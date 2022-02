Meilleurs ordinateurs portables à écran tactile : optez pour un usage plus intuitif et plus réactif en 2022

Le monde informatique a radicalement changé grâce à la commercialisation plus large des meilleurs ordinateurs portables à écran tactile. Bien qu'ils puissent ressembler à n'importe quel autre PC portable, ils se révèlent beaucoup plus polyvalents et offrent plus de fonctionnalités que les modèles les plus classiques. Tout en bénéficiant de la même mobilité.

Compte tenu de l'omniprésence des ordinateurs portables à écran tactile de qualité de nos jours, il n'est pas difficile d'acquérir un tel appareil pour obtenir une navigation plus intuitive et plus d'usages interactifs au sein de vos applications. Comme sur votre smartphone ou votre tablette.

Au-delà de l'écran tactile, d'autres caractéristiques rendent ces ordinateurs portables uniques. Leur facteur de forme 2-en-1 ajoute une surcouche de polyvalence, sans sacrifier leur portabilité ni les performances.

Que vous souhaitiez un nouvel ordinateur portable Windows 11 ou l'un des meilleurs Chromebooks, vous devriez considérer en priorité ce type de support. Et, pour vous aider, nous avons rassemblé ici une sélection minutieuse de PC portables à écran tactile, incluant certains des meilleurs ordinateurs portables 2-en-1.

1. HP Elite Dragonfly G2 Le meilleur ordinateur portable à écran tactile Caractéristiques techniques Processeur: Intel 11e génération Core i3 – i7 Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 32 Go Ecran: 13,3 pouces BrightView LED FHD, 400 nits - 13,3 pouces BrightView LED 4K UHD HDR, 550 nits Stockage: Jusqu'à 2To (SSD) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Darty FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Clavier confortable + Excellent écran Pourquoi attendre - Coûteux - Ports USB-C sur un seul côté

Le HP Elite Dragonfly G2 reprend tout ce que nous avons aimé du HP Elite Dragonfly original, et ajoute une technologie Intel de pointe ainsi qu'un magnifique écran tactile 4K, ce qui en fait le meilleur ordinateur portable à écran tactile de 2022. Vous obtenez un magnifique design 2-en-1, qui vous permet de transformer cet ordinateur portable fin et léger en un appareil de type tablette, ainsi que l'une des meilleures autonomies que nous ayons évaluées sur un ordinateur portable Windows 10. Il est également livré avec des puces Intel Core 11e génération plus puissantes, une puce graphique Intel Iris Xe - et maintenant un écran 4K, mise à niveau des modèles Full HD précédents. Il y a beaucoup à aimer ici, d'où son prix conséquent mais qui mérite chaque centime investi.

2. Dell XPS 15 (2020) Toujours une excellente alternative, aujourd'hui à prix réduit Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 10e génération Carte graphique: Intel UHD Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti RAM: 8 Go - 64 Go Ecran: 15,6 pouces UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge, tactile, anti-reflets, 500 nits Stockage: 256 Go - 2To (SSD M.2 PCIe) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Darty FR Voir à Darty FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Haut-parleurs étonnants + Superbe écran + Clavier confortable Pourquoi attendre - La GTX 1650 Ti prend de l'âge

Le Dell XPS 15 est, sans aucun doute, l'un des meilleurs ordinateurs portables en circulation - et son édition 2020 demeure une étonnante proposition à prix plus accessible, pour qui cherche un ordinateur portable à écran tactile économique. Combinant une puissance stupéfiante dans un élégant châssis fin et léger, cet ordinateur portable améliore votre expérience informatique globale. Parmi ces caractéristiques étonnantes, citons un superbe écran lumineux de 500 nits très précis et réactif, un clavier extrêmement confortable, des haut-parleurs impressionnants et un formidable trackpad. L'utiliser au quotidien est un véritable plaisir.

3. HP Spectre x360 (2021) Une mise à jour brillante Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 11e génération Carte graphique: Intel UHD Graphics 620 – Iris Xe RAM: 8 Go - 16 Go Ecran: 13,3 pouces FHD (1920 x 1080) OLED tactile - 13,3 pouces 4K UHD (3840 x 2160) OLED tactile Stockage: 256 Go - 2 To (SSD PCIe NVMe M.2) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Un design magnifique + Excellente autonomie + Performances fantastiques au quotidien Pourquoi attendre - Les ventilateurs peuvent être bruyants - Prix élevé

Le HP Spectre x360 (2021) est le dernier né de la gamme de PC portables HP. Il perpétue la tradition de la marque visant à associer élégance haut de gamme aux toutes dernières spécifications attendues par les utilisateurs exigeants, pour un ordinateur portable 2-en-1 qui a autant de substance que de style. Ce superbe support est ainsi équipé de processeurs Intel de 11e génération et d'une autonomie suffisante pour vous permettre de rendre vos journées de travail extrêmement productives. Bien que son prix soit élevé et que son facteur 2-en-1 puisse être encombrant pour ceux qui souhaitent se contenter du mode tablette, il offre l'un des écrans tactiles les plus nets et réactifs de sa génération.

4. Razer Blade 15 Studio Edition Un ordinateur portable professionnel très puissant Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7-8750H Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q - NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition RAM: 32 Go Ecran: OLED 15,6 pouces 4K 60Hz, tactile, calibré en usine Stockage: 1To SSD LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Puissant + Bel écran Pourquoi attendre - Coûteux

Razer a redessiné son meilleur ordinateur portable gaming pour le transformer en une station de travail créative mobile. Celle-ci concède des performances époustouflantes qui répondent aux normes des vidéastes, des photographes et des designers. Cet ordinateur portable a du punch. Il est également doté d'un superbe écran 4K tactile calibré en usine, ce qui permet aux monteurs vidéo de disposer non seulement d'un contenu incroyablement net, mais aussi d'un grand espace de travail encourageant leur personnalité nomade. Si bénéficier d'un support bureautique rapide et fluide est de la plus haute importance dans votre quotidien, alors le Razer Blade 15 Studio Edition répond à tous vos besoins. Encore aujourd'hui.

5. Dell Inspiron 15 7000 2-in-1 Black Edition (7506) Une combinaison sophistiquée et gagnante Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7-1165G7 Carte graphique: Intel Iris Xe RAM: 16 Go Ecran: WVA 15,6 pouces, UHD (3840 x 2160), tactile Stockage: 1To M.2 PCIe NVMe LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Superbe écran tactile 4K + Idéal pour les applications bureautiques + Stylet Dell Active Pen inclus Pourquoi attendre - Un seul port USB-C

Le Dell Inspiron 15 7000 2-en-1 Black Edition (7506) est un ordinateur portable qui dépasse son poids. Cet ordinateur portable apparemment de milieu de gamme, est livré avec le type de performances et de fonctionnalités que vous attendez des machines plus haut de gamme. Vous auriez du mal à lui trouver un rival aussi convaincant, du fait de sa combinaison gagnante alliant un écran tactile 4K agréable à visionner, une caméra IR et un stylet actif. Il gère parfaitement bien les outils bureautiques les plus avancées, et répond au multitâche sans encombre - voire même à l'exécution de certains jeux AAA.

6. Lenovo Yoga C940 Le Lenovo Yoga est de retour et il ne plaisante pas Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7 de 10 génération Parti graphique: Intel Iris Plus RAM: Jusqu'à 16 Go Ecran: 14 pouces FHD (1920 x 1080) IPS, tactile, brillant, 400 nits -14 pouces UHD (3840 x 2160) IPS, tactile, brillant, 500 nits Stockage: Jusqu'à 2To SSD PCIe LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Design appréciable + Performances de premier ordre + Clavier confortable Pourquoi attendre - Coûteux - Autonomie plus faible

Au-delà de son superbe design haut de gamme, le Lenovo Yoga C940 présente de nombreux atouts. Il est très performant, tout d'abord, grâce aux puissants composants qui se trouvent sous son capot. Il est également doté d'un clavier confortable, d'une barre de son rotative avec deux haut-parleurs supplémentaires, d'un stylet tactile et d'un obturateur TrueBlock garantissant le respect de votre vie privée. Le tout dans un ordinateur portable fin et léger, pour un prix légèrement inférieur à celui de la concurrence. Si vous avez décidé d'exploiter votre écran tactile sur une suite bureautique ou pour de l'édition multimédia, le Lenovo Yoga C940 vous apportera une grande valeur ajoutée.

6. Surface Laptop 3 Plus durable que la plupart de ses concurrents Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i5 - i7 de 10e génération, AMD Ryzen 5 3580U - 7 3780U Carte graphique: Intel Iris Plus, AMD Radeon Vega 9 - RX Vega 11 RAM: 8 Go - 32 Go Ecran: PixelSense 13,5 pouces (2256 x 1504) - 15 pouces (2496 x 1664) Stockage: 128Go – 1To LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Voir à Microsoft FR Voir à GrosBill FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Autonomie remarquable + Des composants AMD au sommet Pourquoi attendre - Trop peu de ports - Le Surface Laptop 4 est disponible

La gamme Surface Laptop opte enfin pour des processeurs AMD Ryzen et cela rend la série plus accessible que jamais. Bien sûr, si vous recherchez le modèle le plus puissant à ce jour, mieux vaut opter pour le Surface Laptop 4 - toutefois son prédécesseur est dorénavant disponible à prix réduit, et il offre l'une des autonomies les plus longues de sa catégorie. Sans compter qu'il s'agit de l'un des ordinateurs portables les plus fins et les plus légers du marché. Si la longévité et la portabilité constituent les critères d'achat les plus importants pour vous, il s'agit d'un concurrent de taille.

7. HP Envy 14-eb0000na Ne vous fiez pas à sa silhouette, c'est un monstre Caractéristiques techniques Processeur: Intel Core i7-1165G7 Carte graphique: Max-Q Nvidia GeForce GTX 1650 Ti - Intel Iris Xe RAM: 8 Go - 32 Go Ecran: 14 pouces (1920 x 1200), 16:10, IPS, tactile Stockage: 1To PCIe NVMe TLC SSD LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Un design sobre et élégant + Gestion thermique sans faille + Beaucoup de puissance Pourquoi attendre - Coûteux

Le HP Envy 14-eb0000na aurait pu figurer plus haut dans ce classement, s'il n'avait pas composé avec un écran tactile un peu plus en retrait. Celui-ci se révèle rapide et son ratio 16:10 est un point fort absolu, avec un gain de surface considérable. A noter aussi que sa puissance considérable est constamment tempérée par un système de refroidissement intelligemment conçu. Mi Ultrabook, mi station de travail, cet ordinateur élégant est un choix idéal pour tout professionnel qui recherche des performances sans (presque aucun) compromis.