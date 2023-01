Test de l'Acer Chromebook 516 GE

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Acer Chromebook 516 GE : test en deux minutes

Le Chromebook 516 GE d'Acer prétend être le premier Chromebook de jeu au monde, ce qui est un titre à la fois techniquement vrai et totalement dénué de sens. Avec des services de streaming de jeux comme Nvidia GeForce NOW, n'importe quel Chromebook doté d'une solide connexion Internet peut devenir une machine de jeu, et c'est précisément la façon dont le 516 GE fonctionne pour l'instant, puisque le ChromeOS Alpha qui permettrait la compatibilité avec Steam n'est pas encore sorti.

Cela étant dit, il s'agit d'un excellent Chromebook. Ses performances sont excellentes, efficaces et rapides, et lorsque vous disposez d'une connexion Internet haut débit, il diffuse des jeux sans le moindre problème. Sa ventilation est également excellente, car même en jouant à des titres exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Dying Light 2 pendant de longues périodes, la machine ne chauffe que légèrement. Et ses performances supérieures s'étendent à la productivité, puisqu'il gère facilement les conférences téléphoniques, la navigation sur Internet, le streaming vidéo, les feuilles de calcul et bien d'autres choses encore, sans saccades, ni ralentissement.

Les benchmarks confirment ces affirmations, puisque les résultats de chaque test sont bien supérieurs à ceux de la plupart des autres Chromebooks. L'écran HD 2560 x 1600 points et le taux de rafraîchissement de 120 Hz soutiennent ces excellentes performances. Cependant, il y a un aspect qui laisse à désirer : la qualité du son. Pour être franc, c'est vraiment mauvais. À des niveaux de volume normaux, c'est très bien, mais plus vous augmentez le volume, plus la qualité sonore devient médiocre. Ce problème est également perceptible lors des jeux, ce qui signifie que vous devrez investir dans un casque de jeu pour y remédier.

La sélection de ports est assez bonne pour un Chromebook avec deux ports USB de type C, un port USB de type A, un port Ethernet, une prise combo et un port HDMI 2.0. Vous avez donc de quoi répondre à tous vos besoins, un peu comme un ordinateur portable dédié aux jeux sous Windows. L'autonomie de la batterie est également excellente, puisqu'elle est de sept heures en moyenne en utilisation normale et en jeu.

Son prix de 999 euros est un peu élevé pour un Chromebook et sa disponibilité n'est pas énorme.

Acer Chromebook 516 GE : Prix et disponibilité

Quel est son prix ? Le seul modèle disponible coûte 999 euros.

Quand est-il disponible ? Il est disponible dès maintenant

Où peut-on se le procurer ? En France, sur le store d'Asus notamment

Acer Chromebook 516 GE Key Specs Voici la configuration de l'Acer Chromebook 516 GE envoyée à TechRadar pour évaluation :

CPU : Intel Core i5-1240P

Graphique : Intel Iris Xe Graphics

RAM : 8 GO

Écran : 16" WQXGA (2560 x 1600) 16:10 120 Hz

Stockage : 512 GO

Lecteur optique : Aucun

Ports : 2 x Type- C, 1 x USB Type-A, 1 x Ethernet, 1 x prise combo, 1 x HDMI 2.0

Connectivité : Sans fil Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.2

Appareil photo : 720p

Poids : 3,75 lbs

Taille : 14 x 9,8 x 0,84 pouces (L x P x H)

Le prix du Acer Chromebook 516 GE de 999 euros parait correct par rapport aux ordinateurs de jeu, toutefois son utilité est beaucoup plus limitée que celle des meilleurs ordinateurs portables de jeu fonctionnant sous Windows, car il ne dispose pas actuellement de Steam à télécharger et ne peut jouer que par le biais de Nvidia GeForce NOW. Le jeu par le biais du service de streaming offre des performances tout aussi solides que par des moyens classiques.

Malheureusement, la disponibilité de ce Chromebook est assez déplorable aux États-Unis, comme en France. Il ne sera donc pas toujours facile de le trouver en stock, même s'il y a actuellement quelques exemplaires disponibles dans le store d'Acer (y compris la version Core i7 à 1199 euros). Un pack Gamer Nitro est même offert (clavier, souris, casque, tapis de souris), d'une valeur de 190 euros.

Rapport qualité/prix : 3.5 / 5

Acer Chromebook 516 GE : Design

Léger avec un châssis solide

Excellent clavier mais pas de verrouillage numérique

Mauvaise qualité sonore

La première chose que vous remarquerez à propos du Chromebook 516 GE d'Acer est qu'il est énorme pour un Chromebook, ce qui est logique puisqu'il est conçu pour les jeux. Il n'est pas vraiment élégant non plus, avec un châssis noir uni imposant. Mais il reste malgré tout assez léger.

Bien que le châssis soit léger, il ne donne pas l'impression d'être aussi fragile que de nombreux Chromebooks. Cela donne un avantage au 516 CE, qui est beaucoup plus facile à transporter qu'un ordinateur portable de jeu Windows moyen.

Le clavier fonctionne bien, avec des touches de taille agréable qui évitent les fautes de frappe excessives et un pavé tactile solide et réactif. Il est également doté d'un rétroéclairage RGB, ce qui le rend bien adapté aux sessions de jeu nocturnes. Nous aurions aimé qu'il dispose d'un pavé numérique, ce qui aurait été très pratique pour les jeux et pour tout travail de productivité que vous pourriez vouloir accomplir. Au lieu de cela, il y a deux haut-parleurs intégrés sur les côtés, semblables à ceux de l'Alienware x15 R2, ce qui devrait signifier une meilleure qualité sonore, en théorie.

Sauf que la qualité du son est assez mauvaise. Même en écoutant de la musique ordinaire sur YouTube, la puissance audio est très faible en cas d'encombrement excessif, sans parler de la pauvreté du son lors des jeux. Vous devrez certainement vous procurer l'un des meilleurs casques de jeu pour PC à brancher sur cet ordinateur portable pour vos sessions de jeu et vos streams.

La connectique est également assez solide avec un port HDMI, un port LAN Ethernet, deux ports USB 3.2 Type-C, et un port USB 3.2 Type-A. Nous aurions toutefois aimé avoir un second port Type-A.

Design : 4 / 5

Acer Chromebook 516 GE : Performances

Excellentes performances

Ne peut pas faire tourner Steam tout seul

L'affichage est étonnamment bon pour un Chromebook, avec une dalle QHD au format 16:10, une reproduction des couleurs 100 sRGB, une luminosité maximale solide et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela signifie que les jeux s'affichent et s'exécutent bien à l'écran, ce qui est essentiel pour les sessions de gaming plus intenses avec des titres PC haut de gamme au rythme effréné.

Avec un service de streaming comme Nvidia GeForce NOW, le Chromebook 516 GE d'Acer se comporte plutôt bien. Nous l'avons testé en utilisant des titres comme Dying Light 2 et Dirt 5, qui ont souvent des tonnes d'objets ou d'ennemis à l'écran et qui serviraient de test de stress efficace pour le Chromebook.

Même en utilisant l'offre de streaming de base, nous avons rarement connu des baisses de framerate et les graphismes se sont révélés plutôt bons. Le niveau RTX 3080, qui est le niveau le plus élevé possible pour le service GeForce NOW, est celui où le 516 GE brille. Les graphismes et le framerate sont incroyables, à tel point que vous oubliez que vous jouez sur un Chromebook. Bien sûr, tout cela dépend de la puissance de votre connexion Internet, il est donc préférable d'investir dans une connexion haut débit.

Nous avons utilisé les benchmarks Kraken Javascript, Jetstream2 et Speedometer pour tester l'Acer Chromebook 516 GE. Le premier teste la vitesse des performances générales à l'aide d'applications et de bibliothèques du monde réel, le second teste les performances des navigateurs, et le troisième mesure la vitesse et la réactivité d'un navigateur.

Benchmarks Voici comment le Chromebook 516 GE d'Acer s'est comporté dans notre série de tests comparatifs : Benchmark Kraken : 498

Compteur de vitesse : 629

JetStream 2 : 253

Test de batterie vidéo : 7 heures 15 minutes

Par rapport à d'autres Chromebooks similaires, le benchmark Kraken Javascript 516 GE est beaucoup plus rapide que la plupart des Chromebooks du marché, parfois de plus de mille millisecondes. Il en va de même pour les résultats au benchmark Jetstream 2, qui sont bien supérieurs à ceux de la plupart des autres Chromebooks. Enfin, le score de 629 pour Speedometer est incroyablement élevé, plus du double du score de 300 qui est déjà considéré comme solide selon les normes de test. Ce Chromebook est une bête de performances et s'avère taillé sur mesure pour supporter n'importe quel jeu en streaming.

Un avertissement important à noter, cependant, est que ce Chromebook ne peut actuellement pas exécuter Steam. Selon Acer, ce modèle devrait bientôt disposer du ChromeOS Alpha, ce qui permettra à cette vitrine de fonctionner correctement. Mais même lorsque cette première version sera lancée, il s'agira toujours d'une version alpha, ce qui signifie que les bugs, l'instabilité, les problèmes de performances et autres vous attendent jusqu'à ce que la version finale soit mise au point. N'achetez donc pas ce Chromebook à moins que vous ne soyez prêt à investir uniquement dans les abonnements au service de streaming Nvidia GeForce NOW ou Amazon Luna.

Performances : 5 / 5

Acer Chromebook 516 GE : Autonomie de la batterie

Une autonomie étonnante pour une machine de jeu

Chargement rapide grâce au chargeur Type-C

Contrairement à la plupart des ordinateurs portables de jeu, le Chromebook 516 GE d'Acer a une excellente autonomie, ce qui est l'une des caractéristiques des meilleurs Chromebooks, en général. Dans notre test vidéo, qui consistait à faire tourner en boucle une vidéo dynamique en 1080p jusqu'à ce que la batterie s'épuise, le 516 CE a tenu en moyenne plus de sept heures, et à peu près autant pour une utilisation quotidienne.

Lorsque vous jouez, la batterie dure seulement un petit peu moins que cela, ce qui est phénoménal pour une machine de jeu. Si vous avez envie d'une session de jeu rapide et que vous ne pouvez pas accéder à une prise de courant, le 516 GE répond à vos attentes. Et il se recharge rapidement grâce au chargeur USB Type-C, de sorte que même une fenêtre de temps limitée (environ une heure) vous permettra d'obtenir une charge presque complète.

Autonomie de la batterie : 5 / 5

Devriez-vous acheter un Acer Chromebook 516 GE ?

Achetez-le si ...

Vous voulez un ordinateur portable léger pour le jeu

Ce Chromebook, bien qu'il ne soit pas le plus beau des ordinateurs portables, est léger et bien équilibré, ce qui le rend facile à transporter.

Vous avez besoin d'excellentes performances de streaming de jeux

Si vous disposez déjà d'un service de streaming de jeux comme Nvidia GeForce NOW ou si vous envisagez de vous en procurer un, c'est la machine idéale pour l'utiliser.

Vous voulez une excellente autonomie de batterie

L'autonomie de la batterie bat la grande majorité des ordinateurs portables de jeu sur le marché, avec une durée de sept heures pendant une session normale.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez utiliser Steam directement

Il n'est actuellement pas possible d'installer Steam sur ce Chromebook. L'utilisation d'un service de streaming de jeux est donc le seul moyen de jouer sur cet ordinateur.

Vous avez besoin d'une bonne qualité sonore

La qualité du son est assez mauvaise, surtout à des volumes élevés, ce qui signifie que vous avez besoin d'un casque de jeu.

Acer Chromebook 516 GE : Bulletin de notes

Swipe to scroll horizontally Rapport qualité/prix Si le prix n'est pas mauvais, il est supérieur à celui de nombreux Chromebooks et la disponibilité n'est pas bonne. 3.5 / 5 Design Bien qu'il ne soit ni beau ni élégant, il est léger et son châssis est solidement construit. 4 / 5 Performances Il offre d'excellentes performances, en diffusant des jeux avec facilité tout en maintenant des graphiques et un framerate de haute qualité. 5 / 5 Autonomie de la batterie L'autonomie de la batterie est excellente pour une machine de jeu et elle se recharge rapidement. 5 / 5 Total Il s'agit d'une excellente machine de diffusion de jeux qui fait également office d'ordinateur portable de productivité. 4.5 / 5

Première révision en décembre 2022

Nous sommes fiers de notre indépendance et de notre processus de test rigoureux. Nous accordons une attention de longue durée aux produits que nous évaluons et nous nous assurons que nos évaluations sont mises à jour et actualisées - quelle que soit la date de sortie d'un appareil, si vous pouvez encore l'acheter, il est sur notre radar.