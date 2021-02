Test du HP Spectre x360 (2021)

Le HP Spectre x360 (2021) présente une brillante mise à jour sur un ordinateur portable déjà excellent, en intégrant les derniers processeurs Intel à un appareil 2-en-1 au design étonnant. Il peut s’avérer un peu bruyant, et il reste cher - mais il est beau, et offre aussi un fantastique niveau d’autonomie.

Le HP Spectre x360 (2021) en résumé

Le HP Spectre x360 (2021) est l’ultime ordinateur portable phare de la société, équipé de processeurs de 11e génération d'Intel, et il se veut désormais certifié Intel Evo.

Les ordinateurs portables Intel Evo répondent à des exigences spécifiques fixées par Intel et sont conçus pour offrir la prochaine étape « évolutive » dans la conception des ordinateurs portables - en fait, ils montrent ce que les machines équipées de processeurs Intel peuvent maintenant réaliser et même dépasser.

Ce qui nous a enthousiasmés, c'est que le modèle HP Spectre x360 de l'année dernière était déjà l'un des meilleurs PC portables que nous ayons rencontrés, alliant style et portabilité à des performances exceptionnelles. Ainsi, grâce à ses caractéristiques internes améliorées et à la nouvelle certification Intel Evo, le HP Spectre x360 (2021) promet d'être un ordinateur portable incroyable.

Nos premières impressions sont enthousiastes. Comme son prédécesseur, le HP Spectre x360 (2021) est un ordinateur portable absolument magnifique ; il est fin, léger et facile à transporter. Son aspect haut de gamme s’accompagne de composants internes d'une puissance impressionnante, donnant accès à des performances élevées et bienvenues.

Windows 10 démarre plus rapidement, et vous pouvez même lancer quelques jeux indépendants - tant que cela ne vous dérange pas de régler les paramètres graphiques à un niveau plus bas.

Mais le plus impressionnant, c'est la durée de vie de la batterie. Le HP Spectre x360 (2021) peut tenir sur près de 13 heures d’utilisation intensive, d’après les benchmarks sous PCMark 10. De notre propre expérience, nous avons réussi à passer une journée de travail complète sans besoin de recharger l'ordinateur portable. Si vous aviez l'impression que les PC portables Windows 10 ne pouvaient pas rivaliser avec les MacBooks ou les Chromebooks en termes d'autonomie, le HP Spectre x360 (2021) prouve le contraire.

Notre seule plainte adressée au matériel concerne le mode tablette (porté par des charnières à 360 degrés). Le HP Spectre x360 (2021) passe d'un PC portable fin et sexy à une tablette plutôt encombrante et peu maniable. Cette option est intéressante, mais si vous cherchez un appareil que vous déploierez plus souvent comme une tablette, nous vous recommandons un appareil comme le Surface Pro 7 ou l'iPad, qui se veulent des tablettes fines et légères pouvant être exploitées avec des claviers.

Notre problème secondaire est le bruit tenace généré par les ventilateurs lorsque vous utilisez l'ordinateur portable sur des tâches intensives - et, à l'occasion, lorsqu’il demeure inactif. A certains moments, nous avons entendu les ventilateurs sifflaient, y compris lorsque le HP Spectre x360 (2021) se révélait fermé.

En dehors de ces limites, il s'agit d'un ordinateur portable extrêmement performant qui s’impose à la perfection pour une utilisation quotidienne, y compris au bureau. Cependant, avec un prix de départ de 1 599 €, c’est une proposition relativement chère. Toutefois, si vous disposez du budget nécessaire, vous ne serez pas déçu.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du HP Spectre x360 (2021) évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i7-1165G7 (quadricoeur, jusqu'à 4,7 GHz avec Turbo Boost)

Carte graphique : Intel Iris Xe (integrée)

RAM : 16 Go LPDDR4 (3200 MHz)

Ecran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) tactile

Stockage : SSD 512 Go (PCIe, NVMe, M.2)

Ports : 1x USB-A 3.1, 2x USB-C avec Thunderbolt 4, lecteur de carte Micro SD, prise jack

Connectivité : Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Caméra : Webcam HP TrueVision HD 1080p IR

Poids : 1,3 kg

Dimensions : 30,6 x 19,45 x 1,69 cm

Prix et disponibilité du HP Spectre x360 (2021)

Le HP Spectre x360 (2021) est disponible dans une bonne variété de configurations et de prix. Le modèle de base est ainsi proposé à 1 599 € (avec une réduction de 300 € sur la boutique HP officielle, dans le cadre de la Saint Valentin - ce qui l’amène à 1 299 € actuellement). En retour, vous obtiendrez une machine embarquant un processeur Intel Core i5 -1135G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran Full HD de 13,3 pouces.

Il existe ensuite une version medium incluant un processeur Intel Core i7 -1165G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran 4K de 15,6 pouces - soit la version qui sera évaluée dans ce test. Dans le commerce, elle coûte 1 999€ (ou 1 699 € pendant la Saint Valentin).

Vient enfin la version la plus haut de gamme embarquant le même processeur Core i7, 16 Go de RAM un SSD de 1 To ainsi qu’un écran 4K de 13,3 ou de 15,6 pouces. Selon la taille de l’écran, vous investirez respectivement 2 099 € (1 699 € durant l’opération spéciale) ou 2 199 € (1 799 €).

Face à ces tarifs élevés, le nouveau HP Spectre x360 se doit de proposer des spécifications techniques et des performances premium, sans ou avec peu de failles. Y parvient-il ?

(Image credit: Future)

Design du HP Spectre x360 (2021)

En contrepartie de votre investissement, HP vous octroie un design de qualité supérieure. Pour être honnête, nous n'en avons jamais douté ; le modèle précédent était l'un des plus beaux ordinateurs portables que nous ayons eu le plaisir d'évaluer.

En termes de conception, le HP Spectre x360 (2021) est pratiquement identique à son prédécesseur. Il est livré avec un design en métal brossé disponible dans plusieurs combinaisons de couleurs. La charnière à 360 degrés, qui permet à l'écran de se retourner complètement, transformant ainsi le HP Spectre x360 (2021) en une tablette, s’avère solide et fiable. Le flanc droit comprend une gravure élégante de la marque « Spectre » - un joli signe extérieur de richesse qui renforce l'impression générale luxueuse du 2-en-1.

Pour ce qui est de la connectivité, vous disposez d'une prise d'entrée audio et d'un port USB de taille classique sur la droite (un extra appréciable sur un ordinateur portable aussi fin et léger), plus deux ports USB-C, un emplacement Micro SD et un interrupteur physique de webcam sur la gauche - qui plaira aux utilisateurs soucieux de leur vie privée. Un choix de ports considérable donc, qui doit certainement faire rougir les deux ports USB-C du MacBook Air (M1, 2020) et du MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020).

(Image credit: Future)

Ouvrez le HP Spectre x360 (2021) et vous obtiendrez un écran lumineux et vibrant, entouré d’un cadre extrêmement fin. Cela donne à l'appareil un aspect moderne, tout en limitant la taille globale de l'ordinateur portable. HP prouve d’ailleurs ici qu’un PC portable Windows 10 peut se révéler tout aussi chic qu’un MacBook.

Le clavier est spacieux et agréable à utiliser, avec des touches facilement localisées et rétroéclairées, ce qui permet de les tapoter confortablement dans l'obscurité. Le touchpad se veut tout aussi agréable et réactif. Il est même plus large que le modèle standard sur ordinateur portable de 13 pouces, ce qui laisse de ce fait un peu plus de place pour bouger vos doigts. Il y a également un capteur d'empreintes digitales à droite du pavé tactile pour se connecter à votre bureau Windows 10.

Comme HP fournit des ports, l'entreprise a trouvé un moyen d'encastrer un grand clavier et un pavé tactile dans un petit boîtier. C'est une prouesse de conception très impressionnante, et cela signifie que le HP Spectre x360 (2021) n'est pas seulement beau, il est aussi on ne peut plus ergonomique.

En retournant entièrement l'écran, vous pouvez employer le HP Spectre x360 (2021) comme une tablette. Dans cette perspective, le grand écran tactile fonctionne correctement. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un ordinateur portable mince et léger, comparé à des tablettes comme l'iPad, le HP Spectre x360 (2021) semble en réalité lourd et encombrant. Cette fonction nomade est certainement la bienvenue, mais elle ne parvient pas à remplacer l’hypermobilité d’une tablette classique.

(Image credit: Future)

Performances du HP Spectre x360 (2021)

La plus grande mise à niveau du HP Spectre x360 (2021), par rapport au modèle précédent, concerne ses composants et ses performances, l'ordinateur portable s’affichant comme une vitrine de premier ordre pour les derniers processeurs mobiles d'Intel.

Notre unité de test est équipée d'un processeur quadricoeur Intel Core i7-1165G7. Celui-ci peut atteindre des vitesses de pointe de 4,70 GHz, ce qui représente un vrai bond en avant par rapport au Core i7-1065G7 d'Intel (la génération précédente du CPU) inclus dans le Spectre x360 de 2020.

Comparé sur Cinebench et Geekbench, le nouveau HP Spectre x360 (2021) offre des performances supérieures à celles de son prédécesseur, avec un score de 1 317 points pour un seul cœur contre 1 259 pour son aîné. Le Core i7-1065G7 d'Intel constituait un processeur mobile louable, Intel a désormais consolidé ses fondations avec ce nouveau choix.

(Image credit: Future)

Dans l'ensemble, grâce au nouveau processeur et aux 16 Go de mémoire vive, le HP Spectre x360 (2021) s’impose comme un petit appareil très performant, avec un système d’exploitation beaucoup plus réactif. Le multitâche, avec de nombreuses applications ouvertes en même temps, ainsi que de nombreux onglets Edge en supplément, n'a pas vraiment ralenti les performances de notre cobaye.

Pour une utilisation quotidienne, le HP Spectre x360 (2021) offre donc le type de performances que l'on attend d'un ordinateur portable haut de gamme à un tel prix. Vous en avez pour votre argent, c’est un fait.

Cependant, l'une des plus grandes améliorations apportées aux processeurs Tiger Lake tels que le Core i7-1165G7 d'Intel est l'inclusion de puces graphiques Intel Iris Xe. Il s'agit d'un GPU intégré qui promet d'offrir de bien meilleures performances que les précédentes itérations, et qui pourrait même rivaliser avec certains GPU discrets.

Bien que le HP Spectre x360 (2021) ne soit certainement pas un ordinateur portable destiné aux gamers, il pourrait faire fonctionner certains jeux PC que d'autres rivaux auraient du mal à faire fonctionner. Non, Cyberpunk 2077 en mode Ultra ne figure pas sur cette liste, mais Intel affirme que vous pouvez faire tourner GTA 5 à plus de 60 images/seconde, tandis que des titres esport tels que Rocket League, League of Legends et CS:GO - qui sont moins exigeants sur le plan graphique, mais qui nécessitent des performances décentes - seraient aisément supportés.

(Image credit: Future)

Nous avons donc, bien entendu, tenté de jouer quelques parties sur le HP Spectre x360 (2021). Comme nous l'avons mentionné, ce n'est certainement pas un PC portable gamer, toutefois il assure le minimum dans cette catégorie. Ainsi, Total War : Three Kingdoms peut s’exécuter à 30 images par seconde en mode basse résolution. Tout ce qui s’avère plus exigeant reste injouable. Nous avons également lancé Ori and the Will of the Wisps - un jeu de plateforme en 2D visuellement époustouflant, qui, malgré sa direction artistique de haute volée, est moins éprouvant que beaucoup d'autres titres modernes. Malheureusement, nous avons dû réduire les paramètres graphiques et la résolution pour obtenir un jeu fluide.

Dernier point à souligner : même en effectuant des tâches relativement peu gourmandes, comme le téléchargement d'une application, les ventilateurs du HP Spectre x360 (2021) se mettent activement au travail. D'une certaine manière, c'est compréhensible, puisqu'il s'agit d'un ordinateur portable super fin qui doit garder ses composants au frais. Cependant, cela s'est avéré gênant et a fortement contrasté avec le fonctionnement silencieux du MacBook Air (M1, 2020), qui possède une conception sans ventilateur.

(Image credit: Future)

Autonomie du HP Spectre x360 (2021)

L'une des plus grandes améliorations mis en avant par la plateforme Intel Evo est la durée de vie prolongée des batteries sur PC portables. Le HP Spectre x360 (2021) ne déçoit pas ici. Il a enregistré un temps d’utilisation entre deux charges de 11 heures et 22 minutes - ce sur une session de lecture vidéo Full HD en boucle, avec un niveau de luminosité de 50%.

Le précédent HP Spectre x360 a également obtenu de bons résultats lors de ce test, avec un total de 10 heures et 55 minutes. Néanmoins, la demi-heure supplémentaire se veut cette année bienvenue, et cela signifie que les composants les plus puissants n'ont pas détérioré le niveau d’autonomie de cet ultime 2-en-1 HP.

Nous avons de même effectué le benchmark intensif PCMark 10 sur l'ordinateur portable, qui reproduit divers usages quotidiens comme la navigation web et les appels vidéo. Dans ce cadre, le HP Spectre x360 (2021) a tenu près de 13 heures - une fois de plus, un résultat très impressionnant et un grand bond en avant par rapport aux quatre heures compilées par le modèle précédent (sur PCMark 8).

La batterie du HP Spectre x360 (2021) apparait comme bien équilibrée et peut supporter une utilisation standard comme modérée. Vous pourrez facilement travailler toute une journée sur cet ordinateur portable, ce qui en fait un excellent outil pour les salariés ou les freelances recherchant un appareil offrant de superbes performances, un look fantastique et qui n'aura pas besoin d'être rechargé avant leur retour à la maison.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous appréciez les ordinateurs portables élégants

Le HP Spectre x360 (2021) a vraiment un aspect et un toucher haut de gamme, avec l'un des meilleurs designs portables, capable de rivaliser avec le nec plus ultra des appareils Apple.

Vous avez besoin de puissance au quotidien

Grâce au nouveau processeur mobile de 11e génération d'Intel, Windows 10 fonctionne extrêmement bien, et votre 2-en-1 est même capable de lancer quelques jeux légers.

Vous vous déplacez beaucoup avec votre PC, sans prise à disposition

L'autonomie du HP Spectre x360 (2021) est excellente ; il vous tiendra facilement compagnie pendant une journée complète de travail ou d'école. Même sur les longs vols transatlantiques (qui s’en souvient ?), ce portable devrait rester actif durant tout le trajet.

Ne l'achetez pas si...

Une tablette vous suffit amplement

Le HP Spectre x360 (2021) peut servir de tablette, mais il est plus grand, plus volumineux et plus cher. Si c’est là l’objet de votre recherche, il existe de meilleures options.

Vous ne supportez pas les bruits sourds

Les ventilateurs du HP Spectre x360 (2021) s'enclenchent un peu trop facilement - il s'agit d'un ordinateur portable qui peut devenir bruyant en cours d'utilisation. Le nouveau MacBook Air, avec sa structure sans ventilateur, vous conviendra davantage.