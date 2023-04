Test du Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : le PC portable à l'écran AMOLED génial

Samsung a une fois de plus livré un ultrabook de haute qualité qui ne parvient pas à détrôner le MacBook Pro, mais offre néanmoins de bonnes performances dans les charges de travail de productivité ainsi qu'un écran AMOLED absolument magnifique. Nous aurions toutefois aimé avoir de meilleures caractéristiques d'accompagnement du processeur Intel Core i5 du Galaxy Book3 Pro 14 pouces, en termes de mémoire, de stockage et de GPU. L'autonomie de la batterie s'avère, de son côté, tout juste correcte.

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : test en deux minutes

Le Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces est un merveilleux petit ordinateur portable, même s'il n'atteint pas les mêmes sommets que son prédécesseur. Il reste néanmoins l'un des meilleurs ultrabooks que l'on puisse acheter à l'heure actuelle, et son prix de 1 999 € est plus attractif que celui du MacBook Pro 14 pouces.

Il s'agit d'un produit haut de gamme, ce qui apparaît clairement dès qu'on l'allume. L'écran AMOLED 3K est absolument somptueux, avec une excellente luminosité maximale, un contraste profond et des couleurs d'une carté cristalline. Franchement, c'est l'un des meilleurs écrans d'ordinateur portable que nous ayons vu depuis longtemps.

Le design général du Samsung Galaxy Book3 Pro est vraiment "premium". L'extérieur en alliage brossé est propre et minimaliste, avec seulement le logo Samsung gravé en métal réfléchissant sur le dessus. En l'ouvrant, on découvre un clavier légèrement rétroéclairé et un trackpad agréablement grand.

Pour le dire simplement, le Book3 Pro est tout simplement agréable à utiliser. Le clavier est confortable, et l'expérience des appels vidéo est étonnamment bonne grâce à une webcam Full HD et à un ensemble impressionnant de haut-parleurs et de micro pour un ordinateur portable aussi compact. Il est un peu plus lourd que le Galaxy Book2 Pro, mais il semble plus résistant et n'est pas trop encombrant à transporter.

L'appareil que nous avons testé est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 13ème génération, qui fonctionne très bien, mais il n'est soutenu que par 8 Go de mémoire vive et un disque dur SSD de 256 Go. 8 Go, c'est bien, mais cela signifie que ce Book3 Pro pourrait avoir du mal avec certaines charges de travail (ou si vous aimez avoir beaucoup de programmes ouverts en même temps).

L'autonomie de la batterie n'était pas non plus particulièrement impressionnante. Heureusement, le Galaxy Book3 Pro est également disponible dans des configurations plus puissantes. Malgré ces petits inconvénients, nous pouvons affirmer que le Book3 Pro est un excellent choix d'ordinateur portable de productivité pour les professionnels travaillant au bureau, capable de rivaliser avec les meilleurs ordinateurs portables et d'offrir un excellent rapport qualité/prix.

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : prix et disponibilité

À partir de 1 999 euros

Divers modèles configurables sur le site web de Samsung

Si le Samsung Galaxy Book3 Pro ne figure évidemment pas dans notre liste des meilleurs ordinateurs portables bon marché, il n'en reste pas moins d'un bon rapport qualité-prix, ce qui est plutôt surprenant, étant donné qu'il a tout d'un produit haut de gamme. Ces processeurs Intel 13e génération de pointe ne sont pas bon marché.

Les configurations varient beaucoup d'un pays à l'autre. En France, sur le site de Samsung, vous pouvez vous procurer le Galaxy Book3 Pro 14 pouces à partir de 1 999 euros.

Note de prix : 4 / 5

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques techniques de notre Samsung Galaxy Book3 Pro Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces Samsung Galaxy Book3 Pro 16 pouces Prix : 1 999 euros 2 099 euros CPU : Intel Core i5-1340P Intel Core i7-1360P Graphiques : Graphique Intel Iris Xe Graphique Intel Iris Xe RAM : 8GB LPDDR5 16GB LPDDR5 Écran : 14 pouces 3K (2880 x 1800) AMOLED AMOLED 16 pouces 3K (2880 x 1800) Stockage : 256GB PCIe NVMe SSD 512GB PCIe NVMe SSD Ports : 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, lecteur de carte MicroSD, prise audio combi 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, lecteur de carte MicroSD, prise audio combi Sans fil : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 (5G LTE en option) Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 (5G LTE en option) Appareil photo : Webcam 1080p Webcam 1080p Poids : 1.17 kg 1.56 kg Dimensions : 31.2 x 22.4 x 1.1 cm 35.5 x 25.0 x 1.3 cm

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : design

Châssis entièrement métallique, mais qui reste fin

Clavier et pavé tactile de bonne qualité

Sélection de ports satisfaisante pour un ultrabook compact

Nous n'avons jamais eu beaucoup à redire sur le design des Galaxy Book de Samsung et cela ne change pas ici : le Galaxy Book3 Pro a une allure fantastique et prouve à chaque instant qu'il s'agit bien d'un produit conçu avec soin.

Le châssis extérieur est, comme les précédents modèles Book Pro, entièrement fait de métal brossé. Cela signifie qu'il est un peu plus lourd que certains ultrabooks avec 1,17 kg (légèrement plus lourd que le Book2 Pro 15,6 pouces, en fait), mais il semble également très résistant et reste suffisamment léger pour être facilement transporté dans un sac.

L'écran AMOLED est disponible en 14 et 16 pouces (le nôtre est le modèle 14 pouces), ce qui représente un changement par rapport aux écrans 13,3 et 15,6 pouces des précédents ordinateurs portables Galaxy Book Pro. Il présente le format 16:10 tant recherché, qui est en train de devenir un standard des ordinateurs portables de productivité, vous permettant de faire défiler plus de pages web ou de documents sur votre écran. La résolution a également été portée à 3K pour ce modèle, ce qui fait toute la différence lors de la visualisation de contenus vidéo.

Comme mentionné plus haut, l'écran AMOLED est tout simplement magnifique, avec une luminosité de 400 nits et une densité de couleurs fantastique. Les panneaux OLED deviennent de plus en plus courants dans les ultrabooks et ne sont plus réservés à du matériel hors de prix, comme l'a montré l'excellent Acer Swift 3 OLED.

Les touches rétroéclairées par LED sont larges et bien espacées, ce qui rend le clavier très confortable pour les sessions de frappe prolongées. La version 16 pouces du Galaxy Book3 Pro dispose également d'un pavé numérique.

Pour un ultrabook compact, le Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces dispose d'un grand nombre de ports physiques sur les bords gauche et droit de l'écran. Nous disposons de deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et d'un seul port USB-A, ce qui le place déjà devant le MacBook Air à nos yeux.

Ils sont rejoints par une prise casque, un port HDMI pour connecter un second moniteur et un lecteur de carte MicroSD. Ce dernier disparaissant peu à peu des ordinateurs portables modernes, il est donc agréable de le voir ici. Le Galaxy Book3 Pro se recharge via l'un ou l'autre des ports Thunderbolt 4, ce qui signifie que vous n'aurez qu'un seul port USB-C disponible lorsque vous serez branché au secteur.

En termes de sécurité, Samsung n'a pas adopté la caméra infrarouge de plus en plus populaire pour les connexions Windows Hello utilisant la reconnaissance faciale, mais il y a un scanner d'empreintes digitales intégré dans le bouton d'alimentation. La webcam utilisée ici est une solide 1080p, idéale pour les appels vidéo, et le microphone ainsi que les deux haut-parleurs Dolby sont étonnamment bons pour un si petit ordinateur portable.

En fin de compte, nous n'avons pas grand-chose à redire sur le design du Book3 Pro. La charnière de l'écran n'est peut-être pas aussi solide que nous le souhaiterions, avec un léger flottement lors du réglage de l'angle, mais c'était un problème commun à son prédécesseur. La finition métallique favorise également les traces de doigts, mais il suffit d'un chiffon en microfibres pour y remédier. Les goûts de chacun sont différents, mais il est difficile de nier qu'il s'agit de l'un des plus beaux ultrabooks du moment.

Note de design : 5 / 5

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : performances

La 13e génération de processeurs Intel est puissante

Plus faible pour les jeux et la création de contenu

L'écosystème Galaxy est bon pour les fans de Samsung, mauvais pour les autres

Benchmarks Voici les performances du Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces dans notre série de benchmarks :

3DMark Night Raid : 16 369 ; Fire Strike : 4 759 ; Time Spy : 1 657

GeekBench 5.4 : 1 707 (monocœur) ; 9 536 (multicœur)

Copie de fichiers de 25 Go : 436MBps

Handbrake 1.6 : 6m 41s

CrossMark : Général : 1,576 Productivité : 1,513 Créativité : 1,672 Réactivité : 1,489

Sid Meier's Civilization VI : Gathering Storm (1080p) : 33 images/seconde

Navigation sur Internet (Battery Informant) : 6h51m

Durée de vie de la batterie PCMark 10 : 9h 44m

Après avoir terminé le benchmarking du Samsung Galaxy Book3 Pro, nous nous sommes demandés s'il méritait vraiment le titre de "Pro". Les ultrabooks professionnels peuvent être différents selon les personnes, c'est certain. Mais d'après notre expérience, le matériel portant le titre "Pro" est généralement bien adapté à la création de contenu professionnel, ce qui n'est pas le cas ici.

Tout d'abord, l'Intel Core i5-1340P au cœur de cet appareil est puissant. Les processeurs pour ordinateurs portables de la 13e génération d'Intel peuvent faire le poids, grâce à une architecture à deux cœurs qui permet aux cœurs "de performance" de gérer le traitement principal, tandis que les cœurs "d'efficacité" s'occupent des tâches d'arrière-plan.

Les performances brutes du processeur sont bonnes dans tous les domaines de la bureautique, même si elles n'atteignent pas le niveau de la puce M2 Pro que l'on trouve dans le nouveau MacBook Pro (plus cher, il est vrai). Comme cet ordinateur portable porte le badge Intel "Evo", il se réveille presque instantanément, ce qui vous permet d'ouvrir le couvercle et de vous remettre directement au travail.

Les performances graphiques ne résistent pas au même examen. Alors que le silicium M2 d'Apple intègre un GPU très performant, la carte graphique intégrée Iris Xe d'Intel n'est tout simplement pas aussi puissante, ce qui gêne le Galaxy Book3 Pro dans les tâches créatives telles que le rendu 3D ou l'animation.

Les jeux ne sont pas extraordinaires non plus. En jouant à Sid Meier's Civilization VI à la résolution native de 1800p, nous avons obtenu un taux de rafraîchissement de moins de 30fps - et c'est un jeu relativement peu exigeant. Ne vous attendez pas à faire plus que du jeu occasionnel sur cet ordinateur portable. Valorant, un jeu spécialement conçu pour être joué sur du matériel bas de gamme, a obtenu un taux de rafraîchissement supérieur à 30 images par seconde, mais il n'était pas très fluide.

Cependant, si pour vous "Pro" signifie "travail de bureau", ce n'est pas un problème : le i5-1340P peut confortablement gérer les tâches informatiques quotidiennes sans transpirer, avec de solides scores dans les tests GeekBench et CrossMark. Nous imaginons que l'i7-1360P que l'on trouve dans les configurations américaines standard est un peu plus puissant, cependant - et la limitation du modèle i5 à 8 Go de RAM, mentionnée plus haut, est un inconvénient.

Le processeur Intel peut faire beaucoup avec peu, mais ouvrir plus de 20 onglets Chrome tout en faisant tourner Spotify et Slack en arrière-plan a entraîné un peu de latence lors du passage d'un programme à l'autre. On aurait aimé avoir 16 Go de RAM, mais c'est conforme aux modèles précédents de la gamme Galaxy Book Pro. C'est loin d'être catastrophique, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit si vous avez l'intention de faire tourner beaucoup de logiciels simultanément.

Les ventilateurs se mettent également en marche assez souvent, mais ils ne sont heureusement pas trop bruyants. Néanmoins, si vous voulez un ordinateur qui fonctionne toujours dans le silence le plus complet, optez plutôt pour le MacBook Air sans ventilateur.

Enfin, il y a un ensemble de logiciels préchargés conçus pour être utilisés au sein de l'"écosystème Galaxy", c'est-à-dire un réseau connecté à tous les autres appareils Samsung Galaxy que vous possédez. Ainsi, si vous possédez une paire de Galaxy Buds 2 ou si vous avez acheté le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra, sachez que vous bénéficierez d'une interactivité avancée entre vos appareils, proche du niveau offert par l'écosystème concurrent d'Apple.

Score de performances : 3,5 / 5

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : autonomie de la batterie

Peut à peu près durer une journée de travail complète

N'arrive pas à la cheville du MacBook Air ou Pro

Se charge rapidement et le chargeur est compact

L'autonomie de la batterie du Samsung Galaxy Book3 Pro nous a laissés sur notre faim. Elle est bonne. Elle n'est pas excellente et surtout elle devrait être meilleure pour un ordinateur portable AMOLED de troisième génération, mais elle est suffisante. Vous obtiendrez entre 6 et 8 heures de longévité pour une utilisation générale, plus si vous utilisez les fonctions d'économie d'énergie intégrées de Windows 11 pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Comparé aux derniers MacBooks d'Apple, il n'en est même pas proche. Certes, il s'agit d'appareils plus lourds, dotés de plus grosses batteries et de processeurs personnalisés, mais il n'en reste pas moins qu'il est possible d'obtenir une meilleure autonomie pour le même prix ailleurs. Il est possible que le modèle 16 pouces dispose d'une meilleure batterie, bien qu'il soit également équipé d'un écran plus grand.

La bonne nouvelle, c'est que le Galaxy Book3 Pro se recharge très rapidement grâce à ses ports Thunderbolt 4, et que le chargeur lui-même est une simple prise et un câble - pas de bloc d'alimentation encombrant à prévoir ici, ce qui signifie que transporter le chargeur avec vous pour recharger votre batterie en déplacement n'est pas un problème.

Note de l'autonomie de la batterie : 3,5 / 5

Devriez-vous acheter le Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces ?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces Attributes Notes Rating Prix Il s'agit certes d'un ordinateur portable haut de gamme, mais il offre un bon rapport qualité-prix. 4 / 5 Design Élégant, sobre, minimaliste : le Galaxy Book3 Pro a tout simplement fière allure et son écran est phénoménal. 5 / 5 Performances Parfait pour le travail de bureau, notre modèle d'évaluation i5 n'a cependant pas la puissance nécessaire pour les tâches créatives plus exigeantes. 3.5 / 5 Autonomie de la batterie L'autonomie de la batterie est satisfaisante, mais nous avons constaté qu'elle était meilleure sur des ordinateurs portables moins chers, ce qui est un peu décevant. 3.5 / 5 Moyenne totale Un excellent choix d'ultrabook, et une recommandation évidente pour tous ceux qui possèdent déjà d'autres appareils Samsung Galaxy. 4 / 5

Achetez-le si...

Vous êtes un fan de Samsung

Pour faire simple, c'est l'ordinateur portable qu'il vous faut si vous avez déjà un téléphone, une montre, une tablette, etc. de Samsung. L'écosystème Galaxy est utile et vous apprécierez certainement l'esthétique du Book3 Pro.

Vous êtes un employé de bureau

Avec son écran 16:10, son lecteur d'empreintes digitales et son design compact et léger, le Galaxy Book3 Pro est parfait pour les professionnels qui travaillent au bureau et qui ont des trajets quotidiens à effectuer.

Vous voulez un grand écran

L'écran AMOLED de 14 pouces est le point fort de cet ultrabook. Sa résolution 3K offre une excellente netteté et des couleurs éclatantes.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un créateur de contenu

L'Intel Core i5-1340P est un processeur très performant, mais si vous souhaitez faire beaucoup de travail créatif, il peut être plus judicieux d'investir dans un ordinateur portable doté d'un GPU dédié.

Vous voulez une autonomie longue durée

En théorie, vous devriez pouvoir tenir une journée de travail moyenne avec une seule charge, mais en pratique, le Book3 Pro n'offre pas la même endurance que certains de ses concurrents.

Votre budget est serré

Le Galaxy Book3 Pro offre un rapport qualité-prix décent, mais cela reste indéniablement un produit assez cher.

Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces MacBook Pro 14 pouces Dell XPS 15 (2022) Prix : 1 999 euros 2 399 euros 1 799 euros CPU : Intel Core i5-1340P Apple M2 Pro (10-core) Intel Core i7-12700H Graphiques : Graphique Intel Iris Xe GPU intégré à 16 cœurs Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Mobile RAM : 8GB LPDDR5 Mémoire unifiée de 16 Go 16GB DDR5 Écran : 14 pouces 3K (2880 x 1800) AMOLED Écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosité soutenue de 1 000 nits, large gamme de couleurs P3, technologie ProMotion) 15,6 pouces 3.5K (3 456 x 2 160p), 60Hz, OLED, 400 nits, non tactile Stockage : 256GB PCIe NVMe SSD 512GB SSD 1TB PCIe NVMe M.2 SSD Ports : 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, lecteur de carte MicroSD, prise audio combi 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, emplacement pour carte SDXC, prise casque 3,5 mm, MagSafe 3 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (avec DisplayPort et PowerDelivery), 2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C) avec DisplayPort et PowerDelivery, 1 x prise combo 3,5 mm, 1 x emplacement pour carte SD, 1 x verrou Kensington Wireless : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 (5G LTE en option) Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Camera: Webcam 1080p Webcam FaceTime HD 1080p Webcam 720p Weight: 1.17 kg 1.6 kg 1.92 kg Dimensions: 31.2 x 22.4 x 1.1 cm 31.3 x 22.1 x 1.6 cm 34.4 x 23.0 x 1.9 cm

Si notre test du Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces vous fait envisager d'autres options, voici deux autres ordinateurs portables à considérer...

Utilisé pendant une semaine de travail quotidien

A servi à regarder Netflix au lit et sur le canapé

A été emporté lors d'un court voyage

Pour évaluer cet ultrabook, nous avons simplement remplacé notre PC de bureau et notre ordinateur portable habituels par le Samsung Galaxy Book3 Pro 14 pouces pendant quelques jours.

Nous l'avons utilisé pour notre travail quotidien (qui consiste principalement à faire des recherches sur Internet, à envoyer des courriels et à écrire dans Google Docs), ainsi que pour des réunions vidéo et pour regarder Netflix au lit le soir.

Nous avons également emporté le Galaxy Book3 Pro pour une journée entière. Bien qu'il soit un peu plus lourd que son prédécesseur, il reste suffisamment léger pour ne pas se révéler trop encombrant.

Première révision en avril 2023