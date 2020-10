Les meilleurs Chromebook de 2020

Il est loin le Chromebook discret des origines. Aujourd’hui, de nombreux modèles de Chromebooks peuvent tenir tête aux ordinateurs portables Windows ou MacOS traditionnels. Plus économiques, plus rapides, plus simples à utiliser et souvent mieux sécurisés, les Chromebooks constituent une alternative qui mérite d’être étudiée en 2020.

Bien sûr, un Chromebook ne peut pas répondre à toutes les tâches et à tous les utilisateurs. Si vous êtes graphiste, photographe, vidéaste ou juste joueur hardcore, vous devrez sans doute rechercher votre bonheur ailleurs. Car les Chromebooks ne sont pas conçus pour le montage vidéo, les retouches photo, la conception 3D ou les jeux vidéo AAA. En revanche, si vos usages informatiques se résument généralement à naviguer sur vos sites d’information favoris ainsi que sur les réseaux sociaux, à consulter vos derniers e-mails ou à exécuter un traitement de texte, voire une feuille de calcul… alors l’achat d’un Chromebook peut s’avérer intéressant. Les meilleurs Chromebooks seront en effet toujours nettement moins chers que toutes les autres options d’ordinateurs portables.

Mieux encore : ils peuvent offrir une puissance et une flexibilité similaires à celles de leurs homologues Windows et Mac. Ils sont également dotés d'une autonomie fantastique, parfaite pour ceux qui veulent jouer à des jeux casual ou regarder des vidéos en streaming pendant leurs déplacements.

A la recherche du Chromebook parfait ? Nous avons sélectionné les meilleurs modèles du moment, en prenant en compte leurs performances premium aussi bien que leur tarif accessible. N'oubliez pas de consulter notre outil de comparaison des prix pour trouver la ou les bonnes affaires du jour, sur le Chromebook de votre choix.

Acheter un Chromebook pendant l'Amazon Prime Day ou le Black Friday

L'Amazon Prime Day et le Black Friday se rapprochent à vitesse grand V. Et ils sont vos meilleures chances d'acquérir un nouveau Chromebook à un prix très avantageux.

Que vous achetiez l'un des meilleurs Chromebooks pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir un pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre l'une de ces deux dates. Mais au cas où, jetez toujours un œil sur nos prix les plus récents et les plus bas, recensés ci-dessous.

Quel Chromebook acheter en 2020 ?

1. Google Pixelbook Go Le champion de Google joue au-dessus de sa catégorie. Processeur : Intel Core m3 - Intel Core i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,3 pouces Full HD (1 920 x 1 080) ou écran tactile LCD 4K | Stockage : 128 Go - 256 Go eMMC 1 099 € Voir à Amazon Durée de vie incroyable de la batterie Clavier silencieux impressionnant Prix élevé pour un Chromebook Pas de connexion biométrique

Google fabrique les meilleurs Chromebooks du monde. Le prédecesseur du Pixelbook Go occupait déjà la première classe de ce classement, son héritier le remplace dignement, tout en prouvant que ce type de produit égale l’élégance et la puissance de PC portables beaucoup mieux mis en avant. Le Pixelbook Go apporte des fonctionnalités premium supplémentaires par rapport au Pixelbook original : un clavier totalement silencieux avec une belle sensation de frappe, une webcam Full HD qui enregistre des vidéos à 60 images par seconde, une autonomie exceptionnelle dépassant 11 heures sur une charge unique. La version Core i7 et 16 Go de RAM permet même de s’attaquer à l’édition photo, une tâche dispensable sur les Chromebooks.

2. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Tout ce qu’une tablette devrait être. Processeur : MediaTek Helio P60T | Carte graphique : ARM G72 MP3 800GHz | RAM : 4 Go LPDDR4X | Écran : 10.1" FHD (1920 x 1200) IPS, tactile, 400 nits | Stockage : 64 Go Check Amazon Léger et mobile Longue durée de vie de la batterie Très abordable Clavier et pavé tactile délicats Le chargeur et le casque partagent un seul port

Est-ce un Chromebook ou une tablette ? Heureusement, vous n'aurez pas à vous décider. Fidèle à sa dénomination, ce Chromebook offre deux facteurs de forme en un. Tout en utilisant la polyvalence du système d'exploitation Chrome et en vous permettant d'obtenir un résultat bien inférieur à celui de la plupart des tablettes Windows les plus répandues.

Bien sûr, fidèle à sa nature de Chromebook, sa batterie a une durée de vie incroyablement longue de près de 22 heures - vous pourriez passer une nuit blanche dessus, l’utiliser encore toute la journée qui suit et tomber de sommeil, avant qu'il ne soit à court de jus. Pour ce prix, des sacrifices doivent être faits, naturellement : ainsi, le clavier est minuscule, le trackpad n'est pas des plus fiables, tandis que le chargeur et les écouteurs partagent un seul et même port. Cependant, si vous ne souhaitez pas vous ruiner pour un nouveau PC, cette alternative se place en tête de vos meilleures options.

Le Duet fait exactement ce pourquoi il est conçu : navigation web, streaming vidéo et utilisation d’applications bureautiques s’exécutent sans aucune faiblesse. Il parvient même à offrir des performances très respectables en ce qui concerne les jeux mobiles légers, voire modérés. Ce n'est en aucun cas un PC portable gamer, mais si vous pouvez jouer un titre sur votre smartphone ou votre tablette dédiée, vous pouvez l’exécuter aussi bien sur le Duet.

3. HP Chromebook 14 Un ambassadeur beau et complet. Processeur : Intel Celeron N2840 - N2940 | Carte graphique : Intel HD Graphics | RAM : 2 Go - 4 Go | Ecran : 14 pouces HD (1 366 x 768), BrightView | Stockage : 16 Go - 32 Go eMMC 279,99 € Voir à Cdiscount FR 5 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Clavier phénoménal Ecran vif Plus lent que certains concurrents Autonomie plutôt moyenne

Vous êtes hermétique au format Chromebook ? Le HP Chromebook 14 pourrait définitivement vous convertir. Agréablement compact, avec un revêtement bleu brillant et un écran lumineux qui vous coupera le souffle, ce petit modèle de HP ne s’impose pas uniquement grâce à son physique. Son clavier ainsi que son pavé tactile haut de gamme livre une expérience de frappe fluide et sans égale. Sa configuration en fait un portable rapide et réactif, tandis que le nombre de ports disponibles vous permettra de combiner de nombreux périphériques USB, ce pour un prix plus qu’abordable. Nous pourrions lui reprocher une batterie tout juste passable (comptez 5h entre chaque recharge), mais ce serait chercher la petite bête.

4. Asus Chromebook Flip Un concentré de puissance dans un cadre très fin. Processeur : Intel Core i5 ou i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 | RAM : 8 - 16 Go | Écran : 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go Check Amazon 285 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Ultra léger et fin Des composants puissants Se salit vite Batterie correcte sans plus

L’Asus Chromebook Flip aime à se définir comme l’ordinateur portable 2-en-1 le plus compact, grâce à son écran 13,3 pouces et son cadre quasi-inexistant. Ce compagnon idéal vous suit dans les transports, mais brille aussi par sa configuration puissante qui séduira principalement les vidéastes et graphistes amateurs. Son défaut ? Il se décharge vite : 3 heures en régime intense contre 6h si vous vous contentez de visionner des films ou des séries en Full HD. La qualité d’image de son écran et le son exceptionnel de ses haut-parleurs Harman Kardon se prêtent totalement à cet usage. Le Chromebook polyvalent par excellence.

5. Acer Chromebook R11 Une référence encore bien placée dans la course. Processeur : Intel Celeron N3060 - N3150 | Carte graphique : Intel HD Graphics - Intel HD Graphics 400 | RAM : 4 Go | Ecran : 11,6 pouces HD (1 366 x 768) | Stockage : 16 Go - SSD 32 Go 823,13 € Voir à Amazon 364 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Facilement convertible Belle autonomie Résolution HD limitée Pavé tactile remplaçable

Nous ne serions pas surpris de voir Acer remplacer son Chromebook R11 un jour prochain - du fait qu’il ne constitue plus le choix le plus puissant de la gamme. Pourtant, il reste à l’heure actuelle l'un des meilleurs Chromebooks du marché, vous permettant d’utiliser la quasi-intégralité des applications Android présentes sur le Google Play Store. Le fait qu’il puisse pivoter en mode tablette et se rendre utile n’importe où, n’importe quand, conforte sa côte de popularité. Avec un design inspiré du MacBook Air, il est d’ailleurs facilement sortable. Dommage que son trackpad s’avère un peu trop rigide et que l’affichage se résume au HD. Voyez le bon côté des choses : il peut tenir toute une journée sans recharge.

6. Acer Chromebook 314 Tout ce qu’un Chromebook fait de bien. Ni plus, ni moins. Processeur : Intel Celeron N4000 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 600 | RAM : 4 Go | Ecran : 14 pouces LED (1366 x 768) haute définition | Stockage : 32 Go eMMC 289,99 € Voir à EBAY-FR Excellentes performances Ecran lumineux et net… … mais pas tactile Pas de capteur d'empreintes digitales

En plus d’un excellent rapport qualité-prix, le Chromebook 314 d’Acer est souvent l’un des premiers choix des utilisateurs pour sa simplicité d’utilisation. Son clavier vous permet de passer des heures à taper vos manuscrits ou à saisir des feuilles de calcul sans souffrir, d’autant que sa batterie vous offre 12 heures sur une même charge. Le pavé tactile n’est pas en reste et interagit avec la plus grande fluidité. Oui, son écran ne dispose pas d’option tactile mais il est superbement lumineux et net. Indispensable pour vous détendre après une dure journée de labeur, en regardant un film ou en binge-watchant votre série favorite en streaming.

7. Dell Inspiron Chromebook 11 2-en-1 Le 2-en-1 multitâches. Processeur : Intel Celeron N3060 | Carte graphique : Intel HD Graphics 400 | RAM : 4 Go | Écran : HD tactile, 11,6 pouces (1366 x 768) | Stockage : 32 Go - 64 Go Check Amazon Robuste et durable Fonction d’écran partagé Plus de 11 heures d’autonomie Puissance décente mais limitée

Le Dell Inspiron Chromebook 11 est un petit 2-en-1 dont les stocks s’épuisent rapidement chaque année. Il faut dire qu’avec sa conception robuste, ses capacités multitâches et une batterie dont la durée de vie dépasse l’autonomie moyenne d’un ordinateur portable, ce modèle bénéficie d’une réputation solide. Ce modèle phare de Dell nous a vraiment impressionnés par sa capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois. Son option « écran partagé » exécute simultanément plusieurs applications. Il vous est ainsi possible de remplir un fichier Excel d’un côté de l’écran, regarder Stranger Things sur Netflix de l’autre et de faire tourner Plants vs Zombies en arrière-plan.

8. Acer Chromebook Spin 11 Le Chromebook idéal pour s’initier à l’informatique. Processeur : Intel Celeron N3350 | Carte graphique : Intel HD Graphics 500 | RAM : 4 Go | Ecran : 11,6 pouces (1366 x 768) | Stockage : Flash 32 Go 658 € Voir à Cdiscount FR 15 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Prix très abordable Une belle longévité Prise en main simple et rapide Quelques heures d’autonomie en moins

Acer a de l'expérience dans la conception d’ordinateurs portables peu coûteux et rentables. Ce Chromebook en est une preuve supplémentaire. Son châssis résiste aux années autant qu’aux chocs, tandis que ses performances lui permettent de répondre à la totalité des tâches quotidiennes basiques. Bien sûr, pour un prix inférieur à 400 euros, vous ne pouvez pas tout avoir. L’autonomie est ainsi légèrement en dessous de la moyenne, la batterie annonçant une durée de vie de 7 heures et 30 minutes avant charge. Facile d’usage et vendu avec un stylet, vous pouvez le mettre entre les mains de vos enfants, sans souci. Ces derniers peuvent s’en servir comme ordinateur ou comme tablette.

9. Acer Chromebook 15 Peut-on trouver plus résistant ? Processeur : Intel Pentium N4200 | Carte graphique : Intel HD Graphics 505 | RAM : 4 Go | Écran : 15,6 pouces, écran tactile HD (1920 x 1080) | Stockage : SSD 32 Go 519,99 € Voir à Cdiscount FR 30 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Autonomie sensationnelle Très beau design sans ventilateur Pavé tactile à améliorer Moins puissant que le haut de ce classement

En termes de puissance, l’Acer Chromebook 15 pourrait être surclassé par le Pixelbook Go de Google et même son prédécesseur. Mais là où il fait parler de lui, c’est assurément par son autonomie. Il est en effet extrêmement rare de voir un ordinateur portable assurer ses taches pendant toute une journée. Ce Chromebook Acer a tenu, lui, 16 heures et 47 minutes durant notre test. Vous pouvez ainsi travailler en toute mobilité ou regarder des vidéos durant le même laps de temps, la batterie ne vous abandonnera pas. L’écran offre en plus une luminosité très agréable, pour ménager vos yeux. Le tout pour un prix des plus décents.

10. Acer Chromebook 714 Résolument robuste, et en prime une batterie endurante. Processeur : Intel Pentium 4417U - Intel Core i5-8350U | Carte graphique : Intel HD Graphics 610 - UHD Graphics 620 | RAM : 8 Go | Ecran : 14 pouces Full HD (1920 x 1080) 16:9 - 14 pouces Full HD (1920 x 1080) tactile 16:9 | Stockage : 32 Go - 64 Go 666,76 € Voir à Cdiscount FR Châssis en métal très solide Autonomie appréciable Style légèrement démodé Capacités de stockage plutôt faibles

Hors de la boîte, le Chromebook 714 d'Acer impressionne littéralement par sa solidité. Avec un châssis entièrement en aluminium, il est à la fois agréablement rigide et raisonnablement mince. Côté design, le cadre paraît quelque peu obsolète mais permet de joindre une webcam sur le coin supérieur pour une ergonomie optimale. Ce que vous attendez et obtenez avant tout, c'est un processeur quadricœur à huit threads dont la fréquence augmente jusqu'à 3,4 GHz et offre de nombreuses performances pour les tâches quotidiennes. Il inclut également un capteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue et un accès plus rapide au système d'exploitation - qui prend en charge Google Assistant. Dernière pièce forte de ce puzzle : la durée de vie de la batterie qui peut monter jusqu’à 13h de lecture vidéo sur une seule charge.

Juan Martinez, Michelle Rae Uy et Gabe Carey ont également contribué à cet article.