L’iPhone pliable pourrait coûter plus cher qu’un MacBook Pro

L’iPhone pliable pourrait coûter entre 2 100 et 2 500 dollars (à confirmer en euros, mais cela dépasserait les 2 000 €)

Ce serait l’un des appareils les plus chers jamais lancés par Apple

Cependant, il pourrait faire l’impasse sur Face ID

Il n’a jamais fait de doute que le futur iPhone pliable serait un appareil haut de gamme, et de nouvelles rumeurs laissent entendre qu’il pourrait figurer parmi les produits les plus onéreux jamais proposés par Apple.

D’après le leaker Instant Digital, cité par MacRumors, l’iPhone pliant serait commercialisé entre 2 100 et 2 500 dollars, soit environ entre 1 850 et 2 200 euros – bien que ces conversions soient à prendre avec prudence.

Cela le placerait largement au-dessus du tarif de l’actuel modèle le plus cher, l’iPhone 16 Pro Max, lancé à partir de 1 479 euros. Il serait même plus onéreux que le MacBook Pro 14 pouces M4 (2024), dont le prix débute à 1 899 euros.

Il dépasserait aussi les concurrents du marché des pliables, comme le Samsung Galaxy Z Fold 6, proposé à partir de 1 999 euros.

L'iPhone pliable pourrait coûter plus cher que le Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

+2 000 € et pas de Face ID

Un tarif de départ aussi élevé placerait l’iPhone pliable dans une catégorie très exclusive. Et même si cette rumeur reste à confirmer, plusieurs sources s’accordent sur le fait qu’il s’agira d’un appareil particulièrement coûteux.

Des estimations précédentes faisaient état d’un prix compris entre 2 000 dollars (environ 1 750 €) et 2 500 dollars (environ 2 200 €). Dans tous les cas, il semble de plus en plus probable que le tarif final dépasse les 2 000 euros.

Ce positionnement tarifaire n’étonne guère. Apple étant fidèle à sa stratégie premium – même si l’existence de cet appareil n’a pas encore été confirmée officiellement – il est logique qu’il soit proposé à un prix supérieur à celui des modèles pliants concurrents.

Malgré ce tarif élevé, l’iPhone pliant pourrait toutefois faire l’impasse sur certaines technologies emblématiques des smartphones Apple. D’après le leaker Digital Chat Station, également relayé par MacRumors, il ne serait pas équipé de Face ID. En revanche, il intégrerait une caméra sous l’écran, une première pour la marque.

Si cela se confirme, l’identification biométrique passerait probablement par un capteur d’empreintes digitales latéral, comme suggéré dans une précédente fuite. Une solution qui pourrait décevoir certains utilisateurs, surtout si le prix final dépasse les 2 000 euros.

Selon les dernières informations, l’iPhone pliant ne devrait pas voir le jour avant 2026 au plus tôt. Il faudra donc encore patienter pour connaître son tarif définitif.

Vous aimerez aussi