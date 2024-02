iOS 18 : Votre iPhone le supportera-t-il ? Les dernières rumeurs semblent positives

iOS 18 devrait être compatible avec les mêmes modèles qu'iOS 17

Cela signifierait la prise en charge des iPhones à partir du XR

Une mise à jour logicielle majeure devrait être annoncée en juin

Alors qu'iOS 18 devrait être l'une des plus importantes mises à jour de l'histoire de l'iPhone, la question qui se pose est la suivante : quels modèles seront compatibles avec cette nouvelle version ? Nous en avons désormais une bonne idée grâce à une nouvelle rumeur émanant d'une source crédible.

Un post désormais supprimé sur X (anciennement Twitter) du contributeur de MacRumors Aaron Perris affirme qu'iOS 18 sera compatible avec les modèles à partir de l'iPhone XR. Le XR est sorti en 2018 et dispose d'une puce A12 bionic, ce qui signifie que la rumeur suggère que les iPhone XS et iPhone XS Max seront également compatibles.

Si c'est vrai, cela signifie que la liste de compatibilité d'iOS 18 correspondrait à celle de la mise à jour iOS 17 de l'année dernière. Et ce serait une bonne nouvelle, car Apple abandonne généralement la prise en charge des anciens appareils à chaque nouvelle itération d'iOS. Par exemple, iOS 17 a abandonné la prise en charge de l'iPhone 8, de l'iPhone 8 Plus et de l'iPhone X.

iOS 18 et iPadOS 18 : compatibilité selon les rumeurs (Image credit: Apple) iOS 18

iPhone XR, XS et XS Max ou ultérieur iPadOS 18

iPad Pro (2018 ou version ultérieure)

iPad Air (2019 ou version ultérieure)

iPad mini (2019 ou version ultérieure)

iPad (2020 ou version ultérieure)

Ces trois derniers téléphones fonctionnaient tous avec la puce A11 Bionic, mais il semble que l'A12 ait une durée de vie plus longue pour les mises à jour logicielles. Si la rumeur est exacte, Apple aura donc offert aux iPhone XR, XS et XS Max six ans de mises à jour logicielles (et ce n'est pas fini).

Cependant, les nouvelles pourraient être moins positives pour les propriétaires d'iPads plus anciens. Selon la même source de MacRumors, iPadOS 18 pourrait abandonner la prise en charge des iPad fonctionnant avec les puces A10X et A10 Fusion.

Si tel est le cas, ces modèles incompatibles incluraient les iPad Pros lancés en 2017 (y compris l'iPad Pro 10,5 2017 et l'iPad Pro 12,9 2017), plus l'iPad standard 9,7 (2018) et l'iPad 10,2 (2019). L'iPadOS 18 est susceptible d'arriver à la WWDC 2024, qui se déroule généralement en juin - bien que nous n'ayons pas encore de date confirmée pour l'événement.

Quels iPhones seront dotés de fonctions d'IA ?

(Image credit: Apple)

Si c'est une bonne nouvelle qu'iOS 18 ne verra potentiellement pas Apple abandonner la prise en charge logicielle des anciens modèles, cela ne signifie pas que l'iPhone XR bénéficiera exactement de la même expérience que l'iPhone 15.

Comme nous l'avons déjà vu, les anciens iPhone peuvent atteindre un plafond de performances lorsqu'ils exécutent les dernières versions d'iOS, même s'ils prennent techniquement en charge toutes les dernières fonctionnalités. Et comme certaines des plus grandes nouveautés d'iOS 18 devraient être basées sur l'intelligence artificielle, il se peut que certaines nouvelles astuces soient encore réservées aux modèles les plus récents (en réalité).

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la direction d'Apple a qualifié son prochain système d'exploitation d'"ambitieux et convaincant", avec de "nouvelles fonctionnalités et conceptions majeures".

Quel genre de fonctionnalités ? Revegnus, une fuite fiable, a suggéré qu'Apple utilise un LLM (large language model) propriétaire pour "transformer Siri en l'assistant virtuel ultime", tandis que Messages, Apple Music et Pages devraient également bénéficier d'améliorations majeures en matière d'intelligence artificielle.

La question est de savoir combien de ces nouvelles fonctionnalités fonctionneront sur l'appareil ou via le cloud. Compte tenu de la position d'Apple en matière de protection de la vie privée, il semble probable que l'on penche pour la première solution, mais nous en aurons la certitude en juin. Pour l'instant en tout cas, votre iPhone XR, iPhone XS ou iPhone XS Max vivra encore un an, semble-t-il.