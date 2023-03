Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11 : l'abordable peut-il battre l'Ultra ?

Samsung Galaxy S23 Ultra 1 165 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Asgoodasnew FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 1 183 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) 1 367 € (s'ouvre dans un nouvel onglet) à Gomibo FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un téléphone qui peut tout faire, de la photographie avec zoom spatial à la prise en charge du stylet. Si vous avez besoin de plus, ce téléphone l'a. Pour Capteur de 200 Mpx

Téléobjectif avec zoom 10X

Stylet S Pen intégré Contre Prix beaucoup plus élevé

Pas beaucoup plus rapide

Pas de charge aussi rapide OnePlus 11 Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Le OnePlus 11 vous offre des performances phares pour un prix inférieur. Si vous prenez plus de portraits et de photos de nourriture que de photos au zoom, les caméras du S23 Ultra ne vous manqueront pas. Mais ne le faites pas tomber dans l'eau. Pour Des photos portraits uniques

Un prix incroyablement bas

Chargement ultra-rapide Contre Pas de résistance à l'eau IP68

Les caméras ne sont pas aussi polyvalentes

L'écran est moins lumineux

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et le OnePlus 11, parmi les tout premiers smartphones avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sur le marché, représentent les deux extrémités opposées du spectre des fleurons Android.

L'Ultra est doté de nombreuses fonctionnalités et coûte à partir de 1419 €. Le OnePlus est tout aussi puissant, mais il est moins cher que les autres et coûte à partir de 849 €.

C'est une différence énorme, donc bien sûr l'Ultra devrait être le meilleur téléphone, non ? En fait, il y a quelques domaines dans lesquels le OnePlus 11 est supérieur au téléphone de Samsung. Il y a également quelques arguments que Samsung revendique et qui ne sont pas aussi impressionnants qu'ils le semblent.

D'un autre côté, le OnePlus a quelques défauts importants, et nous ne le recommandons pas à ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre. Il n'est pas aussi durable que le téléphone Samsung, et les caméras manquent de certaines fonctionnalités clés.

Examinons de plus près tous les aspects importants de ces téléphones pour voir quel est le meilleur choix.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11 : prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible depuis le vendredi 17 février et le OnePlus 11 5G depuis le 16 février.

Prix du Samsung Galaxy S23 :

Galaxy S23 Ultra : 8GB / 256GB : 1419 €

Galaxy S23 Ultra : 12 Go / 512 Go : 1599 €

Galaxy S23 Ultra 12 Go / 1 To : 1839 €

Le OnePlus 11 est plus difficile à acheter que le smartphone de Samsung. Contrairement au OnePlus 10 Pro, le OnePlus 11 5G est essentiellement disponible directement sur le site OnePlus, chez Amazon et chez quelques vendeurs tiers des principaux détaillants.

Cela signifie que vous ne serez pas en mesure de vous en procurer un à prix réduit si vous signez un contrat avec un opérateur. Vous pourrez toujours trouver des promotions, mais elles ne vous permettront pas d'obtenir un téléphone à un prix vraiment bas, comme c'est le cas avec le Galaxy S23 (l'Ultra coûte un peu plus cher, même avec les meilleures offres subventionnées).

Prix du OnePlus 11 5G :

OnePlus 11 8GB / 256GB : 849 €

OnePlus 11 16GB / 512GB : 919 €

Nous allons commencer par donner à OnePlus un avantage, son prix.

Il est vrai que OnePlus vous offre d'excellentes caractéristiques pour un prix largement inférieur à celui du S23 Ultra. Cela étant dit, vous n'obtenez pas toutes les mêmes caractéristiques. Comme vous le verrez ci-dessous, Samsung vous en donne beaucoup plus pour votre argent, même s'il est indéniable que le OnePlus 11 est une excellente affaire. Il est difficile de trouver un smartphone phare pour moins cher (pensez toutefois à jeter un oeil au Pixel 7, le petit frère du Pixel 7 Pro de Google).

Aussi impressionnant que soit le Galaxy S23 Ultra, il est difficile d'ignorer la différence de prix.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: design

Le design du Galaxy S23 Ultra n'est pas une surprise, il ressemble exactement au Galaxy S22 Ultra, qui était un beau smartphone. Le OnePlus 11, quant à lui, emprunte aux designs précédents de OnePlus, mais opte pour un look plus en rondeur et profilé, notamment à l'arrière.

Le téléphone de Samsung a un aspect élégant et professionnel. Dans toutes les couleurs, le téléphone Samsung semble s'intégrer naturellement dans son environnement.

Image 1 of 3 OnePlus 11 en Eternal Green (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Peter Hoffmann) Le OnePlus 11 en noir n'est pas brillant (Image credit: Peter Hoffmann)

Le téléphone OnePlus se distingue, du moins dans sa couleur Green Eternal. Le noir est plus discret et plus sobre. Le vert n'est pas fluo et éclatant, mais il est brillant et destiné à capter la lumière.

Ce téléphone peut toutefois glisser facilement et s'échapper de vos doigts. Pour cette raison, nous aurions tendance à recommander le Galaxy S23.

Le OnePlus 11 n'est pas aussi résistant que le téléphone Samsung. OnePlus a seulement certifié le téléphone pour une protection contre l'eau de niveau IP64. Cela signifie qu'il peut supporter des projections d'eau, comme une forte pluie. Il ne peut pas être complètement mouillé ou submergé.

Tous les autres grands téléphones phares, du moins cher Google Pixel 7, en passant par l'iPhone 14, et tous les téléphones de la famille Galaxy S23 sont résistants à l'eau IP68, ce qui signifie que ces téléphones peuvent prendre un bain. Même le Galaxy A53 de Samsung, un modèle de milieu de gamme, est IP67, et peut être plongé dans un évier.

Image 1 of 3 Trois couleurs de Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future)

La résistance à l'eau n'est pas seulement une fonctionnalité, c'est un élément de conception qui permet à votre téléphone de vivre plus longtemps. Si vous voulez être sûr que votre téléphone durera deux ou trois ans, éliminer le risque de dégâts causés par l'eau est une exigence de base. Il est très difficile de recommander un téléphone à ce niveau de prix, même si c'est une aubaine, sans une résistance à l'eau IP68.

Samsung inclut un stylet, intégré au boîtier quand on ne s'en sert pas, et même cet accessoire peut survivre à un plongeon dans la piscine.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11 : affichage

Samsung Display est un étonnant fabricant d'écrans, mais d'une certaine manière, l'écran du OnePlus 11 parvient à tenir tête au Galaxy S23 Ultra, et à certains égards, il fonctionne même mieux.

Les deux écrans sont à peu près de la même taille, avec un écran de 6,7 pouces sur le OnePlus 11 et un écran de 6,8 pouces sur le Galaxy S23 Ultra. Les deux téléphones utilisent une caméra frontale dans un poinçon. L'appareil photo selfie de l'Ultra est placé à l'avant et au centre, tandis que le OnePlus le place dans le coin supérieur gauche, ce qui est plutôt joli et discret.

Galaxy S23 Ultra avec un poinçon central (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le Galaxy S23 Ultra peut devenir indéniablement plus lumineux, jusqu'à 1750 nits de luminosité maximale, contre 1300 nits sur le OnePlus. Les deux téléphones sont rapides, avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et utilisent tous deux la technologie OLED pour un contraste infini et des couleurs superbes.

L'écran du OnePlus 11 est techniquement plus net. Avec 525 pixels par pouce (ppi), contre 500 ppi sur l'écran Samsung, le OnePlus est en fait parmi les écrans de smartphone offrant la meilleur résolution que nous ayons jamais utilisé, et il est vraiment fantastique lorsqu'on joue à des jeux avec des tonnes de petits détails.

Si vous n'êtes pas un fan des écrans incurvés, vous devrez chercher ailleurs, car OnePlus et Samsung offrent tous deux une courbure à l'écran, sur les côtés.

OnePlus 11 avec un poinçon en haut à gauche (Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus 11 et le Galaxy S23 Ultra peuvent tous deux afficher du contenu en HDR10+, et l'Ultra peut même enregistrer du contenu vidéo avec les données HDR supplémentaires incluses. Seul le OnePlus peut également afficher Dolby Vision, un format de données HDR concurrent.

Dolby Vision est utilisé par toutes les grandes plateformes de streaming, tandis que seules quelques-unes, dont Amazon Prime et Paramount Plus, utilisent HDR10+. Ce n'est pas un avantage énorme, mais c'est une omission étrange de la part de Samsung de renoncer à la licence Dolby.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11 : appareil photo

Il est difficile de comparer les caméras du Galaxy S23 Ultra à celles du OnePlus 11.

Le Galaxy S23 Ultra n'est pas équipé d'un appareil photo, mais d'une armée de caméras. D'abord un énorme appareil photo principal avec un capteur de 200 mégapixels accompagné d'un ultra grand-angle. Ensuite un téléobjectif 10X avec un objectif périscopique et la technologie Space Zoom. Un second téléobjectif à zoom optique plus court offre un agrandissement 3x.

OnePlus 11 : caméras estampillées Hasselblad (Image credit: Peter Hoffmann)

Le OnePlus, quant à lui, n'a même pas de vrai zoom. Son objectif 2X est surtout réservé pour la photographie de portrait. Ses photos à distance à l'aide du zoom numérique ressemblent à des peintures abstraites ; elles manquent de détails réels.

Pourquoi s'embêter avec le OnePlus, alors ? Eh bien, les photos qu'il prend sont plutôt sympas. Les très bonnes photos du OnePlus sont plus faciles à produire que les très bonnes photos de la plupart des autres appareils, si vous vous en tenez aux portraits pour lesquels le processeur d'images réglé par Hasselblad excelle.

Le Galaxy S23 Ultra possède de nombreux objectifs (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Avec le Galaxy S23 Ultra, vous pouvez prendre des photos de votre chien qui captureront les détails fins de chaque poil de sa fourrure. Avec le OnePlus 11, vous pouvez capturer la sensation d'un dimanche matin, en vous prélassant sur le canapé.

Cela dit, le OnePlus 11 est beaucoup trop limité pour être recommandé à tout le monde, ou même à la plupart des gens. Si vous êtes un photographe qui préfère un objectif principal avec une grande ouverture, ce téléphone est pour vous. Si vous n'avez aucune idée de ce que cette phrase signifie, optez pour le Galaxy S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: performances

C'est ici que les choses se gâtent un peu. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est plus rapide que le OnePlus 11, même si les deux téléphones utilisent la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mais le OnePlus que nous avons testé a plus de RAM.

Plus rapide de combien ? Le Snapdragon possède huit cœurs. Le plus rapide d'entre eux, le cœur Cortex X-3, est 5 % plus rapide sur le Samsung. Est-ce beaucoup ? Cela dépend de ce que vous faites, mais non, pas vraiment.

Le Galaxy S23 Ultra vu de côté (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si vous exécutez une application de benchmark, cela semble beaucoup. Sur le populaire logiciel Geekbench, le Galaxy S23 Ultra est parvenu à se fendre d'un score de 1600 sur les performances de traitement monocœur. C'est sans aucun doute grâce au cœur Cortex X-3 plus rapide.

Bien sûr, nous avons mesuré un iPhone 14 Pro à bien plus de 1800 sur le même test, ce qui signifie que même l'Android le plus rapide ne peut pas égaler les performances d'un iPhone, selon ce test.

Dans les tests multicœurs qui sollicitent l'ensemble du processeur, le OnePlus 11 et le Galaxy S23 Ultra ont obtenu des résultats à 100 points près, tous deux légèrement supérieurs à 4900. L'iPhone 14 Pro a obtenu un peu moins de 5500 points lors des tests multicœurs.

OnePlus 11 vu de côté (Image credit: Future / Philip Berne)

En pratique, cela signifie qu'il ne faut pas croire les benchmarks, et que la différence minuscule entre la puce de Samsung et celle du OnePlus n'aura d'importance pour personne, même pour les joueurs les plus acharnés.

Nous avons obtenu 90 fps en jouant à Call of Duty Mobile sur le OnePlus 11 en mode multijoueur, et le jeu est tout aussi bon que sur un Galaxy S23 Ultra.

En fait, en jouant à des jeux côte à côte, nous avons constaté que c'est l'iPhone qui était le moins beau des trois. La palette de couleurs plus naturelle d'Apple n'améliore pas le gameplay autant que les écrans vifs des téléphones Android qui font ressortir les jeux.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11: batterie

Le Galaxy S23 Ultra et le OnePlus 11 utilisent tous deux la même taille de batterie, une cellule de 5 000 mAh, mais le Galaxy peut durer un peu plus longtemps que le OnePlus en utilisation normale.

Le port USB-C du Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future)

Le OnePlus peut tenir toute une journée d'utilisation à condition de ne pas trop solliciter les fonctions de jeu ou d'appareil photo. Par mesure de sécurité, nous le rechargons généralement à la mi-journée. La bonne nouvelle, c'est qu'une charge ne prend que quelques minutes. Si nous laissions le téléphone se charger pendant la pause déjeuner, il passe de 0 à 100% avant la fin du repas, en une demi-heure environ.

Le Galaxy S23 Ultra ne se charge pas aussi rapidement, mais il n'est pas en reste. Il peut atteindre 50 % en moins de 30 minutes. Vous pouvez également laisser le Galaxy S23 Ultra sur un chargeur sans fil pour le recharger en permanence. Vous pouvez même utiliser le S23 Ultra pour charger sans fil un autre appareil, comme vos écouteurs ou l'iPhone déchargé d'un ami.

USB-C sur le OnePlus 11 (Image credit: Future / Philip Berne)

Le OnePlus ne comprend pas la recharge sans fil. La société pense que la recharge sans fil est à sacrifier pour réduire les coûts, et avec un temps de charge filaire aussi rapide, c'est vrai.

Une dernière remarque est que le OnePlus inclut un chargeur dans la boîte, alors que Samsung ne le fait pas. Le chargeur OnePlus de cette année reste avec de l'USB-A du côté de la prise, et un cordon USB-A vers USB-C inclus. Vous avez besoin de cette prise spéciale pour obtenir la charge la plus rapide.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs OnePlus 11 : caractéristiques

Au lieu d'exposer les innombrables différences entre les fonctionnalités de ces téléphones, nous vous suggérons de consulter les tests de ces smartphones. Samsung et OnePlus construisent tous deux des logiciels d'interface au-dessus d'Android 13 de Google, et One UI et Oxygen OS, respectivement, regorgent de fonctionnalités.

Vous pouvez trouver certaines d'entre elles totalement utiles, comme le logiciel DeX qui transforme votre Galaxy S23 Ultra en un ordinateur de bureau à part entière. D'autres vous paraîtront inutiles, comme l'étrange boule flottante sur le OnePlus qui remplace les boutons Retour et Accueil.

Ou vous pouvez penser que DeX est inutile et que la boule d'assistance du OnePlus est la meilleure chose qui soit. C'est ce qui est plaisant avec ces téléphones, il y a beaucoup à découvrir, et vous pouvez prendre ou laisser ce que vous aimez ou détestez.

(Image credit: Daniel Hessel)

Le plus grand avantage fonctionnel du Galaxy S23 Ultra est le stylet S Pen. Le S Pen utilise la même technologie de résonance électromagnétique (EMR) que les tablettes de dessin professionnelles Wacom.

Il ne s'agit pas seulement d'un stylet. Le S Pen possède également des fonctions Bluetooth qui lui permettent d'agir comme un déclencheur d'appareil photo à distance. C'est incroyable ! Il peut être utilisé pour des fonctions plus avancées, et Samsung a passé des années à ajouter des concepts logiciels S Pen intéressants.

Bien sûr, vous oublierez probablement que vous avez le S Pen, si vous ne prévoyez pas de l'utiliser. Ce n'est pas une fonctionnalité que la plupart des acheteurs réclament, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas fantastique.

Côté Wi-Fi, il y a quelques distinctions intéressantes qui peuvent être significatives. Le OnePlus 11 est le premier téléphone que nous avons vu avec Wi-Fi 7 à bord. En fait, Wi-Fi 7 est si récent qu'il ne s'agit pas encore d'une norme définitive.

Les fans de OnePlus adorent le curseur d'alerte (Image credit: Future / Philip Berne)

Il n'est pas rare que les entreprises lancent des produits Wi-Fi basés sur une norme à venir qui est terminée à 99 %. Nous pensons que les routeurs Wi-Fi arriveront sur le marché au début de l'année, même si la norme Wi-Fi 7 ne sera probablement finalisée que plus tard.

Le Galaxy S23 Ultra intègre la précieuse technologie radio à bande ultra-large (UWB) que le OnePlus 11 ne possède pas. C'est cette technologie qui rend les AirTags d'Apple et les accessoires similaires si faciles à trouver avec votre téléphone.

Lequel devriez-vous acheter ?

Le Galaxy S23 Ultra est capable de bien plus que ce que vous attendiez d'un téléphone.

Le Galaxy S23 Ultra vous offre beaucoup plus, mais le OnePlus 11 tient le coup dans les domaines qui comptent. Son écran est superbe, à certains égards même meilleur que celui du Samsung. Sa batterie est de la même taille et se recharge beaucoup plus rapidement.

Il y a beaucoup de choses que le OnePlus 11 ne peut tout simplement pas faire. Il ne peut pas prendre de superbes photos de loin, ou des photos de près qui révèlent des tonnes de détails. Il peut faire de superbes selfies et de merveilleux portraits, mais c'est à peu près tout.

Le Galaxy est bourré de fonctionnalités, certaines pourraient même justifier son prix. Qu'il s'agisse d'utiliser l'UWB pour retrouver vos bagages, ou le S Pen pour remplir une demande de prêt hypothécaire, le Galaxy S23 Ultra peut faire plus que ce que vous attendiez d'un téléphone.

Enfin, il est impardonnable que OnePlus sorte le OnePlus 11 sans protection IP68. L'Ultra peut supporter la submersion, même avec son stylet intégré.

Si vous voulez économiser de l'argent, prenez le OnePlus 11 et vous trouverez un excellent téléphone, mais faites attention et tenez compte de nos avertissements. Si vous avez le budget nécessaire, optez plutôt pour le Galaxy S23 Ultra.