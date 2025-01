iOS 18.3 : mises à jour majeures et corrections pour l’Intelligence Visuelle, Apple Music et plus

iOS 18.3 est en cours de déploiement sur tous les appareils compatibles dans le monde entier. Bien que cette mise à jour ne soit pas aussi majeure qu’iOS 18.2 – qui avait introduit des améliorations significatives liées à l’Apple Intelligence –, elle apporte tout de même quelques nouveautés notables.

Parmi les principaux changements, l’Intelligence Visuelle bénéficie d’un gain de performances, et plusieurs corrections de bugs viennent améliorer des applications essentielles comme Apple Music et Siri.

Voici un récapitulatif des améliorations qu’apporte iOS 18.3 à l’expérience iPhone. Toujours sous iOS 17 ? Voici comment passer à iOS 18 – et que faire en cas de problème d’installation.

Apple Intelligence activé par défaut

Apple Intelligence sur l'iPhone, l'iPad et le MacBook (Image credit: Apple)

La première grande nouveauté d’iOS 18.3, c’est l’activation automatique de l’Apple Intelligence. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple – parfois impressionnantes, parfois discutables – nécessitent toujours un iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max. Cependant, si elles n’avaient pas encore été activées, iOS 18.3 s’en charge désormais automatiquement.

Avant cette mise à jour, il fallait aller dans les Réglages et activer manuellement l’Apple Intelligence pour utiliser des fonctionnalités comme Genmoji, Image Playground, les outils d’écriture ou encore Siri avec ChatGPT.

Mais que se passe-t-il si cette activation automatique ne convient pas ? Aucun souci : il est toujours possible de désactiver l’ensemble des fonctionnalités d’Apple Intelligence dans les Réglages (section Apple Intelligence & Siri). Certaines options peuvent également être activées ou désactivées individuellement, comme la synthèse des mails ou l’intégration de Siri avec ChatGPT.

Visual Intelligence 2.0

Visual Intelligence sur iPhone 16 (Image credit: Apple)

Les possesseurs d’iPhone 16 (ou d’iPhone 15 Pro) bénéficient également d’une amélioration notable de l’Intelligence Visuelle, la réponse d’Apple à Google Lens.

Lors de son introduction, cette fonctionnalité permettait d’identifier des lieux et des objets via le bouton (ou non-bouton) de contrôle de l’appareil photo. Avec iOS 18.3, elle va encore plus loin en reconnaissant désormais les races de chiens, les plantes et même les informations d’événements à partir d’affiches ou de flyers. Pratique !

Après quelques tests, l’Intelligence Visuelle 2.0 semble assez efficace pour identifier une date, une heure ou un lieu, même si les résultats peuvent être variables. En revanche, elle ne risque pas de confondre un Labrador avec un Caniche.

Amélioration de la calculatrice

(Image credit: Future)

Autre nouveauté, un peu plus anodine mais qui concerne tous les iPhones compatibles avec iOS 18.3 : la calculatrice retrouve une fonctionnalité qui avait mystérieusement disparu dans iOS 18. Il est à nouveau possible de double-cliquer sur le signe « égal » pour répéter la dernière opération mathématique. Passionnant !

En réalité, cette fonctionnalité peut s’avérer très utile, notamment pour le calcul d’intérêts composés. Son retrait dans iOS 18 restait une énigme, son retour sera donc apprécié.

Corrections de bugs et mises à jour de sécurité

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Comme à chaque mise à jour, Apple propose également des corrections de bugs et des améliorations de sécurité, rendant iOS 18.3 vivement recommandé.

Parmi les correctifs notables, un bug agaçant qui faisait disparaître le clavier Siri lors de l’utilisation de la fonction « Écrire à Siri » a été corrigé. Un autre problème empêchait l’arrêt de la lecture audio sur Apple Music même après la fermeture de l’application.

Enfin, une faille de sécurité dans l’application Photos a été corrigée. Cette vulnérabilité aurait pu permettre à un voleur d’accéder aux photos d’un iPhone même lorsqu’il était verrouillé.

