OnePlus Watch 3 Pro : un lancement imminent avec des nouveautés en vue

Des indices d'une OnePlus Watch 3 Pro ont émergé

De nouvelles fonctionnalités de santé pour l'application complémentaire ont également fait l'objet de fuites

Les smartwatches pourraient être lancées très prochainement

Dans notre test de la OnePlus Watch 2, la montre connectée a obtenu la note de 4,5 sur 5, ce qui laisse présager beaucoup d’attentes pour sa successeure. De nouvelles informations révèlent des fonctionnalités potentielles axées sur la santé, ainsi que l’éventualité d’une édition Pro de la montre.

À commencer par cette rumeur concernant la OnePlus Watch 3 Pro, celle-ci provient de l'équipe d'Android Authority : des références à une version plus haut de gamme de la montre sont dissimulées dans l'application OHealth, qui accompagne les montres OnePlus et Oppo.

La OnePlus Watch 3 Pro semble porter le numéro de modèle WWE251 et se distingue de la version standard de la OnePlus Watch 3. Pour le moment, les différences en termes de fonctionnalités ou de prix restent inconnues.

Jusqu’ici, la série OnePlus Watch n’a pas proposé de modèle Pro, mais il serait logique qu’une option supplémentaire soit introduite – tout comme Apple avec l’Apple Watch Ultra 2 et Samsung avec la Samsung Galaxy Watch Ultra.

Nouvelles fonctionnalités en matière de santé

À quoi pourrait ressembler le nouvel onglet « Santé » ? (Image credit: AssembleDebug / Android Authority)

Passons à la prochaine information, encore une fois grâce à Android Authority. L'application OHealth révèle davantage qu’un simple second modèle de OnePlus Watch 3, notamment des améliorations significatives en matière de santé.

Des lignes de code actuellement dissimulées dans l'application Android dévoilent une fonctionnalité ECG (électrocardiogramme), capable de détecter des problèmes tels qu’un rythme cardiaque anormalement élevé ou bas, la fibrillation auriculaire et les contractions ventriculaires prématurées (PVC).

Une option de mesure de la température au poignet figure également parmi les nouveautés, pouvant aider à évaluer l’état de santé global. D'autres fonctionnalités identifiées dans le code incluent un outil de « bilan rapide en 60 secondes » et un nouvel onglet Santé dans l'application, qui offre des analyses plus approfondies et à long terme basées sur les données recueillies par la montre.

Pour l'instant, il n'est pas clair quels modèles bénéficieront de ces fonctionnalités, mais cela suggère qu'une mise à jour logicielle conséquente est prévue, en plus des nouveaux matériels. Selon les dernières fuites, le lancement de la OnePlus Watch 3 et de la OnePlus Watch 3 Pro pourrait être imminent.