Test Acer Nitro 5 (2022)

L’Acer Nitro 5 (2022) en résumé

L'Acer Nitro 5 (2022) est une excellente option pour tous ceux qui recherchent un PC portable gamer à petit prix, compte tenu de l’inflation actuelle sur ce marché - y compris sur le segment d’entrée de gamme.



Dans l'ensemble, le Nitro 5 est l'un des meilleurs ordinateurs portables gaming bon marché grâce à ses excellentes performances, offrant une expérience de jeu plus premium que son étiquette tarifaire. L’Acer Nitro 5 possède des caractéristiques très puissantes, dès lors il parvient à faire tourner la plupart des jeux à 30 images par seconde (au moins), avec des paramètres maximaux. Evidemment, le framerate monte bien plus haut avec des paramètres plus raisonnables.

L'écran est un modèle 15,6 pouces avec des bords fins pour maximiser l'espace, mais malheureusement pas d'antireflet, ce qui signifie qu'il sera encore plus difficile de le visionner lorsque vous êtes en plein air, sous le soleil. Le clavier est simple à manipuler, doux à la frappe, avec des touches larges et un pavé numérique à dix touches sur le côté droit. Il est également rétroéclairé pour faciliter les parties menées dans l'obscurité ou sous un éclairage plus faible. Le pavé tactile est par ailleurs lisse et très réactif, sans délai de saisie perceptible.

Le châssis se veut solide, bien conçu, et - même s'il n'est pas fin et léger -, il reste plus transportable que de nombreux autres ordinateurs portables gaming plus volumineux. Il s’avère décemment ventilé, grâce à un double ventilateur et une configuration à quatre sorties d'air pour maintenir les températures basses.

L'autonomie représente la plus mauvaise spécification, car la batterie s'épuise en quatre heures environ lors d'une utilisation régulière, sans exécution d’un quelconque jeu. La charge apparaît lente, vous devrez donc faire des folies pour investir dans un chargeur plus rapide - pour profiter du support de Thunderbolt 4. Le second point négatif est la webcam 720p avec une clarté moyenne au mieux, mais contrairement à d'autres ordinateurs portables bon marché, vous disposez au moins d’une webcam.

Il prend en charge le Wi-Fi 6E, ce qui garantit une connexion Internet beaucoup plus rapide, que ce soit à domicile ou en déplacement. C'est une excellente option pour le streaming de vos sessions lorsque vous ne pouvez pas brancher votre ordinateur portable à une connexion filaire.

L'Acer Nitro 5 est un PC portable gamer bien équilibré qui offre des performances solides et qui se situe dans la droite lignée de ses concurrents, sauf en ce qui concerne l'autonomie - inférieure à la moyenne. Bien qu'il ne soit pas le plus sexy, il rattrape sa proposition standard avec une grande taille d'écran et un prix attractif. Un vrai bonus de nos jours.

Prix et disponibilité

A partir de 899 €

Disponible depuis fin mars 2022

L’Acer Nitro 5 est disponible chez la plupart des grands détaillants français (Fnac, Darty, Boulanger), comme sur Amazon. La configuration la plus basique comprend un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD PCIe de 512 Go - le tout pour 899 €.



De l’autre côté du spectre, vous obtenez le CPU Intel Core i5-12500H, le GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 16 Go de RAM et toujours un SSD de 512 Go. Pour un prix global de 1 299 €.

Design

Un design très sobre et robuste

Clavier bien conçu et pratique

Lorsque vous pensez aux meilleurs ordinateurs portables gaming, la première chose qui vous vient à l'esprit est peut-être une structure épaisse, avec un extérieur métallique noir classique - et un cadre fin mais qui ne sort pas de l'ordinaire. Un modèle parfaitement fonctionnel qui ne se démarque guère. L’Acer Nitro 5 répond parfaitement à ces critères.

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Acer Nitro 5 (2022) évaluée par notre rédaction.



CPU : Intel Core i5-12500H

GPU : Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

RAM : 16GB DDR4

Screen : 15,6 pouces IPS, FHD, 144Hz

Stockage : SSD PCIe 512 Go

Ports : 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1, 1 x lecteur carte SD, 1 x Combo Jack, 1 x station de verrouillage Kensington

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Caméra : 720p

Poids : 2,5 kg

Dimensions : 360,4 x 271,0 x 26,9 mm

Batterie : 57 WHr

Sa conception se révèle solide et de haute qualité. Il est assez lourd, et vous sentirez certainement son poids si vous le transportez, mais sa taille ne se montre pas trop excessive et vous évitera des rendez-vous répétés chez l'ostéopathe. Tant que vous disposez d'une bonne sacoche pour ordinateur portable avec un espace de rangement décent, il ne vous surchargera pas.

Si le Nitro 5 d'Acer se distingue par un élément précis, c'est bien son clavier. Les touches apparaissent noires avec un contour blanc, elles sont pratiquement plates et plus larges que celles d'un clavier standard. Cela lui donne un aspect très distinctif qui peut s’avérer visuellement polarisant, mais qui sert un objectif plus pratique, à savoir faciliter la frappe sur pour ceux qui ont des doigts épais ou des mains tremblotantes.

La surface lisse et plate permet également aux doigts de glisser plus facilement d'une touche à l'autre, ce qui s’avère extrêmement important lors d'une session de jeu intense nécessitant une saisie rapide. Il y a également un pavé numérique sur la droite, positionnant les touches numériques dans une zone facile à atteindre.

La finesse des bords est remarquable, car elle permet d'optimiser la surface de l'écran tout en évitant que l'écran lui-même ne soit trop imposant et ne rende l'ordinateur portable plus encombrant.

La sélection de ports se veut standard, mais dans le bon sens, avec une belle variété de ports et d’emplacements pour répondre à la plupart des besoins. Il y a trois ports USB 3.2 Gen 2 Type A et un Type C, un port HDMI, un lecteur de carte SD, une prise casque et une station de verrouillage Kensington pour plus de sécurité. Il est également doté d'un port Thunderbolt 4, excellent pour la recharge rapide. Toutefois, vous devrez acheter un câble optimal par vous-même.

Performances

(Image credit: Future)

Performances graphiques satisfaisantes

Écran HD de bonne qualité

L'une des caractéristiques les plus importantes et pourtant sous-estimées de tout ordinateur portable gaming est la circulation de l’air. Quelles que soient les spécifications de pointe, si cette dernière apparaît limitée, votre PC risque de surchauffer au grand dam des performances en cours de jeu. Mais le Nitro 5 d'Acer dispose d'une configuration solide qui comprend un double ventilateur de refroidissement, quatre sorties d'air situées de chaque côté, et même une prise d'air supérieure située au-dessus du clavier. Cela se traduit par une machine très bien refroidie qui n'a pas surchauffé pendant nos innombrables heures de parties multijoueur comme solo.

Benchmarks 3DMark Night Raid : 35782 ; Fire Strike : 13238 ; Time Spy : 5831

Cinebench R23 Multicoeur : 11085 points

GeekBench 5 : 1691 (monocoeur) ; 8596 (multicoeur)

PCMark 10 (Home Test) : 6536 points

PCMark 10 (autonomie) : 2h31

Batterie (test vidéo): 3h56

Total War: Warhammer III (1080p, Ultra) : 52 fps ; (1080p, Bas) : 130 fps

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra) : 76 fps ; (1080p, Bas) : 135 fps

En termes de performances gaming brutes, le Nitro 5 parvient à exécuter les titres les plus exigeants graphiquement de manière assez fluide. Nous l'avons testé avec Total War: Warhammer III et Cyberpunk 2077. Sans ray tracing activé, les deux titres sont capables de maintenir un framerate d’environ 30-50 images par seconde avec des paramètres Ultra, et entre 70 et 130 images par seconde avec des paramètres Bas. Si l'on considère que les benchmarks de cet ordinateur portable sont en fait un peu plus élevés que ceux de deux autres concurrents à petit budget, il est logique qu'il soit capable de tenir son rang.

En complément de l'aspect visuel, on trouve une installation sonore compétente composée de deux haut-parleurs de 2W. Sans être révolutionnaires, la musique et les effets sonores se révèlent immersifs et soutiennent bien l’image à l’écran. Le clavier se montre souple, réactif et agréable à utiliser, sans oublier que le rétroéclairage rouge est toujours agréable, surtout pendant les sessions gaming nocturnes.

L'écran QHD de 15,6 pouces, d'une résolution de 2560 X1440 pixels, vient pleinement compléter cet ensemble. Le taux de rafraîchissement de 165 Hz et le temps de réponse de 3 ms contribuent à la qualité des graphismes et à la fluidité des images.

La webcam n'a rien d'extraordinaire, car elle offre une résolution inférieure à 720p certes correcte, mais pas super nette et claire. Elle est convenable pour des réunions Zoom et se débrouillera pendant les streams, mais ne vous attendez pas à une retransmission détaillée pour autant.

Cet ordinateur portable est assez performant pour un support économique, il passe presque tous les benchmarks sans problème. La fréquence d'images est meilleure que ce que l'on pourrait attendre de la configuration intégrée, avec un CPU qui pèse grandement dans la balance. Il dispose d'un excellent système de ventilation pour porter totalement les performances globales, avec une scène sonore agréable qui vient compléter une belle proposition.

Autonomie

(Image credit: Future)

Une prise à proximité se révèle vite indispensable

Il dispose d'une option Thunderbolt pour la recharge

S'il y a une chose qui pèse sur l’Acer Nitro 5, c'est son autonomie globalement faible. Même dans des conditions de travail ordinaires, la batterie ne semble pas pouvoir dépasser quelques heures avant d'avoir besoin d'une nouvelle charge. Le temps de chargement lui-même apparaît plutôt lent. Faites-vous une faveur et achetez un chargeur Thunderbolt 4 pour remédier à cette lacune.

Lorsque nous avons effectué un test vidéo (faire tourner un film 1080p en boucle, avec des paramètres normaux), la batterie n'a pu atteindre quatre heures de résistance avant de réclamer une prise murale.

Faut-il acheter l’Acer Nitro 5 (2022) ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez un budget serré

La proposition tarifaire du Nitro 5, à elle seule, est une excellente raison d'acheter cet ordinateur portable gaming. La plupart de ses concurrents dépassent les 1000 € d’investissement. Sa configuration permet de maintenir un prix abordable, tout en offrant des performances très respectables, sûres d’exécuter la plupart des jeux vidéo.

Vous recherchez un ordinateur portable aux performances solides

Cet ordinateur portable est performant sur la plupart des jeux vidéo, et se montre même capable de maintenir un framerate minimal de 30 images par seconde de manière constante. Le moniteur a une très bonne fréquence de rafraîchissement, ainsi qu’un temps de réponse de 3 ms. Il est même doté de la technologie ray tracing, un luxe à ce prix !

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d’une autonomie décente

C'est l'aspect le plus faible de l'ordinateur portable, avec une batterie qui dure à peine quatre heures et prend beaucoup de temps à charger si vous utilisez l'adaptateur et le port par défaut. Si vous désirez un chargement plus convenable, vous feriez mieux d'investir dans un chargeur Thunderbolt 4.