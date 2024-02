La OnePlus Watch 2 dévoilée, avec une autonomie de 100 heures et Wear OS 4

OnePlus a dévoilé la OnePlus Watch 2 au MWC 2024, qui fonctionne sous Wear OS 4 et affiche une autonomie de 100 heures en mode smartwatch standard.

La OnePlus Watch 2 semble être une concurrente de taille et de puissance pour notre liste des meilleures smartwatches. Elle est dotée d'un écran de 1,43 pouce en verre saphir avec une résolution de 326ppi et d'un boîtier en acier inoxydable. Son autonomie généreuse est rendue possible par le fait qu'elle embarque deux chipsets, chacun fonctionnant avec un système d'exploitation distinct.

Outre une interface Wear OS 4 "hybride" utilisant la puce Qualcomm Snapdragon W5, la montre exécute également un RTOS alimenté par la puce de la série BES2700. RTOS est le système d'exploitation de "maintenance" qui gère les fonctions de base de la montre. Lorsque vous devez ouvrir la montre pour naviguer dans l'interface ou télécharger des applications tierces, la montre passe à Wear OS.

OnePlus appelle ce développement "architecture à double moteur". On est loin du système d'exploitation très limité, réservé à OnePlus, utilisé dans la OnePlus Watch originale, qui a fait ses débuts en 2021.

(Image credit: OnePlus)

Le GPS à double fréquence est censé garantir la précision de la montre lorsqu'il s'agit de suivre la course à pied, le cyclisme et d'autres entraînements en plein air, et il propose les mesures habituelles de fréquence cardiaque, de détection du stress et de suivi du sommeil. La fonctionnalité de sommeil offre des conseils basés sur l'historique de votre sommeil, tout comme les profils de sommeil que l'on trouve sur la Samsung Galaxy Watch 6, et peut identifier si vous ronflez.

L'autonomie de 100 heures peut être prolongée en mode économie d'énergie, qui ferme l'élément Wear OS et permet uniquement à la montre de suivre les mouvements et l'exercice, les messages, le sommeil et les profils d'exercice de course à pied et de cyclisme à l'aide du GPS. Vous obtiendrez ainsi une autonomie de 12 jours, soit huit fois plus que la meilleure Apple Watch, l'Apple Watch Ultra 2.

La Watch n'existe qu'en une seule taille, et deux coloris - acier noir et acier radiant - sont disponibles. Elle pèse 80 g, bracelet compris, est étanche à 5ATM et a été testée pour résister à une chaleur extrême jusqu'à 70 °C et à un froid extrême jusqu'à -40 °C. Aucune fonctionnalité n'est limitée aux utilisateurs de téléphones OnePlus, de la même manière qu'Apple et Samsung verrouillent des fonctionnalités - tout téléphone Android utilisant l'application OHealth peut fonctionner de manière transparente avec la OnePlus Watch 2.

Analyse : une alternative séduisante et robuste à la Pixel Watch 2

(Image credit: OnePlus)

Est-ce le moment pour Wear OS de rivaliser avec l'Apple Watch Ultra à un prix raisonnable ? Les similitudes entre l'Ultra et la OnePlus Watch 2 sont certainement là, avec la généreuse autonomie de la batterie et l'extrême capacité de survie de la montre qui sont des arguments de vente pour les guerriers du week-end et les aventuriers, qui ne veulent pas risquer d'être à court de charge lors de longues courses ou d'expéditions.

Même si vous n'êtes pas un adepte des activités de plein air, l'idée d'une véritable montre Wear OS 4, alternative à la Google Pixel Watch 2, qui ne s'épuise pas en une seule journée, est tentante.

Son prix est également très intéressant et nous ne voyons pas vraiment d'inconvénient - bien que nous n'ayons pas encore eu l'occasion de la manipuler ou de la tester, elle dépendra donc de ses performances et de la façon dont elle sera à la hauteur de ses impressionnantes références (sur le papier). Un exemplaire est en cours d'acheminement vers les bureaux de TechRadar à l'heure où nous écrivons ces lignes, et nous la testerons de manière approfondie en temps voulu.