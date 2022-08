Prise en main des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Les nouveaux écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont une réinvention étonnamment agressive de la gamme Buds. Au lieu de s'inspirer du design des Buds Pro, ces écouteurs Bluetooth ont clairement récupérer le look et le toucher des Galaxy Buds 2. A l’intérieur de ces derniers, ils ont ajouté de meilleurs micros et capteurs afin d'améliorer l'ajustement, la scène sonore et les capacités de suppression du bruit. Le fait que Samsung ait pu entreprendre cette opération en compactant la surface des écouteurs next-gen de 15% par rapport à celle de leurs prédécesseurs s’avère impressionnant.

Nous obtenons ainsi une paire d'écouteurs avec un excellent maintien, une annulation active du bruit (ANC) particulièrement décente et un son toujours plus riche. Il y a aussi la promesse d'une excellente autonomie (29 heures avec le boîtier de charge et l’ANC désactivée).

Les plus prudents apprécieront de même l’indice de protection IP7X délivré ici et qui assure que ces écouteurs peuvent survivre à une chute dans l'eau ou à des éclaboussures.



A 229 €, ce ne sont pas les écouteurs Bluetooth les moins chers du marché, mais ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités et semblent prêts à affronter ce qu'Apple peut offrir de mieux dans le domaine.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prix et disponibilité

Samsung a dévoilé les nouveaux Galaxy Buds 2 Pro le 10 août, lors de la keynote Unpacked, où la société a également introduit le Samsung Galaxy Z Fold 4, le Samsung Galaxy Z Flip 4, la Galaxy Watch 5 (et sa variante sportive Watch 5 Pro).

Les Galaxy Buds 2 Pro coûtent 229 € et sont disponible en précommande dans les coloris lavande, anthracite et blanc. Sa livraison, comme son arrivée en boutique, sont actées pour le 26 août.

Boîtier de charge USB-C des Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design

Chaque écouteur Samsung Galaxy Buds 2 Pro pèse 5,5 g, et s’avère donc considérablement plus léger que son équivalent Buds Pro à 6,3 g.

Les Buds 2 Pro semblent constituer un hybride entre les Samsung Galaxy Buds 2 et les Samsung Galaxy Buds Pro originaux. Le design en forme de haricot conserve un tout petit peu du caractère tranchant du dernier modèle, mais avec sa teinte plus douce et le design principalement incurvé, il ressemble davantage à celui des Buds 2.

Malgré cela, les découpes imposées pour les capteurs et les micros sont beaucoup plus importantes et visibles que sur n'importe quelle version précédente de la gamme Galaxy Buds. Il ne s’agit pas d’une question esthétique, mais de performances audio. Le but est d’optimiser la suppression active du bruit (ANC), qui peut utiliser tous ces micros pour capturer le son (général ou des appels téléphoniques) et couper tous les bruits ambiants que vous ne voulez pas percevoir.

Les Buds 2 Pro sont livrés pré-équipés avec des embouts en silicone de taille moyenne, qui ont bien fonctionné lors de notre prise en main. Il est assez facile d'enlever ces embouts par défaut et de les remplacer par l'une des deux autres tailles disponibles.

On ne peut pas vraiment parler de la conception des écouteurs sans aborder la question de l'ajustement. Les Galaxy Buds 2 Pro sont aussi confortables et tenaces qu'ils en ont l'air. En saisissant fermement l'extérieur d'un des écouteurs, en insérant l'embout en silicone dans le conduit auditif, puis en tournant l'écouteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la petite lèvre repose sur un bord du tragus, on obtient un ajustement et une étanchéité parfaits. Sans aucune impression de lâcheté ou de poids incommodant.



Bon à savoir : des capteurs permettent aux Buds 2 Pro de déterminer s’ils se trouvent dans ou hors de vos oreilles et de lire ou d’arrêter la lecture audio en conséquence.



Les écouteurs sont classés IPX7, ce qui signifie qu'ils peuvent résister à une chute dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Et ils devraient bien résister à la sueur ainsi qu’aux éclaboussures.

En ce qui concerne le boîtier, il s'agit d'un joli petit carré, avec des ports de charge aimantés pour chaque écouteur. Il y a un voyant d'alimentation et de connectivité à l'avant, un port de charge USB-C à l'arrière, et c'est tout.

Les Galaxy Buds2 Pro sont sensibles au toucher. Vous activez et désactivez l'ANC en maintenant le doigt appuyé pendant un moment sur l'un ou l'autre des boutons. Une simple pression met aussi votre musique en pause ou relance la lecture. Vous devriez également être en mesure de zapper des pistes avec deux pressions, ou de relancer une chanson avec trois tapotements. Nous avons eu du mal à faire fonctionner ces deux dernières opérations.

Nous vous déconseillons par ailleurs de faire glisser votre doigt sur la surface extérieure des écouteurs lorsqu'ils sont dans vos oreilles, car vous risqueriez d'entendre un bruit de frottement plutôt désagréable, directement dans votre conduit auditif.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Qualité audio et annulation du bruit

Commençons par la suppression active du bruit car, comme Samsung l'a promis, elle se révèle impressionnante (même lors de notre brève expérience avec les écouteurs).

Dès que nous avons porté les Samsung Galaxy Buds 2 Pro dans nos oreilles, nous nous sommes retrouvés honnêtement choqués par le silence qui s'en dégageait.

Pour mettre cela en perspective, l'annulation du bruit nous a semblé légèrement plus complète que ce que nous obtenons avec les AirPods Pro d'Apple. Ce n'est pas une différence énorme, mais elle existe. Samsung affirme que les écouteurs suppriment 3 dB de plus que la génération précédente.

Pour être clair, l'ANC ne garantit pas un silence total. Nous entendons toujours les bruits ambiants les plus forts et aigus, mais pratiquement toutes les autres fréquences disparaissent. C'est presque trop.

Bien sûr, le système ANC se révèle fantastique lorsque vous souhaitez vous plonger pleinement dans le visionnage d’un film ou dans l’écoute de votre playlist musicale favorite.



Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro prennent désormais en charge l'audio 24 bits et Dolby Atmos. Idéal si vous souhaitez vous abonner à Apple Music ou Tidal qui supportent cette norme audio sans perte.



Ces écouteurs dispensent un environnement sonore complet et détaillé. Alors que les basses manquent sur Take On Me de A-Ha, les aigus restent puissants et les médiums sonnent élégamment. La note aiguë avec un écho vers la fin nous file même des frissons.

Cold Heart Remix d'Elton John et Dua Lipa offre certainement un rythme de basse plus fort. Le manque général de basses limite presque tous les écouteurs Bluetooth, par opposition aux écouteurs intra-auriculaires, qui peuvent couvrir complètement les oreilles et vous noyer de son. Malgré tout, nous avons été impressionnés par la tenue des Buds 2 Pro en basses fréquences. En outre, les voix apparaissent admirablement cristallines.

Nous avons ensuite lancé Mourir peut attendre, le dernier opus de la saga James Bond, bénéficiant d’une bande-son Dolby Atmos. Là encore, le rendu est bluffant. Dolby Atmos diffuse le son tout autour de notre tête. Une voiture roule à droite de vous, heurte une colline, passe au-dessus de votre crâne et atterrit sur la gauche avec fracas tandis qu'un hélicoptère survole la scène de gauche à droite. Chaque élément sonore est parfaitement localisé. L’immersion est complète.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Autonomie

Chaque Bud est équipé d'une batterie de 61 mAh. Samsung évalue le niveau d’autonomie des Galaxy Buds 2 Pro à 5 heures de lecture audio avec ANC activé et 8 heures avec ANC désactivé. Le boîtier de chargement de 500 mAh peut offrir un total de 18 heures de lecture sans ANC et 29 heures avec ANC désactivé. Le boîtier supporte en outre la recharge sans fil via un dispositif Qi.

Nous devrons bien entendu mener une évaluation plus complète et nous vous livrerons les résultats lors de notre prochain test.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pour conclure...

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro semblent être un compromis gagnant entre design ergonomique et technologie audio de pointe.

Les écouteurs s'adaptent parfaitement et ne sont pas ridicules. La suppression du bruit est supérieure à la moyenne et le son s’avère exceptionnel. Le tout dans une oreillette compacte qui peut être facilement oubliée.

En termes de prix, les Buds 2 Pro se situent dans la moyenne : moins chers que les AirPods Pro d'Apple, mais plus chers que les Buds 2 ou les AirPods 3. L'ANC de qualité supérieure, le look et l’autonomie potentielle constituent probablement une valeur équitable.