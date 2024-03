Sony Xperia 1 VI : ce que nous voulons voir

Il faut admirer l'engagement de Sony à faire les choses à sa manière, plutôt que de simplement suivre les tendances actuelles. C'est ce qu'elle a fait avec le Sony Xperia 1 V - un téléphone doté d'un écran 4K 21:9, d'un cadre important et d'un zoom optique continu - et elle fera probablement de même avec le Sony Xperia 1 VI.

Cette approche présente des avantages et des inconvénients, mais elle permet certainement aux téléphones phares de Sony de se démarquer.

Le Sony Xperia 1 VI approche à grands pas et nous avons entendu un certain nombre de choses à son sujet, notamment la possibilité d'une amélioration significative des appareils photo. Vous trouverez toutes ces informations ci-dessous, et nous compléterons cet article dès que nous en saurons plus.

En attendant, nous savons exactement ce que nous attendons du Sony Xperia 1 VI, alors rendez-vous dans la seconde partie de cet article pour en savoir plus.

Dernières actualit... Selon <a href="https://sumahodigest.com/?p=27592" data-link-merchant="sumahodigest.com"" target="_blank">Sumahodigest, le Sony Xperia 1 VI pourrait être doté d'une mémoire vive de 16 Go.

Le Xperia 1 VI devrait arriver environ un an après le Xperia 1 V. (Image credit: Future)

Le Sony Xperia 1 V a été annoncé en mai 2023, mais n'a été mis en vente que fin juin en France. Cette longue attente entre la date d'annonce et la date de mise en vente n'est pas inhabituelle pour Sony, même si elle n'est pas très orthodoxe par rapport aux normes de l'industrie.

Le Sony Xperia 1 IV ayant également été annoncé en mai de son année de sortie, il serait logique de voir le Sony Xperia 1 VI en mai de cette année (2024).

En fait, les deux derniers modèles ont été dévoilés le 11 mai de leur année de sortie. Il s'agit d'un samedi en 2024, ce qui est donc peu probable comme date, mais quelque chose de proche, vers la mi-mai, est probablement probable. Bien sûr, il faudra alors attendre au moins jusqu'en juin pour mettre la main dessus, si l'on se réfère au passé.

Pour ce qui est du prix, le Sony Xperia 1 V était proposé à partir de 1 399 €, le Sony Xperia 1 VI coûtera donc probablement au moins le même prix, ce qui est dommage, car c'est un prix extrêmement élevé.

Sony Xperia 1 VI : actualités et fuites

Nous nous attendons à un écran étroit, comme sur le Xperia 1 V (Image credit: TechRadar)

La plus grosse fuite du Sony Xperia 1 VI à ce jour détaille son appareil photo, qui comprendra apparemment une caméra principale de 48MP, une caméra ultra-large de 48MP et une caméra téléobjectif de 48MP, offrant un zoom optique 3x, et atteignant un zoom 6x grâce à un recadrage du capteur.

À titre de comparaison, le Xperia 1 V dispose d'un appareil photo principal de 48 mégapixels, d'un ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels, avec un zoom optique de 5,2 fois. Si cette fuite est confirmée, les caméras ultra-larges et téléobjectifs disposeront donc de beaucoup plus de mégapixels cette année.

Sony Xperia 1 VI (Mark 6) Spec’s“Read thread for complete breakdown so you can understand with the help of (Bing AI)”Exmor T 1/1.4 48M 1.12μm Full-pixel Dual-PD AF + 24mm w/ 2x ISZ (48mm)Exmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2x2 On-chip lens AF + 14-18mmExmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2x2… pic.twitter.com/zx3iykVvnNJanuary 28, 2024 See more

Une autre fuite provenant d'une source moins connue, postée sur Reddit, indique également un zoom 6x pour le Sony Xperia 1 VI.

Toujours au sujet des photos, le site japonais SumahoDigest rapporte que le Sony Xperia 1 VI ajoutera une "signature numérique" aux images, ce qui permettra de vérifier que les photos ont été prises avec cet appareil et qu'elles n'ont pas été trafiquées, ce qui pourrait être d'autant plus utile à l'ère des images complètement fausses générées par l'IA.

Le même site rapporte également que le Sony Xperia 1 VI pourrait être proposé avec une mémoire vive de 12 ou 16 Go. Toutes les versions du Sony Xperia 1 V disposent de 12 Go, de sorte que le modèle supérieur pourrait disposer de 4 Go de RAM supplémentaire cette année.

Enfin, selon une fuite postée sur Weibo (une plateforme de médias sociaux chinoise), le Sony Xperia 1 VI aura un écran de 6,9 pouces, contre 6,5 pouces pour le Xperia 1 V. Cette affirmation est surprenante, car en raison du rapport d'aspect 21:9 attendu, cela pourrait rendre le téléphone extrêmement grand.

Cela pourrait signifier que le rapport hauteur/largeur change, ou que Sony utilisera une caméra selfie perforée, plutôt que de la loger dans le cadre supérieur comme il l'a fait précédemment. NotebookCheck suggère que Sony pourrait utiliser une "technologie de caméra à ultra-micro-trou", ce qui lui permettrait de loger la caméra selfie dans le cadre supérieur, mais avec une lentille beaucoup plus petite. Ce changement a été un temps évoqué pour le Sony Xperia 1 V, il est donc possible qu'il ait été simplement retardé jusqu'à maintenant.

Par ailleurs, nous pouvons prédire que le Xperia 1 VI héritera de certains aspects du Sony Xperia 1 V.

Cela inclut un écran étroit 21:9, avec une résolution 4K - puisque ce sont des caractéristiques de la marque de fabrique de la ligne. L'accent sera également mis sur les appareils photo, avec probablement un zoom optique continu capable de passer en douceur d'une plage de focales à l'autre, car c'est aussi l'un des points forts du dernier modèle.

Sony devrait en effet passer du Snapdragon 8 Gen 2 au Snapdragon 8 Gen 3. Il faut donc s'attendre à ce que le Sony Xperia 1 VI soit plus puissant que le Xperia 1 V.

Sony Xperia 1 VI : ce que nous voulons voir

Le Sony Xperia 1 V est un téléphone décent, mais qui peut encore être amélioré. Voici ce que nous attendons le plus du prochain modèle.

1. Des zooms plus nets

Nous voulons des améliorations pour l'appareil photo à zoom du Xperia 1 V (Image credit: TechRadar)

La caractéristique principale du Sony Xperia 1 V est sans aucun doute son téléobjectif, qui peut se déplacer entre les niveaux de zoom optique 3,5x et 5,2x, plutôt que d'être bloqué à un niveau de zoom comme la plupart des téléobjectifs de smartphones ou d'avoir deux capteurs distincts à deux plages de zoom différentes, comme le Samsung Galaxy S23 Ultra (qui possède des capteurs de téléobjectif 3x et 10x).

Cependant, lors de notre examen, nous avons trouvé que les images résultantes étaient légèrement floues. C'est l'un des risques d'offrir un zoom optique continu, plutôt que d'avoir une longueur focale fixe (comme c'est le cas avec les appareils photo conventionnels), mais nous espérons que Sony pourra l'améliorer pour le Xperia 1 VI, afin que les photos prises avec le zoom soient parfaitement nettes et précises.

2. Meilleure gestion de la chaleur

Nous avons remarqué que le Sony Xperia 1 V pouvait chauffer de manière surprenante, même lorsqu'il ne faisait pas grand-chose. Dans le même ordre d'idées, nous avons constaté, en utilisant une application appelée CPU Throttling Test, que les performances chutaient rapidement lorsque le téléphone était sollicité.

Avec le Sony Xperia 1 VI, nous aimerions donc une meilleure gestion de la chaleur, afin que le téléphone reste plus frais et que les performances ne soient pas aussi ralenties.

3. Chargement plus rapide

Le Sony Xperia 1 V ne se recharge que jusqu'à 30W (Image credit: TechRadar)

Si l'autonomie du Sony Xperia 1 V est tout à fait convenable, sa vitesse de chargement est beaucoup moins impressionnante que celle de ses concurrents, puisqu'elle ne dépasse pas 30W. Certes, c'est toujours un peu plus rapide qu'avec un iPhone, mais étant donné que des téléphones comme le OnePlus 10T offrent une charge de 150 W, et que de nombreux appareils permettent une charge de plus de 60 W, offrir une charge de 30 W n'est pas vraiment suffisant en 2023/2024.

C'est pourquoi nous souhaitons que le Sony Xperia 1 VI soit plus performant. Au minimum, il devrait être capable de charger 45W, comme le Galaxy S23 Ultra, mais idéalement, nous voulons qu'il charge encore plus vite.

4. Un meilleur capteur d'empreintes digitales

L'un des nombreux choix inhabituels de Sony avec le Xperia 1 V est de placer un capteur d'empreintes digitales capacitif sur le côté, dans la touche d'alimentation, plutôt que d'utiliser un capteur - aujourd'hui - plus conventionnel sous l'écran. Ce n'est pas un problème en soi - même si c'est un peu démodé - mais lors de notre examen, nous avons constaté que le capteur était plus lent, moins réactif et moins fiable que ceux de la plupart des téléphones.

À ce prix, c'est inacceptable. Nous voulons donc voir de grandes améliorations dans le capteur d'empreintes digitales du Sony Xperia 1 VI, quel que soit l'endroit choisi par Sony pour l'installer.

5. Un prix plus bas

Le Sony Xperia 1 V possède toutes sortes de caractéristiques intéressantes et de technologies haut de gamme, mais il est impossible d'échapper à son prix.

Avec un prix de départ encore plus élevé que le Samsung Galaxy S23 Ultra ou l'iPhone 14 Pro Max, il ne sera jamais rien d'autre qu'un produit de niche dans l'espace des smartphones haut de gamme, mais nous aimerions que le Sony Xperia 1 VI devienne un produit plus grand public. Pour cela, le prix doit être plus bas. Pas de manière radicale, mais il devrait au moins être inférieur à celui des téléphones susmentionnés.