Test Acer Aspire 5 (2022)

Il a beau représenter un modèle économique - et donc non prioritaire - Acer ne tarit pas d’éloges sur le nouvel Aspire 5, présenté comme une station de travail mobile plutôt indiquée pour les étudiants mais aussi les créateurs de contenus amateurs. En réalité, ce modèle de 14 pouces s’impose comme un ordinateur portable aussi abordable que performant, avec une autonomie raisonnable.

L’Acer Aspire 5 en résumé

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Acer Aspire 5 (2022) évaluée par notre rédaction. CPU : Intel Core i5-1135G7 @ 2,4 GHz

GPU : Intel Iris Xe

RAM : 8 Go DDR4

Stockage : SSD PCIe 512 Go

Ecran : 14 pouces (1920x1080)

Ports : 1x USB-C, 3x USB-A (3.2), 1x audio, 1x HDMI, 1x Gigabit Ethernet

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Caméra : 720p

Dimensions : 18 x 327,7 x 223,5mm

Poids : 1,7 kg

En consultant sa page produit sur le site de la marque, on pourrait penser que l'Acer Aspire 5 est un ordinateur portable haut de gamme, équipé d'un processeur i7 de 12e génération et d'une puissante carte graphique GeForce. Mais, comme nous l'avons constaté avec Acer dans le passé, l’équipe marketing a tendance à mettre uniquement en avant les éditions les plus premium (et donc coûteuses).

En l'occurrence, il s'avère que l'Aspire 5 est disponible dans un large éventail de modèles - il y a une douzaine de configurations différentes répertoriées sur la boutique en ligne française d’Acer, incluant des processeurs Intel comme AMD. Vous obtiendrez également diverses tailles d’écran, dont celle de 14 pouces que nous avons testée ici.

Ce n'est clairement pas l'ordinateur portable proposant "des performances accélérées en matière d'édition photo et vidéo" qu'Acer promet. Mais si vous jugez l'Aspire 5 sur ses mérites, il constitue un PC portable économique parfaitement respectable pour des tâches bureautiques classiques ou de la navigation web intensive.

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

A partir de 599 €

Disponibilité limitée

Catalogue très varié

La fourchette tarifaire des Acer Aspire peut paraître confuse, dans la mesure où certains modèles Aspire 3 ont le même prix que d’autres estampillés Aspire 5, tandis que les Aspire 5 voient le prix de certains de leurs modèles flirter avec celui des Aspire 7.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons testé un modèle Aspire 5 constitué d’un écran de 14 pouces, de Windows 10 Famille, d’un processeur quadricœur i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (jusqu'à 4,2 GHz avec Turboboost), ainsi que de 8 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go, non disponible en France. Vous trouverez en revanche des équivalences avec un écran de 15,6 pouces (pour 799 €) ou de 17,3 pouces, 16 Go de RAM et 1 To de stockage (moyennant 999 €).

Le modèle le plus cher coûte 1 199 € et comprend un CPU Intel Core i7 de 11e génération, une Nvidia GeForce MX450, 16 Go de rAM et 1 To de stockage, plus Windows 11 Famille. Tandis que la variante la plus abordable (599 €) opte pour un CPU AMD Ryzen 3 de 5e génération, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace disponible.

Note : 4/5

(Image credit: Future)

Design

Écran 1080p lumineux

Wi-Fi 6 et Gigabit Ethernet

Un seul port USB-C

Vous n'obtiendrez pas un design avant-gardiste à ce niveau de prix. L'Aspire 5 propose une conception à clapet assez conventionnelle, avec des bordures épaisses autour de l'écran qui semblent un peu dépassées. L'Aspire 5 est disponible dans une variété de couleurs, mais les modèles vendus sur la boutique web semblent tous noirs ou argentés.

Il présente néanmoins les caractéristiques de base, avec un châssis robuste qui devrait être capable de supporter quelques chocs dans un sac à dos lors de vos déplacements. Et même s'il ne s'agit pas d'un Ultrabook, l'Aspire 5 ne pèse que 1,7 kg et mesure 18 mm d'épaisseur, ce qui le rend parfaitement transportable quand il le faut. Le clavier se veut ferme et confortable, le trackpad est équipé d'un capteur d'empreintes digitales pour vous garantir plus de sécurité. Le seul véritable point faible est le connecteur d'alimentation en forme de L, qui dépasse sur le côté de l'ordinateur portable et semble quelque peu vulnérable.

L'écran de 14 pouces n'offre qu'une résolution de 1920x1080 pixels, mais il apparaît lumineux et clair, avec de bons angles de vision. Nous sommes également ravis de constater qu'il présente une finition mate contribuant à réduire les reflets et l'éblouissement. La webcam 720p s’avère un peu basique, mais la qualité de l'image est meilleure que ce à quoi nous nous attendions - elle devient un peu granuleuse si la lumière est faible, mais une lumière du jour décente produit une image suffisamment nette pour les appels vidéo.

Les haut-parleurs intégrés demeurent un peu faibles, cependant. Le son est correct pour regarder des vidéos sur YouTube. Mais si vous voulez écouter de la musique, vous devrez brancher des écouteurs ou des haut-parleurs dans la prise audio située sur le bord droit de l'ordinateur. Cependant, la connectivité se révèle un peu mitigée, avec un seul port USB-C et trois ports USB-A (3.2) pour connecter des périphériques et d'autres appareils.



Heureusement, l'Aspire 5 intègre les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 pour profiter de la connectivité sans fil, ainsi que la technologie Gigabit Ethernet pour les réseaux câblés et la technologie HDMI pour associer un écran externe.

Note : 3,5/5

(Image credit: Future)

Performances

Une puissance respectable pour exécuter les meilleurs logiciels bureautique

Supporte des jeux classiques uniquement

Benchmarks 3DMark Night Raid : 12300 ; Fire Strike : 3015 ; Time Spy : 1280

Cinebench R23 Multicoeur : 4800

GeekBench 5 : 1417 (monocoeur) ; 4440 (multicoeur)

PCMark 10 : 4820 points

PCMark 10 (autonomie) : 6h35

Batterie (test vidéo): 6h37

Au lieu du processeur i7 et de la carte graphique GeForce dont Acer se vante sur son site institutionnel, notre unité de test d'entrée de gamme est équipé d'un processeur i5 plus modeste, avec une carte graphique Iris Xe intégrée. Malgré tout, elle concède des performances respectables pour un ordinateur portable économique - avec un score de 1 417 points pour les performances monocoeur et de 4 440 points pour les performances multicoeurs. Pour les applications du monde réel, la suite de tests PCMark 10 donne à l'Aspire 5 un score de 1 280, ce qui en fait un "ordinateur portable bureautique" parfaitement respectable. Certes, ce score le place juste en dessous de la moitié du tableau, mais ce n'est pas mal pour un ordinateur portable i5 dans cette fourchette de prix. L'Aspire 5 conviendra parfaitement pour explorer vos sites web ou vos plateformes de streaming préférés. De même que l'exécution de logiciels bureautiques tels que Microsoft Office.

La carte graphique Iris Xe intégrée de l'Aspire ne remportera pas de trophée non plus, avec des scores 3DMark qui la classent généralement dans la catégorie "moins de 20 images par seconde". Cependant, pour être honnête, 3DMark utilise des paramètres graphiques très élevés, donc si vous n'avez pas peur de baisser un peu la qualité graphique, vous pourrez peut-être même lancer un jeu rétro ou indé de temps en temps.

Note : 3,5/5

Autonomie

6h37 de lecture vidéo garantie

6h35 de tâches bureautiques entre deux charges

Là encore, la communication d’Acer évoque jusqu'à 10 heures d'autonomie pour l'Aspire 5. En fait, nos tests ont enregistré des scores très similaires d'un peu plus de 6,5 heures pour la lecture de contenus vidéo ainsi que pour la suite benchmark PCMark basée sur le traitement applicatif.

Malgré tout, ce n'est pas trop mal pour un ordinateur portable bon marché comme celui-ci, et si vous n'utilisez pas votre réseau wi-fi, l'Aspire 5 devrait vous permettre de travailler toute une journée sans être prisonnier d’un câble.

Note : 4/5

Achetez-le si...

Vous disposez d’un budget limité

Acer essaie de positionner l'Aspire 5 comme un ordinateur portable haut de gamme pour le montage vidéo, et pourtant son édition la moins chère vous coûtera moins de 600 €.

Vous voyagez beaucoup

Ce n'est pas un Ultrabook, mais grâce à sa conception robuste et à son poids de seulement 1,7 kg, l'Aspire 5 pourra se glisser dans votre sac à dos et vous accompagner partout.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un joueur PC exigeant

Le site d'Acer mentionne une carte graphique GeForce discrète, reste que la plupart des modèles Aspire 5 s'appuient sur des cartes graphiques intégrées plus basiques.

Vous avez besoin d'une batterie longue durée

Pour être honnête, l'autonomie de 6,5 heures n'est certainement pas mauvaise pour un ordinateur portable dans cette gamme de prix, mais vous devrez dépenser un peu plus si vous recherchez un ordinateur portable endurant, capable de supporter toute une journée de travail ou de cours.