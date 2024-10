Buds 3 Pro de Samsung : améliorations audio offertes

Nous venons de passer en revue les Samsung Galaxy Buds 3 Pro et nous sommes très impressionnés : ils offrent une qualité audio exceptionnelle, un ANC de premier ordre et un design haut de gamme, bien que dérivé. Mais il y a toujours place à l'amélioration, et il y a souvent de petites irritations qui n'apparaissent qu'après le lancement d'un produit. C'est pourquoi Samsung a créé une mise à jour logicielle gratuite quelques semaines seulement après le lancement.

La mise à jour a été repérée par Sammobile , qui rapporte que, selon les notes de mise à jour plutôt laconiques de Samsung, les mises à jour « améliorent la stabilité de la connexion Bluetooth et du son ». La mise à jour est également disponible pour les Buds 3 non professionnels.

Cette mise à jour est disponible en mode OTA (over-the-air) et devrait déjà être accessible : la version du firmware est R530XXU0AXJ1 pour les Buds 3 et R630XXU0AXJ1 pour les Buds 3 Pro.

Peu importe la version des Buds 3 que vous possédez, le processus d’installation devrait être assez simple et se faire automatiquement. Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que vos Buds sont bien chargés, ouvrez l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone, accédez à Paramètres des écouteurs, puis recherchez la Mise à jour logicielle des écouteurs. Vous devriez voir une option pour Télécharger et Installer. Le fichier de mise à jour pèse un peu plus de 7 Mo, il ne devrait donc pas prendre trop de temps.

Il sera intéressant de voir si les modifications promises au niveau de l’audio, sur une paire classée parmi les meilleures écouteurs sans fil, seront perceptibles : lors de notre test des Buds 3 Pro, nous avions relevé que les aigus étaient légèrement trop prononcés par rapport aux basses, et que les fréquences moyennes pouvaient être un peu plus mises en avant.

Mais si la mise à jour n’a rien changé à cela, ce n’est pas un problème majeur : contrairement aux AirPods Pro 2, auxquels les Buds 3 Pro ressemblent à bien des égards, les écouteurs de Samsung permettent d’ajuster individuellement les bandes d’égalisation pour personnaliser le son selon vos préférences.