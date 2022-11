Test des Bose QuietComfort Earbuds II

Un design plus petit et plus confortable

Avec les QuietComfort Earbuds II de Bose, le champion de la technologie d'annulation du bruit est de nouveau au sommet, détrônant Sony. Non seulement Bose apporte avec succès son nouveau design, mais la société a également amélioré l'annulation du bruit de ses écouteurs phares tout en offrant une qualité audio encore mieux qu'avant. L'autonomie de la batterie et la qualité des appels n'ont rien d'extraordinaire, mais si vous pouvez vous permettre de faire des folies, ce sont sans doute les meilleurs écouteurs sans fil à suppression de bruit que vous pouvez obtenir.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Les Bose QuietComfort Earbuds II : test en une minute

Les QuietComfort Earbuds II de Bose proviennent de la marque qui a pratiquement inventé la suppression du bruit. Cependant, la première tentative de Bose dans le domaine des écouteurs sans fil n'a pas tout à fait atteint le même niveau que pour ses écouteurs intra-auriculaires, et a rapidement été battue par des marques comme Sony et Apple.

Toutefois, le maître revient en forme, avec la deuxième génération des QuietComfort Earbuds II (appelons-les QCE II par souci de simplicité), qui réussit à répondre à de nombreux critères importants.

Et cela commence par un design entièrement revu qui rend le nouveau modèle tellement plus confortable à porter par rapport à son prédécesseur. La génération 2 est plus petite, plus légère et semble enfin concurrencer Sony... bien qu'il existe des écouteurs plus petits.

La taille est certainement importante lorsqu'il s'agit de véritables écouteurs sans fil, mais les performances le sont tout autant et Bose a véritablement progressé par rapport aux anciens QC Buds. Les sons à haute fréquence comme les sirènes sont toujours audibles, mais pas autant qu'avec l'ancien modèle.

Et les améliorations apportées à l'ANC ne se sont pas faites au détriment de la qualité sonore globale. En fait, nous dirions même qu'elle est encore meilleure cette fois-ci. Chaque écouteur adapte le son aux contours de votre conduit auditif pour rendre ce que vous entendez magnifiquement équilibré, avec des détails et des textures très clairs.

Bien qu'il y ait de nombreuses raisons de féliciter Bose, l'autonomie de la batterie n'a pas été énormément améliorée (l'étui ne reçoit qu'un peu plus de capacité qu'auparavant) et la qualité des appels n'est pas non plus très satisfaisante.

Les grandes améliorations, cependant, sont accompagnées d'un prix plus élevé qu'au lancement de la première génération. Et bien qu'il soit égal au prix de lancement du Sony WF-1000XM4, des produits concurrents sont désormais disponibles pour beaucoup moins cher sur plusieurs marchés.

(Image credit: TechRadar)

Bose QuietComfort Earbuds 2 à Amazon pour 299,95 € (s'ouvre dans un nouvel onglet)

Bose QuietComfort Earbuds II : prix

Annoncé en septembre 2022

Prix de lancement : 299,95 euros

Plus cher que ses concurrents Apple et Sony

Cela aurait pu passer inaperçu, mais les QuietComfort Earbuds II de Bose ont été annoncés le jour même où Apple a présenté la gamme iPhone 14 et les AirPods Pro 2 - le 8 septembre 2022 pour être précis. Ils ont tout de même été présentés en fanfare lors de la Fashion Week de New York, où s'est tenu l'événement de lancement.

Deux options de couleur sont actuellement disponibles : Triple Black ou Soapstone.

A leur lancement, les QCE II coûtent 299,95 euros, ce qui est beaucoup plus que le prix actuel, maintenant réduit, du Sony WF-1000XM4 et que le prix de lancement des AirPods Pro 2. Et les deux dispositifs peuvent rivaliser avec le Bose.

S'il est facile de justifier le prix élevé par les améliorations apportées au QCE II par rapport à son prédécesseur, on peut également prendre en compte les taux d'inflation dans le monde. À l'époque, il n'avait pas fallu longtemps pour que les Bose QC Buds fassent l'objet de remises lors de grandes soldes, et nous nous attendons à ce qu'il en soit de même pour le modèle de deuxième génération. Donc, si vous n'êtes pas pressé, vous pourriez attendre des ventes comme Amazon Prime Day ou prochainement le Black Friday pour vous en procurer à moindre coût.

Note : 4/5

(Image credit: TechRadar)

Bose QuietComfort Earbuds 2 : Design

30% plus petit que la génération précédente

Étui de chargement plus compact et plus léger

Peut ne pas convenir à tout le monde

Contrairement aux QuietComfort Earbuds originaux, qui étaient très imposants, les nouveaux QC Earbuds II ont des dimensions beaucoup plus raisonnables. Votre serviteur utilise les anciens modèles depuis leur lancement comme écouteurs au quotidien et les nouveaux modèles sont, en comparaison, une véritable merveille pour ses oreilles !

Bose affirme que les écouteurs de deuxième génération sont 30 % plus petits que le modèle précédent, ce qui indique en soi que le design a été complètement revu. Grâce à trois options différentes d'embouts et de " bande de stabilité ", les oreillettes sont confortables et d'un bon maintien. Cela dit, ils ne nous ont pas semblé très stables lorsque nous avons commencé à les utiliser et il a fallu quelques secousses et sauts pour nous convaincre que les écouteurs n'allaient pas tomber.

Key Specs Couleurs : Triple Black ou Soapstone

Connectivité : Bluetooth 5.3 ; portée de 9,1 m

Prise en charge des codecs : SBC, AAC

ANC : Oui, adaptatif

Résistance à l'eau : IPX4

Autonomie de la batterie : 6 heures ( écouteurs ) ; 3 heures supplémentaires ( étui de chargement )

Poids : 6,2 g (par écouteur) ; 59,8 g (étui de chargement)

Bien sûr, il existe un test d'ajustement sur l'application Bose Music pour vous aider, mais il faut un peu de temps pour acquérir cette sensation de sécurité. Nous avons dû essayer plusieurs embouts, tout en repositionnant chaque écouteur dans l'oreille avec chaque bande pour prendre une décision. Cela peut sembler fastidieux, mais il ne faut pas longtemps pour trouver le bon ajustement.

C'est peut-être le poids total de 6 g par écouteur (contre 8,9 g auparavant) qui donne un faux sentiment d'insécurité, mais cela ne fait pas de mal non plus - c'est assez léger pour ce type d'écouteur. Même les embouts et les bandes de stabilité sont super doux, de sorte que les QCE II sont vraiment très confortables à porter pendant de longues périodes.

Et la qualité de fabrication est conforme à ce que l'on peut attendre d'un produit haut de gamme et de Bose, y compris la résistance à l'eau IPX4.

Même le boîtier de chargement a été revu : il est désormais plus grand, plus fin et plus léger que celui des anciens QC Buds, malgré une batterie légèrement plus grande. Même si la taille a changé, l'étui reste solide et beaucoup plus facile à ouvrir que son prédécesseur.

Note pour le design : 5/5

(Image credit: TechRadar)

Bose QuietComfort Earbuds 2 : Caractéristiques

Audio personnalisé

Excellentes prouesses ANC

Bluetooth 5.3

Bose a trouvé un moyen de personnaliser à la fois la réponse audio et la suppression du bruit du QCE II en fonction du conduit auditif de chaque utilisateur. La société appelle cette technologie propriétaire CustomTune et elle utilise un signal audio - qui est capté par un micro à l'intérieur de chaque écouteur - pour calibrer automatiquement la suppression du bruit et la fréquence du son qui convient le mieux à votre oreille. Bose ne précise pas les détails de la réponse en fréquence, mais après avoir utilisé le QCE II pendant un certain temps, nous estimons qu'elle va de " très profonde " à " très élevée ".

Le son lui-même est diffusé par deux haut-parleurs dynamiques pleine gamme de 9,3 mm et les écouteurs utilisent le Bluetooth 5.3 pour la connectivité sans fil. Les seuls codecs pris en charge sont SBC et AAC, ce qui est un peu surprenant car nous nous attendions à une compatibilité Snapdragon Sound en raison de l'implication de Bose dans Qualcomm (les QCE II utilisent la puce Qualcomm S5 Audio). Peut-être que cela pourrait changer à l'avenir par le biais de mises à jour de firmware over-air - Bose a dit que les mises à jour arriveront au cours des prochains mois, mais n'a pas précisé ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Une autre fonctionnalité manquante que nous espérions voir apparaître sur les QCE II est la connectivité multipoint qui vous permet de vous associer à deux appareils Bluetooth en même temps. Pour être honnête, cependant, cette fonction est plus courante dans les casques supra-auriculaires sans fil et n'a pas encore fait son chemin jusqu'aux modèles sans fil, mais elle pourrait être utile.

Tout comme la recharge sans fil. C'est aussi un peu une surprise, étant donné que les concurrents ont des boîtiers qui prennent maintenant en charge la recharge sans fil et que le Bose est un ensemble d'écouteurs assez haut de gamme qui renonce bizarrement à cette fonctionnalité.

Les nouveaux écouteurs ont un boîtier plus fin et une application redessinée. (Image credit: TechRadar)

Cependant, là où les QCE II brillent vraiment, c'est dans la suppression du bruit. Bose a affirmé avec audace que les QC Buds II possèdent "la meilleure suppression du bruit au monde pour un dispositif audio", et nous sommes tout à fait d'accord. Alors, comment Bose a-t-il réussi à atteindre ce résultat ? Grâce à des micros sophistiqués - quatre dans chaque écouteur (un à l'intérieur) qui détectent les bruits indésirables - et un algorithme "exclusif" dans une puce "propriétaire" capable d'annuler les sons en "une fraction de milliseconde". Bien que nous ne puissions pas mesurer cette affirmation, nous pouvons garantir qu'elle fonctionne remarquablement bien. Les QCE II obtiennent la note maximale de notre part rien que pour leurs performances ANC.

Nous apprécions également la technologie ActiveSense qui entre en jeu lorsque les QCE II sont en mode "Aware". Cette technologie ajuste automatiquement l'annulation des bruits pour que votre musique ne soit pas entièrement noyée dans les bruits ambiants, tout en vous permettant d'entendre ce qui se passe autour de vous. La transparence automatique est également très utile lorsque vous devez parler à quelqu'un. Elle entre automatiquement en jeu lorsque vous retirez l'un des écouteurs et que le niveau d'ANC de l'autre est réglé à son niveau le plus bas. Remettez l'écouteur en place et vous revenez au niveau d'ANC réglé sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre.

L'application Bose Music n'a pas changé du tout, mais elle a reçu il n'y a pas si longtemps un égaliseur pour vous aider à ajuster la musique à votre goût, ce qui manquait lorsque les anciens QCE Buds ont été lancés. L'appairage des QCE II est très facile, et l'application vous permet de sauvegarder les modes ANC (jusqu'à quatre) et de reconfigurer certaines commandes tactiles - elle est pleine d'instructions et très simple à utiliser.

Note pour les fonctionnalités : 4,5/5

Bose QuietComfort Earbuds 2 : Performances audio

Un son magnifiquement équilibré

Détails très clairs

Pas la meilleure qualité d'appel

Outre l'excellent système ANC, Bose a également amélioré la qualité du son avec le QCE II. Lorsque nous avons testé l'ancien modèle, nous avons trouvé qu'il manquait de basses, que Sony gérait très bien. Aujourd'hui, ce problème a été corrigé et, quelle que soit l'action de CustomTune en coulisses, la musique des nouveaux écouteurs est vraiment très agréable.

Des haut-parleurs généreux de 9,3 mm sont cachés dans le corps des QuietComfort Earbuds II de Bose. (Image credit: TechRadar)

La scène sonore est magnifiquement équilibrée et vous pouvez capter une quantité excessivement élevée de détails, ce qui n'était pas possible avec les anciens écouteurs. C'est particulièrement évident en ce qui concerne les basses, où les éléments de basse comme les grosses caisses et les contrebasses retiennent toute l'attention. Par exemple, lorsque vous écoutez Miles Davis ou John Coltrane, vous pouvez distinguer la contrebasse parmi le piano (médiums) et le saxophone ou les cymbales. La contrebasse, lorsqu'on écoute du blues, de la pop ou du rock, n'est pas noyée dans la masse, et presque tous les instruments se défendent bien face aux voix. Et à aucun moment la voix n'a été étouffée par les instruments.

Nous avons même augmenté les basses sur l'égaliseur pour voir comment il gérerait le changement et l'écoute de Caught In The Fire de Klergy était glorieuse. De JJ Cale à Royal Deluxe, de Sarah McLachlan à Beth Hart, même Beethoven et Mozart... nous n'avons rien trouvé à redire. Les cordes n'étouffent pas les basses, les vents tiennent leur rang et le piano sonne merveilleusement bien - à certains moments, nous avions l'impression d'être dans une salle de concert avec une excellente acoustique, assis juste devant l'orchestre.

Le fonctionnement exact de CustomTune ou ce qu'il fait n'est pas clair car il n'y a aucun moyen de le désactiver pour avoir un point de référence, mais cela nous convient parfaitement. Honnêtement, nous n'avons pas eu besoin de régler l'EQ du tout, nous l'avons fait par curiosité - en bref, vous mettez le QCE II et vous le laissez faire son travail.

La qualité des appels, cependant, est un peu terne. En fait, nous avons trouvé que l'ancien Bose QC Buds fait un travail légèrement meilleur en comparaison. Même si Bose affirme que les sons externes sont filtrés, ce n'est pas le cas en utilisation réelle, notamment lorsqu'il y a un peu de vent. Les WH-1000XM4 de Sony gèrent un peu mieux le vent, et d'autres sons externes, comme la circulation et les conversations bruyantes, semblent filtrer lorsqu'on utilise les QCE II.

La fonction SelfVoice, que vous pouvez régler sur l'application, vous permet de vous entendre assez bien, mais la plupart des personnes à qui nous avons parlé en utilisant le QCE II nous ont dit qu'elles avaient l'impression que nous étions sur haut-parleur.

Note pour la qualité du son : 5/5

Bose QuietComfort Earbuds 2 : Autonomie de la batterie

Jusqu'à 6 heures de fonctionnement en écouteurs

2 charges complètes supplémentaires dans l'étui

Pas de charge sans fil

(Image credit: Simon Lucas / Future)

D'après Bose, le QCE II offre jusqu'à six heures par charge sur les écouteurs seuls, avec trois recharges supplémentaires dans l'étui. Ce n'est pas vraiment une énorme amélioration par rapport à la génération précédente, qui vous donnait également jusqu'à six heures sur les écouteurs, mais seulement deux recharges supplémentaires dans l'étui.

Nous n'avons pas pu porter les Buds pendant six heures complètes, mais l'ANC a fonctionné à plein régime à chaque fois que nous l'avons utilisé et, après deux heures d'utilisation, nous n'avons perdu que 20 % de la batterie des buds (jusqu'à 80 % après une charge complète), ce qui signifie que vous pouvez obtenir plus que les six heures indiquées.

Bose promet que l'étui de charge permettra de recharger les écouteurs en une heure s'ils ont été complètement vidés, tandis qu'une recharge rapide de 20 minutes vous permettra d'obtenir environ deux heures de lecture si vous êtes impatient.

Nous nous attendions à ce que l'étui prenne en charge la recharge sans fil, mais nous sommes assez déçus que Bose ait décidé de ne pas s'en préoccuper. Les concurrents de Bose proposent désormais cette fonction, ainsi que des modèles moins chers, et nous sommes donc surpris qu'un ensemble d'écouteurs haut de gamme ne soit pas équipé de la recharge sans fil.

Note pour la batterie : 4/5

Devrais-je acheter les QuietComfort Earbuds II de Bose ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-les si...

L'annulation du bruit est vraiment importante pour vous S'il y a une chose que les QuietComfort Earbuds II de Bose font vraiment bien, c'est la suppression du bruit. Nous pensions que les anciens modèles étaient excellents... et bien, nous avions tort. Les écouteurs de deuxième génération sont au sommet de l'ANC à l'heure actuelle, et ce, sans compromis sur la qualité du son.

Vous voulez un son magnifiquement équilibré Quoi que CustomTune fasse dans l'oreille, cela fonctionne remarquablement bien. Nous ne le dirons jamais assez - le son est très bien équilibré, avec une multitude de détails et de textures. Et si vous avez encore besoin de le peaufiner, vous pouvez utiliser l'égaliseur de l'application.

Ne les achetez pas si...

Vous préférez une qualité sonore sans fil haute définition Ne prenant en charge que les codecs sans fil basse définition, les QCE II ne conviennent pas forcément à tout le monde. Ils ne prennent pas en charge les codecs LDAC ou aptX, ni l'audio spatial. Bien qu'il soit possible que la compatibilité avec le son Snapdragon de Qualcomm soit ajoutée à un moment donné, rien n'est certain.

La taille et le chargement sans fil sont importants pour vous Bien que Bose ait réussi à réduire la taille de ses écouteurs ANC phares, les QCE II ne sont pas les plus petits écouteurs sans fil que vous pouvez obtenir. Et le fait que les rivaux offrent maintenant le chargement sans fil alors que Bose ne le fait pas est un manquement majeur selon nous.

Vous disposez d'un budget serré Il est facile d'affirmer que l'ANC et les performances sonores des QCE II valent bien chaque centime, mais ce sont des écouteurs coûteux. Le prix est encore plus élevé si l'on tient compte du fait qu'il manque certaines fonctions que les concurrents offrent à moindre coût.

Bilan des écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II

Swipe to scroll horizontally Utilisation Les QuietComfort Earbuds II de Bose font partie des écouteurs sans fil les plus chers du marché actuel, et il est un peu difficile de justifier leur prix élevé lorsque des concurrents sont disponibles pour moins cher. 4 / 5 Design Bien sûr, il existe des écouteurs plus petits, mais le fait que Bose ait réussi à réduire de 30 % la taille de ses écouteurs phares et à rendre le boîtier plus compact est un exploit. Un peu plus petit serait bien, mais nous aimons l'ajustement et le confort par rapport à l'ancien modèle. 5 / 5 Fonctionnalités Sur le plan de l'ANC et du son uniquement, les Bose QC Buds II obtiennent la note maximale. Ces écouteurs font partie des meilleurs écouteurs que nous ayons essayés et offrent les meilleures performances ANC. 4.5 / 5 Performances Audio La fonction CustomTune de Bose fait exactement ce qu'elle promet. Les détails de chaque morceau sont remarquables, quel que soit le genre que vous préférez. Bien sûr, son efficacité dépend de l'ajustement et, pour nous, la qualité sonore était excellente et compense l'absence de prise en charge du codec haute définition. 5 / 5 Autonomie de la batterie C'est là que les choses deviennent un peu décevantes : six heures avec les écouteurs ne sont pas une grande réussite et il existe d'autres options sans fil qui offrent plus de recharges via l'étui. Et l'absence de recharge sans fil est une omission flagrante. 4 / 5 Total Si vous pouvez vous passer de la recharge sans fil et d'une meilleure prise en charge des codecs, alors il n'y a pas grand-chose à reprocher aux QCE II de Bose. Ils ont remis Bose au sommet du jeu ANC et le son est également très bon. 5 / 5

À considérer également...

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Sony WF-1000XM4 Bose a peut-être surpassé le Sony WF-1000XM4 en matière d'ANC et de performances sonores avec ses derniers écouteurs, mais les écouteurs de Sony offrent une meilleure autonomie, une recharge sans fil et une prise en charge LDAC dans un ensemble plus compact. Lire notre test complet du Sony WF-1000XM4 (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) AirPods Pro 2 d'Apple Moins chers et dotés d'une meilleure autonomie (avec recharge sans fil via l'étui MagSafe), les AirPods Pro 2 ont été annoncés le même jour que les Bose QCE II. Et, si vous êtes un fan d'Apple, vous pourriez vouloir vous procurer ces derniers à la place et économiser un peu d'argent. Lire notre avis complet sur les AirPods Pro 2 d'Apple (s'ouvre dans un nouvel onglet)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) NuraTrue Si vous vous souciez vraiment du son et des options de personnalisation, vous devriez plutôt envisager les NuraTrue. Leur prix est élevé, mais ils offrent un son Bluetooth sans perte. Ils plairont davantage aux audiophiles qu'à l'utilisateur moyen, mais le fait de disposer de toutes les commodités modernes d'une véritable technologie sans fil pourrait être intéressant pour n'importe qui... à condition de pouvoir dépenser un peu plus. Lisez notre article complet sur NuraTrue (s'ouvre dans un nouvel onglet) (en anglais)

[Première révision : novembre 2022]

Ici, à TechRadar, nous nous imposons des normes élevées lorsqu'il s'agit de passer en revue et de tester des produits. Non seulement ils sont soumis à un examen initial approfondi, mais s'ils sont toujours sur le marché, nous mettons à jour et maintenons nos évaluations pour nous assurer qu'elles contiennent toujours des informations correctes.