Votre mobile Android sera bientôt plus sûr grâce à cette nouvelle fonction de redémarrage automatique

Une fonction de redémarrage automatique est en cours de déploiement sur les téléphones et tablettes Android

Cette fonction redémarre automatiquement votre appareil après trois jours d'inactivité

Votre téléphone est plus sûr après un redémarrage, ce qui permet d'éviter les accès non autorisés

Il y a peu, Android s’apprêtait à adopter une fonction de sécurité déjà présente sur iPhone pour contrer les voleurs. C’est désormais chose faite.

Comme l’a repéré 9to5Google, la dernière mise à jour des services Google Play intègre une fonctionnalité qui redémarre automatiquement le téléphone ou la tablette après trois jours d’inactivité. En d’autres termes, si l’appareil reste verrouillé pendant trois jours consécutifs, il s’éteindra puis redémarrera. Et cela a un objectif bien précis.

Lorsqu’un appareil Android redémarre, il repasse dans son état "Avant premier déverrouillage", dans lequel ses données sont chiffrées et plus difficiles d’accès. Les données biométriques sont alors désactivées, et seul un code d’accès permet de le déverrouiller.

Ce redémarrage au bout de trois jours d’inactivité suppose que, si un téléphone reste allumé mais inutilisé pendant une telle durée, il est probablement entre les mains d’un tiers – par exemple, un voleur.

Votre téléphone Android devrait bientôt pouvoir redémarrer tout seul (Image credit: Philip Berne / Future)

Bientôt disponible

La version 25.14 des services Google Play (celle qui intègre cette fonction de redémarrage automatique) est en cours de déploiement. Il faudra peut-être attendre environ une semaine pour qu’elle atteigne l’ensemble des appareils, voire un peu plus avant que la fonctionnalité ne soit activée. 9to5Google évoque un délai de plusieurs semaines.

On ne sait pas encore si un bouton permettra d’activer ou désactiver cette option, ou si elle fonctionnera de manière totalement automatique. Il reste également à confirmer si cette fonction sera proposée sur tous les appareils Android, mais la plupart des modèles récents devraient être compatibles.

Si cette nouveauté ne permet pas d’empêcher un vol, elle renforce néanmoins la protection des données personnelles en cas de perte ou de vol du téléphone.