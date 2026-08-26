Google a discrètement installé une mystérieuse nouvelle application sur votre téléphone Android — et on pense maintenant savoir à quoi elle sert

Android Pulse est apparue sur le Google Play Store

Elle est proposée comme mise à jour à certains utilisateurs, ce qui montre qu’elle est déjà installée sur leurs téléphones

Sa description suggère qu’elle fonctionne en arrière-plan pour repérer les applications qui se comportent anormalement

Android Pulse est une application dont l’existence passe probablement inaperçue. Pourtant, si vous possédez un téléphone Android, elle fonctionne peut-être déjà en arrière-plan, et il existe un moyen simple de le vérifier.

Comme l’a repéré 9to5Google, une telle application est apparue sur le Google Play Store. Plus révélateur encore, elle peut apparaître dans la liste des mises à jour disponibles sur le Google Play Store. Cela signifie qu’elle se trouve déjà sur le téléphone, même si elle n’a jamais été téléchargée volontairement.

Il ne s’agit pas réellement d’une toute nouvelle application. Des versions remontant au mois de mars sont disponibles sur APK Mirror. Mais ce n’est apparemment que maintenant qu’elle dispose d’une fiche sur Google Play. Celle-ci indique plus de dix millions de téléchargements, ce qui signifie qu’un très grand nombre de personnes doivent déjà la posséder.

Garder le pouls d’Android en bonne santé

(Image credit: Google / 9to5Google)

Alors, à quoi sert cette mystérieuse application ? Sa fiche explique qu’elle « facilite la distribution de règles pour la détection d’anomalies dans la consommation de ressources système critiques par le système d’exploitation Android et les applications installées ».

Ce n’est pas très clair, mais l’interprétation de 9to5Google paraît plausible. Android Pulse fonctionnerait en arrière-plan et effectuerait des diagnostics logiciels sur le système d’exploitation et les applications installées.

La mention de « détection d’anomalies » laisse penser qu’elle recherche des applications ou services qui se comportent anormalement. Elle pourrait par exemple identifier ceux qui utilisent davantage de batterie ou de ressources CPU qu’ils ne le devraient. En revanche, il reste moins clair si elle intervient ensuite directement ou si elle se contente d’en informer Google.

Dans tous les cas, l’objectif final semble être de maintenir Android aussi fluide que possible, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Mais il ne s’agit pas d’une application avec laquelle il est possible d’interagir directement ou de lancer soi-même des analyses. Si elle se trouve sur votre téléphone, il faut simplement espérer qu’elle fait effectivement quelque chose d’utile plutôt que de consommer elle-même inutilement des ressources.