recherchez un haut niveau de performance

Le processeur Ryzen présent au cœur du HP Envy x360 15 (2021) a obtenu certains des meilleurs scores dans la catégorie 2-en-1. Ce qui vous octroie un appareil polyvalent, capable de répondre à vos usages bureautiques et même créatifs.

Vous ne voulez pas dépenser une fortune

À partir de 799 €, comprenant une configuration AMD totale, 8 Go de RAM et 512 Go d’espace disponible, vous aurez du mal à trouver meilleur rapport qualité-prix pour un ordinateur 2-en-1.

Vous voulez des ports, plein de ports

Si vous possédez une énorme collection de dongles ou de périphériques USB, vous n'aurez pas de mal à tous les connecter et à en profiter pleinement sur l’Envy x360 15 (2021).

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d’un ordinateur léger

Le HP Envy x360 15 (2021) n'est pas l'ordinateur portable le plus lourd du monde, mais comme il s'agit d'un hybride qui doit aussi fonctionner comme une tablette, beaucoup préféreront probablement s’orienter vers un 2-en-1 plus léger et moins encombrant à transporter.