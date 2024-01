Test de la Google Pixel Watch 2 : plus légère, plus rapide et définitivement meilleure

La Pixel Watch 2 de Google conserve le même design, mais remplace des composants clés par de meilleures performances, un écran plus lumineux et une autonomie supérieure à celle de la plupart des Apple Watch. Elle ajoute également des fonctions utiles de santé, de fitness et de sécurité qui fonctionnent bien en pratique. Tout cela pourrait en faire un concurrent évident pour le meilleur appareil Fitbit, la meilleure montre Wear OS et (selon le système d'exploitation de votre téléphone) la meilleure smartwatch en général.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Google Pixel Watch 2 : Un bilan en une minute

La Google Pixel Watch 2 suit essentiellement la même voie que sa première version, bien accueillie, et c'est en grande partie une bonne chose.

À première vue, le design de la nouvelle montre connectée reste inchangé. Google a légèrement redessiné la couronne numérique pour faciliter son utilisation. Sinon, l'écran et les dimensions sont les mêmes que ceux de la Google Pixel Watch originale. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Le verre de protection est plus fin (Google insiste sur le fait qu'il est tout aussi solide) et le corps est maintenant fabriqué en aluminium recyclé léger. Ensemble, ils réduisent le poids de ce que Google insiste être une mesure notable.

Plus important encore (et peut-être plus remarquable), cette montre dispose de nouveaux composants et d'une mise à jour majeure de la plateforme. Elle est équipée d'un nouveau processeur quadricœur et de Wear OS 4.0, ce qui en fait probablement la meilleure montre sous Wear OS actuellement, sinon l'une des meilleures montres connectées tout court.

Elle intègre de nouvelles fonctionnalités essentielles comme le nouveau "Personal Safety Check", et, enfin, la reconnaissance automatique du début et de la fin d'une séance d'exercice. La Google Pixel Watch 2 pourrait également mieux reconnaître vos performances sportives grâce au nouveau capteur de fréquence cardiaque multi-voies situé au dos de la montre.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'écran conserve toujours cette bordure noire trop large autour de sa surface lumineuse de 320ppi, mais il fonctionne désormais en mode Toujours Allumé par défaut, tout en maintenant une autonomie de 24 heures (selon Google).

Si l'on est prêt à dormir avec la montre (rappelons qu'elle est plus légère pour plus de confort au lit), on appréciera qu'elle puisse se recharger beaucoup plus rapidement maintenant grâce à quatre broches de charge physiques au dos, ce qui est un changement par rapport à la charge par induction trouvée sur le dernier modèle.

Google affirme que l'on peut obtenir une charge de 50 % en moins de 30 minutes, ce qui signifie que si l'on souhaite une recharge rapide avant d'aller au lit et peut-être ne pas vouloir recharger à nouveau en se réveillant pour partir au travail, c'est possible avec la Pixel Watch 2.

De plus, si l'on recherche plus de données sur le sommeil, la Pixel Watch 2 nous régale avec un nouveau capteur de température de la peau. Et pour les moments où l'on est éveillé, le nouveau capteur d'activité électrodermique continue (CEDA) pourrait aider à détecter les signes de stress.

Dans l'ensemble, cela ressemble à une mise à jour intelligente, bien que prudente. Google n'a pas tenté un remodelage extérieur complet, mais a changé presque tout sous le capot, du CPU à la plupart des capteurs clés, et même la méthodologie de charge. Avec Wear OS 4.0, des améliorations de sécurité, et de nouvelles capacités Fitbit, c'est une excellente mise à jour de la montre intelligente – une augmentation de performances plus significative que la mise à jour itérative de la Samsung Galaxy Watch 6 et un choix évident pour la meilleure montre sous Wear OS dans l'ensemble.

Google Pixel Watch 2 : Caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Composant Google Pixel Watch 2 Prix À partir de 399€ Dimensions 41 x 12.3 mm Poids 31 g Boîtier / lunette Aluminium Affichage 384 x 384 px AMOLED toujours actif 320 ppi GPS Oui Autonomie de la batterie 24 heures, charge rapide Connection Bluetooth 5.0, WiFi, 4G LTE Résistance à l'eau Oui, 5ATM

Google Pixel Watch 2 : Prix et disponibilité

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A partir de 399 € (WiFi), 449 € (4G)

Taille unique : 41 mm

Google a dévoilé la Google Pixel Watch 2, ainsi que le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro, le 4 octobre.

En ce qui concerne la Google Pixel Watch 2, son prix de départ est de 399€ pour le modèle uniquement WiFi. Avec la connectivité LTE, elle coûte 449€.

Les précommandes ont commencé le 4 octobre et la montre été expédiée dès le 12 octobre. Elle est disponible en quatre combinaisons de couleurs : Argent Poli/Baie, Argent Poli/Porcelaine, Noir Mat/Obsidienne, et Or Champagne/Noisette.

Le prix est juste pour ce que nous obtenons : se situant légèrement en dessous de l'Apple Watch Série 9 et un peu au-dessus de la Samsung Galaxy Watch 6, elle se place exactement au milieu des deux. C'est un montant raisonnable à payer pour une mise à niveau complète par rapport à la montre de l'année dernière, bien que l'on puisse comprendre l'envie d'attendre les offres Fitbit du Black Friday pour bénéficier d'une petite réduction.

Score de valeur : 4/5

Google Pixel Watch 2 : Design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Maintient l'élégance du design original

Corps en aluminium plus léger

Couronne numérique redessinée

La première montre connectée de Google, la Pixel Watch, était l'une des plus belles du marché, et sa successeure, la Google Pixel Watch 2, est à la hauteur de cette réputation.

Avec son verre plus fin et son corps en aluminium recyclé, elle conserve une apparence harmonieuse, comme si les deux avaient été fusionnés. Sa forme en goutte d'eau est esthétique et agréable au toucher. Bien que Google ait réduit son poids d'environ 10%, les dimensions de la montre restent les mêmes avec un modèle unique de 41 mm.

Il y a toutefois un changement qui améliore légèrement son esthétique : Google a redessiné la couronne numérique, principalement en modifiant la tige qui y mène, pour lui donner un aspect plus traditionnel et, surtout, la rendre plus facile à utiliser.

Google n'a pas modifié le système de fixation du bracelet, parfois compliqué, mais il y a de nouveaux bracelets, dont six modèles pour le fitness. On n'a pas eu l'occasion de les essayer, mais le matériau semblait agréable au toucher.

Même si le dos de la montre est en aluminium, l'absence d'un solide bordure est un peu préoccupante – cela nous rend un peu paranoïaque à l'idée d'accrocher la montre quelque part. La montre est très légère, donc si on est habitué à quelque chose comme une Garmin ou une Samsung majoritairement métallique avec un peu plus de poids, la Pixel Watch peut sembler un peu 'jouet' pendant un moment.

Cependant, l'écran de 41 mm avec son bord noir inspiré du galet est très agréable à utiliser, et l'écran AMOLED est lumineux et fluide avec un taux de rafraîchissement rapide.

Ce design plaisant se retrouve dans l'expérience utilisateur, avec des actions de l'assistant et des tuiles accessibles par des balayages horizontaux sur le cadran de la montre (c'est personnalisable, donc on peut y placer des favoris comme la météo, le calendrier et des entraînements Fitbit à démarrage rapide), et une liste complète d'applications accessible en appuyant sur la couronne numérique. C'est simple à naviguer et à utiliser, mais faire défiler les tuiles n'est pas aussi satisfaisant que de naviguer dans la nouvelle pile de widgets de watchOS 10.

Score design : 4/5

Google Pixel Watch 2 : Fonctionnalités

(Image credit: Future)

Nouvelles fonctions de sécurité

Détection de la température de la peau

Nouveaux cadrans de montre et nouvelles compositions

Meilleur capteur de fréquence cardiaque

Le nouveau processeur quadricœur assure définitivement une utilisation quotidienne fluide. Cependant, certaines des modifications les plus significatives proviennent de la nouvelle version de Wear OS 4.0, qui intègre des applications telles que Calendrier, Gmail et une version mise à jour de Google Assistant au cœur de l'expérience Wear OS. Désormais, on peut changer de téléphone ou de montre sans avoir à réinitialiser nos appareils portables. Ainsi, il est possible de passer d'un téléphone à un autre avec la Pixel Watch 2 sans devoir compter sur un compte Fitbit sauvegardé pour stocker toutes nos données ou réinitialiser nos préférences. Des applications comme Spotify et Peloton bénéficient également d'améliorations internes.

Sur le plan de la santé et de la forme physique, la Pixel Watch 2 rivalisera avec l'Apple Watch Series 9 et la Samsung Galaxy Watch 6 en reconnaissant automatiquement le début et la fin d'une séance d'entraînement. C'est l'une de nos fonctionnalités préférées de l'Apple Watch et on est ravi de la retrouver ici. Il y a aussi une nouvelle zone de fréquence cardiaque pour les coureurs, qui peut aider dans le coaching de rythme et vous alerter lorsque vous entrez et sortez de votre zone personnelle.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En parlant de cœur, le nouveau capteur de fréquence cardiaque multi-chemins est en réalité composé de plusieurs capteurs qui, selon Google, peuvent suivre beaucoup plus précisément notre rythme cardiaque pendant des entraînements plus intenses (Google affirme qu'il est jusqu'à 40 % plus précis que le capteur optique de fréquence cardiaque de l'original Pixel Watch, tout comme l'amélioration de 60 % du Fitbit Charge 6 par rapport au Charge 5). Il y parvient en transformant le contact du capteur unique de la première Google Pixel Watch en quatre points de contact sur le poignet.

Il y a aussi un nouveau détecteur de transpiration (le CEDA) que la montre peut utiliser pour mesurer notre niveau de stress.

En plus de tous ces ajustements de santé et d'activité, la Google Pixel Watch 2 intègre désormais des fonctionnalités de Sécurité Personnelle. Avec Safety Check, nous réglons un minuteur et si nous n'avons pas répondu à la fin de celui-ci, la montre peut automatiquement envoyer un message à notre contact d'urgence avec notre emplacement en temps réel.

Normalement, cette fonctionnalité nécessiterait non seulement une version 4G de la Pixel Watch 2 mais aussi un contrat mensuel avec un opérateur. Toutefois, Google la proposera gratuitement pour les clients de Fitbit Premium. Naturellement, Fitbit Premium n'est pas gratuit – il coûte normalement 8,99 € par mois. Cependant, tous les nouveaux clients de la Pixel Watch 2 bénéficient de six mois de Fitbit Premium gratuitement.

Ces changements s'ajoutent à la liste déjà impressionnante de fonctionnalités de la Pixel Watch, avec le scanner d'électrocardiogramme de Fitbit, la capacité d'utiliser la montre comme viseur pour la caméra de notre téléphone Pixel, et toutes les fonctions habituelles comme les notifications et la possibilité d'accepter ou de rejeter des appels. Pouvoir accéder et dicter des notes Google Keep depuis notre montre, qui se synchronisent ensuite avec notre compte Google, est une fonctionnalité astucieuse et pratique : si nous utilisons Keep pour des listes de courses, des idées ou simplement comme un bloc-notes quotidien, l'accès au poignet et la dictée sont formidables.

Score des fonctionnalités : 5/5

Google Pixel Watch 2 : Performance

(Image credit: Google)

Amélioration de l'autonomie de la batterie - conforme à la description

Suivi rapide et précis de la fréquence cardiaque, du GPS et de la course

Utile, léger et discret

Nous avons testé la Google Pixel Watch 2 pendant une semaine complète, en incluant des exercices avec la montre et en épuisant la batterie. La batterie se comporte comme décrit, offrant 24 heures en mode smartwatch et environ 20 heures après un entraînement de 45 minutes utilisant le GPS.

Cette autonomie de batterie est meilleure que la plupart des Apple Watches et convient pour la plupart des utilisations : des points pour Google qui a amélioré un des aspects les plus frustrants de la Pixel Watch originale. Le nouveau chargeur à quatre broches est également plus rapide et réduit potentiellement le risque de surchauffe. Cependant, nous serions encore réticents à emmener cette montre dans un événement de plusieurs jours à cause de la nécessité de la recharger quotidiennement et nous choisirions plutôt un Fitbit Charge 5 (si nous voulions rester chez Fitbit) ou un des meilleurs modèles de montre Garmin.

Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas aimé courir avec la Pixel Watch 2. Nous avons apprécié la rapidité de connexion du GPS - pas d'attente au début de la course - et les métriques affichées étaient claires et lumineuses. L'option d'enregistrement automatique des marches et des courses s'est également activée rapidement.

Lors d'une course de cinq kilomètres autour de Londres, notre rédacteur spécialisé en fitness et wearables a porté l'Apple Watch Ultra 2 pour comparaison, et il y avait très peu de différence en termes de fréquence cardiaque (moins de 10 bpm entre les deux montres en comparant la fréquence cardiaque moyenne), de distance (0,04 km) et de calories brûlées (9 kcal). Nous sommes donc satisfaits de la précision de la Pixel Watch 2 comparée à une montre bien testée qui coûte plus du double.

La montre était également excellente pour un usage quotidien. Google Assistant a été réactif et rapide lors des commandes vocales et nous n'avons eu aucun problème à accepter un appel et à enregistrer plusieurs notes Keep (l'option d'ajouter un rappel à chaque note est un plus, surtout sur la montre). La synchronisation avec Google Wallet et la configuration des fonctionnalités de sécurité personnelle, comme le Safety Check mentionné, ont également été assez fluides. Pour les utilisateurs intensifs de Google, cela facilite vraiment la vie.

Score de performance : 4/5

Google Pixel Watch 2 : Carte de score

Swipe to scroll horizontally Category Comment Score Valeur Un peu plus chère que Samsung, un peu moins chère qu'Apple. 4/5 Design Un design en forme de goutte d'eau élégant, même si elle semble fragile, et une excellente interface utilisateur. 4/5 Fonctionnalités Une mise à jour fantastique dans l'ensemble, avec une multitude de nouveautés pour les utilisateurs de Google. 5/5 Performance Précise pendant la course, utile pour les tâches quotidiennes et la batterie est meilleure, mais pas encore suffisante. 4/5

Google Pixel Watch 2 : Dois-je l'acheter ?

Achetez-le si...

Vous êtes un utilisateur de Pixel

Si vous êtes un utilisateur du téléphone Google Pixel, c'est probablement la meilleure smartwatch pour vous.

Vous êtes un coureur régulier

Vous aimez courir sur des distances moyennes, par exemple 10 à 15 km le week-end ? Cette montre vous accompagnera de manière fiable.

Vous êtes un utilisateur Fitbit

Si vous êtes déjà abonné Premium et que vous appréciez l'interface Fitbit, il s'agit du meilleur appareil compatible Fitbit que vous puissiez acheter.

Ne l'achetez pas si...

Vous êtes un campeur accompli

Vous aimez les trails de plusieurs jours et les randonnées en pleine nature ? Optez plutôt pour une Garmin, car cette montre risque de vous lâcher.

Vous n'utilisez pas souvent votre compte Google

La Pixel Watch 2 est conçue pour une intégration transparente avec un compte Google. Vous n'êtes pas un utilisateur de Gmail, YouTube ou Fitbit ? Passez votre chemin.