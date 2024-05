Sony Xperia 1 VI : une fuite révèle une nouvelle application pour l'appareil photo et d'autres fonctionnalités

De nombreuses informations ont filtré sur le Sony Xperia 1 VI, révélant presque tout ce qu'il y a à savoir sur le smartphone. Les spécifications, l'appareil photo, les caractéristiques, tout y est. Selon le site d'information MSPowerUser, l'appareil devrait fonctionner avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie de 5 000 mAh qui durerait deux jours avec une seule charge. L'avant de l'appareil est doté d'un écran OLED. On ne sait pas exactement quelle sera la taille de l'écran, mais on dit qu'il aura un rapport de 19,5:9, ce qui est plus petit que le rapport de 21:9 du Xperia 1 V.

Aussi impressionnantes que soient ces caractéristiques, la véritable star du spectacle est le logiciel. MSPowerUser affirme que Sony combine ses applications Photography Pro, Videography Pro et Cinema Pro en un seul outil utile. Le rapport souligne qu'il s'agit d'une initiative apparemment « inspirée par les appareils photo de la série Alpha [de l'entreprise] ».

À l'instar de la gamme Alpha, le Xperia 1 VI pourrait bénéficier de la « technologie d'estimation de la pose humaine », ce qui lui permettrait de faire la mise au point sur les personnes même si elles font face à l'objectif ou si elles sont cachées. Sony aurait même l'intention d'introduire une application appelée Video Creator, qui simplifierait le processus de production vidéo et aiderait les utilisateurs à créer du contenu.

(Image credit: MysteryLupin/X)

Mise à jour de l'appareil photo pour le Sony Xperia 1 VI

De précédentes fuites indiquaient que Sony n'apporterait aucun changement au système d'appareil photo du Xperia 1 V. Il s'avère que ce n'est pas le cas. MSPowerUser ne précise pas le nombre de mégapixels de l'appareil photo grand angle principal. Cependant, il précise qu'il aura un objectif de 24 mm pris en charge par un « capteur d'image CMOS superposé Exmor T for mobile ». Cela permet à l'appareil photo de se comporter comme s'il avait un objectif de 48 mm avec un zoom optique 2x.

Il y a aussi un appareil photo ultra grand angle avec un objectif de 16 mm et une option téléobjectif avec un objectif de 95 à 170 mm. Ce dernier est capable d'un zoom 7x. MSPowerUser mentionne également que la société affirme que les photos prises par l'objectif principal du Xpera 1 VI rivalisent avec celles prises par l'un de ses appareils photo de taille normale.

(Image credit: MysteryLupin/X)

Sony Xperia 1 VI : Caractéristiques principales

Au-delà de l'appareil photo, le rapport indique que le smartphone disposera d'un large éventail de logiciels d'amélioration du son, y compris la prise en charge de l'upscaler DSEE Ultimate. Les développeurs de l'entreprise améliorent les haut-parleurs de l'appareil afin qu'ils soient en mesure d'offrir « basses et clarté ».

Retour à l'écran. Sony pourrait mettre en œuvre plusieurs fonctionnalités axées sur les jeux. La principale d'entre elles est le taux de balayage tactile de 240 Hz, qui garantit des temps de réponse rapides. Les joueurs pourront également activer l'Optimiseur FPS pour maintenir un taux de rafraîchissement élevé dans les jeux. Tout ce matériel va probablement faire chauffer le téléphone. Pour garder les choses au frais, le Xperia 1 VI serait équipé d'une chambre à vapeur.

Les images que vous avez vues proviennent de l'utilisateur MysteryLupin sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter) qui a récemment posté une série de photos qu'il prétend être celles du nouveau téléphone. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que tous les fichiers correspondent aux images vues dans le rapport de MSPowerUser, donc le post de Lupin pourrait être légitime. Bien sûr, prenez tout ce que vous lisez ici avec des pincettes. Les choses peuvent toujours changer. La publication indique que le téléphone « devrait être lancé le 17 mai ». On ne sait pas combien il coûtera.

