MWC 2024 : tout ce que l'on peut attendre des grandes marques de smartphones

Le Mobile World Congress (MWC) approche à grands pas, l'édition du salon annuel de la téléphonie mobile devant débuter le lundi 26 février.

Bien qu'il soit vrai qu'Apple, Samsung et Google préfèrent aujourd'hui garder leurs annonces d'appareils en interne, le MWC - qui se tiendra à nouveau à Barcelone en 2024 - reste l'endroit où il faut être pour tout ce qui touche à l'industrie des smartphones.

Dans ce guide, nous avons détaillé tout ce que vous devez savoir sur le MWC 2024 - des prédictions d'annonces aux dates et heures des principales présentations.

Quand aura lieu le MWC 2024 ?

Le MWC 2024 se déroulera cette année du lundi 26 au jeudi 29 février, mais certaines réunions d'information réservées à la presse se tiendront un jour avant, le dimanche 25 février. C'est à cette occasion que nous devrions entendre les premières annonces concernant la téléphonie mobile de cette année.

Comme chaque année depuis 2006 (à l'exception d'une année d'annulation due à une pandémie), le MWC se déroulera à Barcelone, en Espagne, sur différents sites.

À quoi s'attendre au MWC 2024

Nous avons détaillé ci-dessous tout ce que nous savons sur les projets des entreprises présentes pour le MWC 2024, notamment les dates et heures de leurs présentations respectives (si elles sont disponibles au moment de la rédaction de cet article) et les produits qu'elles pourraient présenter. Nous mettrons à jour cette page avec de nouvelles informations au fur et à mesure qu'elles seront confirmées.

Apple est l'un des grands absents de la liste ci-dessous. Le fabricant de l'iPhone ne participe pas au MWC ; il préfère présenter ses derniers logiciels et matériels lors d'événements dédiés à Apple, respectivement en juin et en septembre. D'autres sociétés de téléphonie mobile (dont Samsung et Google) organisent leurs propres événements tout au long de l'année, mais elles sont généralement présentes au MWC si elles figurent dans la liste ci-dessous.

Samsung

Samsung fera probablement une démonstration de ses nouvelles fonctionnalités Galaxy AI sur le salon (Image credit: Samsung)

Heure de la conférence : Lundi 26 février à 15h [heure française]



Le premier événement Galaxy Unpacked de Samsung de l'année a accueilli le lancement de l'excellente série Samsung Galaxy S24, il est donc peu probable que nous voyions la société présenter de nouveaux produits grand public au MWC 2024. Cela dit, Samsung sera présent et a confirmé (via son site web) la présentation de ses nouvelles "technologies numériques, d'IA et de cloud" sur le salon.

Samsung organise également un sommet commercial MWC sur invitation uniquement le lundi 26 février à 15h [heure de Paris], au cours duquel les dirigeants "dévoileront la vision stratégique de Samsung et commenteront les principales tendances du marché".

Google

(Image credit: Shutterstock / rafapress)

Heure de la conférence : Aucune

Google n'organise généralement pas de keynotes au MWC, et nous ne nous attendons pas à ce que cela change cette année. L'entreprise sera toutefois présente, et la brève description de la page des exposants de Google au MWC suggère que Google Cloud - c'est-à-dire la suite de services d'informatique dématérialisée de Google - sera au centre de toutes les annonces.

OnePlus

OnePlus a présenté le concept OnePlus 11 au MWC 2023 (Image credit: OnePlus)

Heure de la conférence : À confirmer

OnePlus a profité du MWC 2023 pour présenter une version conceptuelle du OnePlus 11 et annoncer qu'elle travaillait sur le premier OnePlus pliable (qui s'est avéré être le OnePlus Open). Nous pourrions donc voir la société adopter une approche similaire avec son téléphone OnePlus 12 récemment sorti, lors du MWC 2024.

Nous n'avons pas encore entendu parler d'un OnePlus 12 conceptuel, mais les rumeurs suggèrent que OnePlus dévoilera la OnePlus Watch 2 lors du salon de cette année. Cet appareil serait doté d'un écran AMOLED plus grand et fonctionnerait sous Wear OS 4 - le même système d'exploitation que la Pixel Watch 2 - ce qui constituerait un énorme avantage par rapport au logiciel personnalisé sur lequel fonctionne la OnePlus Watch.

Honor

Honor pourrait présenter sa technologie de suivi des yeux au MWC (Image credit: Honor)

Heure de la conférence : Dimanche 25 février à 14h [France]

Honor fait généralement les choses en grand au MWC, et il semble que ce sera encore le cas en 2024. L'ancienne filiale de Huawei a confirmé qu'elle dévoilerait le Honor Magic 6 Pro sur le marché européen à Barcelone (après avoir déjà présenté le téléphone en Chine le mois dernier), et il semble que nous aurons également un meilleur aperçu des nouvelles fonctionnalités d'IA de Honor sur l'appareil.

La marque a également confirmé que la version Porsche Design de son dernier téléphone pliable, le Honor Magic V2, sera présentée au MWC 2024. Honor a récemment annoncé une collaboration avec Gameloft qui permettra de jouer à une version d'Asphalt 9 : Legends spécifique aux pliables sur toutes les versions du Magic V2, nous sommes donc impatients de tester ce nouveau titre sur le Porsche Design Honor Magic V2 RSR.

Huawei

(Image credit: Huawei)

Heure de la conférence : Dimanche 25 février à 16h30 [France]

Cette année, la présence de Huawei au MWC sera axée sur "l'exploration de l'avenir de la 5G". En d'autres termes, l'entreprise ne présentera pas de nouveaux appareils à Barcelone ; à la place, nous entendrons probablement parler de ses dernières innovations en matière d'infrastructure numérique.

Nothing

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Heure de la conférence : À confirmer

Nothing annonce rarement (voire jamais) de nouveaux produits au MWC, mais la startup londonienne saisit régulièrement l'occasion du salon de Barcelone pour informer les fans de ses prochains lancements. En 2022, par exemple, Carl Pei, PDG de Nothing, s'est fait remarquer avec le Nothing Phone 1, qui n'avait pas encore été annoncé, et en 2023, Pei et Qualcomm ont tenu une conférence de presse commune au cours de laquelle ils ont confirmé que le Nothing Phone 2 utiliserait un processeur Snapdragon de la série 8.

Le MWC de cette année pourrait-il donc être l'occasion d'une sorte de teasing autour du Nothing Phone 3 ? Potentiellement, oui - mais nous pensons qu'il est beaucoup plus probable que nous voyions le téléphone Nothing Phone 2a de l'entreprise, à la place.

Nokia / HMD Global

(Image credit: Future / James Ide )

Heure de la conférence : Dimanche 25 février à 12h30 [France]

Nokia est un pilier du MWC. L'année dernière, la société a annoncé ses smartphones Nokia G22, Nokia C22 et Nokia C32, si bien que nous pourrions voir un successeur à l'un de ces appareils - ou aux trois - au MWC 2024. Cela dit, il n'y a aucune mention de nouveaux produits sur la page des participants au MWC de Nokia, nous sommes donc enclins à nous attendre à des annonces B2B à la place.

Il est intéressant de noter que la société mère de Nokia, HMD Global, a récemment annoncé son intention de vendre des appareils mobiles portant le nom moins connu de HMD. HMD Global fabriquera toujours des téléphones de marque Nokia, mais la société "se prépare à vous en offrir encore plus, y compris des appareils HMD originaux et des téléphones issus de tout nouveaux partenariats".

Nous savons que HMD Global organise un événement de lancement en personne à Barcelone le 26 février à 12h30 [France], auquel nous assisterons, alors espérons que nous verrons le premier de ces "appareils HMD originaux".

Motorola

Motorola présente le mobile Motorola Rizr au MWC 2023 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Heure de la conférence : À confirmer

Au MWC 2023, Motorola a présenté une version conceptuelle et évolutive du Motorola Rizr, qui a été exposée aux côtés du Motorola Defy 2 et du Motorola Defy Satellite Link.

Motorola n'a pas encore confirmé sa présence au MWC cette année, mais la société mère de la marque, Lenovo, se préparerait à présenter le premier ordinateur portable transparent au monde à Barcelone ce mois-ci, et nous pensons donc qu'il y a de fortes chances que Motorola présente également de nouveaux produits (conceptuels ou non) au salon.

Xiaomi

Xiaomi partagera plus de détails sur le SU7 EV au MWC 2024 (Image credit: Xiaomi)

Heure de la conférence : Dimanche 25 février à 16h [France]

Si l'on en croit les bruits qui courent, le fabricant chinois de téléphones portables Xiaomi est prêt à tout pour le MWC 2024. Pour commencer, la société a confirmé que la série Xiaomi 14, comprenant le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra, sera annoncée le 25 février à Barcelone, et nous entendons des rumeurs selon lesquelles une version en titane de l'Ultra pourrait également être dévoilée.

Nous nous attendons à ce que Xiaomi partage également des détails sur ses nouveaux appareils domestiques intelligents, mais l'annonce la plus importante semble être celle d'un produit à quatre roues. Le message X de Xiaomi concernant le MWC comprend le hashtag #HumanCarHome, nous sommes donc convaincus que nous verrons davantage la SU7 EV de l'entreprise - oui, une voiture électrique - à Barcelone.

"Xiaomi rivalisera avec Porsche et Tesla et créera une voiture de rêve pour la nouvelle ère de l'industrie automobile", a déclaré Lei Jun, PDG de Xiaomi, dans un récent communiqué. À en juger par les spécifications confirmées de la SU7 EV, elle pourrait être le produit le plus en vogue du MWC 2024.