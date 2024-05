iOS 18 : plus de détails sur les améliorations de l'IA ont fuité

L'intelligence artificielle va clairement figurer en bonne place dans iOS 18 et dans toutes les autres mises à jour logicielles dont Apple doit nous parler le 10 juin, et de nouvelles fuites en révèlent davantage sur ce qui nous attend en termes d'IA plus tard dans l'année.

Ces fuites proviennent de « personnes familières avec le logiciel » qui se sont confiées à AppleInsider, et se concentrent sur les capacités d'IA générative de l'Ajax Large Language Model (LLM) dont nous entendons parler depuis l'année dernière.

Le résumé de texte par l'IA - qui couvre tout, des sites web aux messages - sera apparemment l'une des grandes nouveautés. Nous avions déjà entendu parler de l'arrivée de cette fonctionnalité dans Safari, mais AppleInsider affirme qu'elle sera également disponible dans Siri.

L'idée est de pouvoir extraire les points essentiels d'un document, d'une page web ou d'un fil de conversation sans avoir à le lire dans son intégralité - et on peut supposer qu'Apple offrira certaines garanties en matière d'exactitude et de fiabilité.

IA sur iOS 18 : Rapide et confidentielle

On en saura plus sur iOS 18 au mois de juin (Image credit: Apple / Future)

Ajax sera en mesure de générer des réponses à certaines questions entièrement sur les appareils Apple, sans rien envoyer dans le cloud, selon le rapport - ce qui va dans le sens des rumeurs précédentes selon lesquelles tout fonctionnerait localement.

C'est une bonne chose pour la confidentialité et pour la rapidité : selon AppleInsider, les réponses peuvent être données en quelques millisecondes. Une intégration étroite avec d'autres applications Apple, notamment l'application Contacts et l'application Calendrier, est également prévue.

AppleInsider mentionne que des avertissements relatifs à la protection de la vie privée seront affichés chaque fois qu'Ajax aura besoin d'informations provenant d'une autre application. Si une réponse d'une IA basée dans le cloud est nécessaire, Apple pourrait faire appel à Google Gemini ou à ChatGPT d'OpenAI.

Selon AppleInsider, Spotlight sur macOS obtiendra également « des résultats et un tri plus intelligents », et il semble que la plupart des applications sur iOS et macOS bénéficieront d'un coup de pouce de l'IA. Attendez-vous à découvrir tout ce sur quoi Apple a travaillé lors de la WWDC 2024 en juin.