Test d'iOS 17 : la mise à jour d'Apple qui crée du lien entre les utilisateurs d'iPhone

La mise à jour iOS 17 apporte des fonctionnalités entièrement nouvelles aux anciens iPhone, et c'est ce qui fait la qualité du système d'exploitation mobile d'Apple. Avec de nouvelles options de partage, d'importantes fonctions de sécurité comme Check In et des améliorations générales, il n'y a aucune raison de retarder l'installation de cette mise à jour : votre iPhone sera comme un tout nouvel appareil.

Apple a annoncé qu'iOS 17 est sorti de sa phase de bêta publique et qu'il est prêt à être téléchargé. Si vous possédez un iPhone sorti au cours des cinq dernières années, vous pouvez télécharger iOS sur votre téléphone dès maintenant et vous devriez vraiment le faire.

Vous trouverez la mise à jour dans l'application Réglages en allant dans Réglages généraux, puis Mise à jour du logiciel. Si vous avez utilisé la version bêta publique d'iOS 17, votre appareil s'est peut-être déjà mis à jour vers la version de lancement finale du logiciel.

Tous les iPhone, depuis l'iPhone Xr et l'iPhone Xs jusqu'à la famille iPhone 11 et les modèles plus récents, sont éligibles à la mise à jour. Si vous possédez un iPhone SE (2020) ou un iPhone SE plus récent, vous pouvez également obtenir iOS 17.

L'iPhone X et les modèles antérieurs sont malheureusement laissés pour compte, mais avec cinq ans de mises à jour complètes du système d'exploitation, Apple reste de loin le meilleur fabricant de téléphones pour le support logiciel à long terme, ce qui explique en grande partie pourquoi les meilleurs iPhone conservent leur valeur mieux que les meilleurs téléphones Android.

La mise à jour iPadOS 17 est également disponible dès maintenant pour les modèles d'iPad sortis au cours des cinq dernières années.

L'iOS 17 est, bien entendu, disponible sur tous les nouveaux iPhone 15 dès leur sortie de l'emballage. Consultez notre test approfondi de l'iPhone 15, notre test complet de l'iPhone 15 Pro Max, et notre test pratique de l'iPhone 15 Pro pour en savoir plus sur notre expérience de l'utilisation de l'iOS 17 sur ces appareils.

iOS 17 : test en une minute

iOS 17 est tout ce que nous attendions d'une mise à jour de smartphone, et bien plus encore. Il corrige des problèmes qui gênent les propriétaires d'iPhone depuis des années et répond à des demandes formulées de longue date par les utilisateurs. Il ajoute de nouvelles fonctionnalités intéressantes et importantes. Il en améliore aussi tellement d'autres, notamment en ce qui concerne le partage, qu'elles semblent flambant neuves. Surtout, cette mise à jour rendra les propriétaires d'iPhone heureux et leur permettra d'interagir avec d'autres propriétaires d'iPhone d'une manière nouvelle.

Certaines des meilleures améliorations d'iOS 17 sont simples, mais tellement efficaces, comme l'écran de veille qui s'affiche lorsque nous rechargeons notre téléphone et que nous ne l'utilisons pas. Certaines améliorations sont vitales, comme la fonction "Check In". D'autres sont subtiles, mais nécessaires, comme les options de recherche améliorées dans Messages et la correction automatique.

Alors que les geeks s'enthousiasment à l'idée d'utiliser une nouvelle mise à jour du système d'exploitation, celle apportant iOS 17 sera amusante pour tous les utilisateurs d'iPhone. Créez une affiche de contact, puis sortez et trouvez de nouveaux amis iPhone. Vous pourrez partager votre style, votre musique et même vos compétences en matière de jeux. Apple rend le partage facile et amusant avec le nouveau geste NameDrop, tout en ajoutant des filtres de sécurité pour empêcher les contenus indésirables de vous atteindre.

Cette mise à jour ne suscite aucune déception. L'application Journal semble très prometteuse, même si elle ne sera disponible que lors d'une prochaine mise à jour. Si vous souhaitez laisser un message à quelqu'un, vous disposez de nouvelles options très intéressantes : Apple a en effet ressuscité le répondeur avec un filtrage en direct de la messagerie vocale. Pour le reste, cette mise à jour sera globalement positive pour tous les utilisateurs d'iPhone.

Pour les utilisateurs Android, cela va faire mal. Apple a ajouté de nouvelles fonctions de partage qui vont faire en sorte que les propriétaires d'Android se sentiront plus que jamais exclus. Si vous pensiez que la bulle verte était mauvaise, attendez que tout le monde dans la voiture puisse ajouter de la musique à la liste de lecture, à condition d'avoir un iPhone, via SharePlay.

Apple exclut également les téléphones Android de la réception d'alertes via la nouvelle et précieuse fonction de sécurité Check In.

Dans l'ensemble, il s'agit de l'une des meilleures mises à jour d'iOS que nous ayons vues depuis des années, et elle offre aux possesseurs d'iPhone plus de choses intéressantes à essayer que la plupart des mises à jour ne le font. Que vous achetiez le nouvel iPhone 15 Pro Max ou que vous mettiez à jour votre iPhone 11 Plus, vous allez vous amuser avec cette mise à jour.

iOS 17 : mode StandBy

En commençant par la plus élégante des nouvelles fonctionnalités d'iOS 17, StandBy permet à notre iPhone de faire quelque chose lorsque nous ne l'utilisons pas. C'est aussi une excellente raison d'acheter un support de charge, même s'il suffit que l'iPhone soit posé sur le côté pour que StandBy fonctionne. Nous l'utilisons avec un câble de charge classique et un trépied mobile Peak Design (comme illustré en haut), et cela fonctionne très bien.

StandBy est essentiellement constitué de deux widgets Piles intelligentes, côte à côte, sur votre écran de verrouillage. Une pile intelligente est une pile de widgets que vous pouvez faire défiler, et vous pouvez ajouter des widgets d'Apple ou de n'importe quelle application tierce que vous possédez et qui comprend un widget. Vous pouvez choisir les widgets manuellement ou laisser Apple faire des suggestions automatiquement.

Pour une simple horloge, un calendrier et un système de notification, StandBy est très propre et net. Il est facile à lire de l'autre côté de la pièce, et lorsque vous recevez une notification, vous pouvez voir l'icône de l'application en grand, mais le message lui-même est masqué jusqu'à ce que vous souhaitiez le lire.

Vous pouvez également configurer StandBy comme une horloge de base, sans les widgets, ou en faire un album photo numérique. Nous apprécions particulièrement le fait que StandBy soit bien conçu pour les fonctions d'horloge de chevet. Elle devient rouge foncé la nuit et ne perturbe pas votre vision nocturne. Sur l'iPhone 14 Pro, il fonctionne avec l'écran toujours allumé, mais pour les autres modèles d'iPhone, il recherchera les mouvements ou attendra de sentir un léger coup de pouce avant d'allumer l'horloge de chevet la nuit.

Nous sommes persuadés qu'il existe des applications capables de faire le même travail que StandBy, mais le fait que cette fonction soit intégrée automatiquement dans le système la rend facile à utiliser. Même s'il ne s'agit pas de la nouveauté la plus excitante, StandBy est la fonction d'iOS 17 que nous utilisons le plus souvent, pratiquement à chaque fois que nous ne nous servons pas de notre iPhone.

Test d'iOS 17 : partager avec AirDrop, NameDrop, CarPlay et plus encore

Il est possible depuis longtemps de partager des informations et du contenu avec d'autres utilisateurs d'iPhone, mais Apple a rendu l'expérience tellement plus amusante et facile avec iOS 17 que nous devrions assister à une nouvelle vague de partage entre amis et utilisateurs de toutes sortes. Que vous souhaitiez simplement partager vos coordonnées ou que vous vouliez partager des photos, de la musique, des documents et bien plus encore, le nouvel iOS 17 change la donne.

Tout commence avec NameDrop, un geste qui permet de partager des informations de contact entre possesseurs d'iPhone. Il vous suffit d'approcher votre iPhone d'un autre iPhone (ou même de l'une des meilleures Apple Watch) pour qu'ils se trouvent l'un l'autre. Votre nouveau contact s'affiche. Assurez-vous d'avoir créé un contact et de l'avoir prêt à l'emploi. Vous pouvez alors commencer à partager.

Avant de passer aux choses sérieuses, évoquons la problématique principale : certaines personnes malveillantes utilisent AirDrop pour diffuser des images non désirées. iOS 17 offre une protection contre les contenus sensibles, à commencer par les contacts postés. Si une fiche de contact contient de la nudité, vous pouvez choisir d'être averti en premier, et l'image restera floue.

La nouvelle protection contre les contenus sensibles vous protège également lorsque vous recevez des photos via le partage AirDrop, dans Messages et même dans les nouveaux messages FaceTime que les appelants peuvent laisser. Si quelqu'un se dénude dans un "message vocal" FaceTime, iOS 17 vous avertit avant que vos yeux ne soient exposés.

Une fois que vous avez lancé un NameDrop, vous pouvez choisir l'e-mail ou le numéro de téléphone à partager, ou vous pouvez vous contenter de recevoir des informations sans rien partager. En fonction de ce que vous faites lorsque vous commencez à partager, vous pouvez également échanger bien plus que vos coordonnées.

Si vous avez une photo à l'écran ou si vous consultez une page web dans Safari, le lancement d'une session NameDrop vous permet de partager immédiatement ce que vous voyez. Vous pouvez envoyer la même page web ou partager cette photo avec l'autre personne. Pour les autres applications, vous pouvez accéder au menu du bouton Partager et partager rapidement avec votre nouvel ami iPhone.

Si vous écoutez de la musique, c'est encore mieux. Vous pouvez commencer à partager une chanson et l'autre personne l'écoutera en même temps. Vous ne vous contentez pas de partager un lien vers Apple Music ou Spotify ; vous écoutez ensemble, en vous déhanchant sur le même rythme. Vous disposez tous les deux d'un contrôle de la musique, ce qui vous permet de faire une pause ou de revenir en arrière si nécessaire.

Vous pouvez même ajouter d'autres personnes au fur et à mesure que vous les rencontrez, pour créer un groupe de partage de personnes écoutant les mêmes morceaux. Tout le monde peut contrôler la lecture. Ce partage synchronisé fonctionne avec la musique, les vidéos et les jeux, à condition que l'application prenne en charge les dernières fonctionnalités de SharePlay.

La nouvelle application la plus intéressante pourrait se trouver dans la voiture, avec CarPlay, l'une des nouvelles fonctionnalités d'Apple Music qui arrivera avec iOS 17. Dites adieu à la tyrannie du conducteur qui contrôle la musique. Désormais, tous les passagers d'une voiture équipés d'un iPhone fonctionnant sous iOS 17 peuvent ajouter des chansons à la liste de lecture du véhicule. Vous pouvez laisser les passagers se connecter avec le même geste de NameDrop, ou vous pouvez leur communiquer un code QR à l'écran qu'ils peuvent scanner.

Ce partage de musique fonctionne avec Apple Music, même si tout le monde n'est pas abonné. Tant que l'hôte est abonné, tout le monde peut choisir des morceaux dans la bibliothèque musicale.

Si vous souhaitez partager plus que de la musique et des rythmes, AirDrop a été amélioré pour le partage de documents et de photos. Si vous souhaitez partager un fichier très volumineux, comme une image complète de 48 Mpx ou une vidéo Pro Res, par exemple, vous n'avez pas besoin de rester à portée de Wi-Fi pour terminer le partage. AirDrop est désormais suffisamment intelligent pour envoyer le reste du fichier sur Internet si vous devez vous déplacer.

iOS 17 : les améliorations attendues

Nous avions entendu dire, par le biais de fuites et d'allusions d'Apple, qu'iOS 17 apporterait des améliorations et des fonctionnalités que les utilisateurs espéraient voir depuis des années. Nous ne savons pas exactement quelles sont les mises à jour qui comptent pour vous, mais il y a un certain nombre d'améliorations qui feront soupirer de soulagement les utilisateurs de longue date de l'iPhone.

Le clavier est mis à jour, avec un moteur d'autocorrection nouvellement amélioré. Apple affirme que l'iPhone corrigera mieux les mots dans le contexte de la phrase. Il est également plus facile d'éditer et de modifier les autocorrections si elles ne sont pas tout à fait correctes.

Messages fonctionne-t-il désormais en mode natif avec les téléphones Android ? Bien sûr que non, toute cette mise à jour semble avoir pour but de dénigrer Android, et pas qu'un peu. Mais Messages a bénéficié de quelques améliorations qui facilitent la recherche. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres dans la recherche de personnes, de mots-clés ou de types de contenu. Si vous recherchez une photo d'anniversaire, vous pouvez par exemple rechercher "gâteau" et photos ensemble.

Messages nettoie également les messages avec code d'accès unique, une fonction très pratique qui s'avérera très utile à l'avenir.

Malheureusement, Messages est devenu une sorte de plaque tournante pour Apple et toutes vos connexions. Si vous souhaitez partager un nouvel enregistrement de sécurité, par exemple, vous le faites dans Messages. Si vous voulez mettre en place un paiement récurrent à quelqu'un en utilisant Apple Pay, Apple a ajouté cette fonctionnalité, mais elle fait partie de Messages. La plupart des partages entre contacts sont désormais gérés par Messages, dans le cadre de vos conversations.

Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités de partage. La fonction Check In est géniale, mais elle est cachée sous le signe "plus" dans Messages. Vous devez appuyer sur le signe "plus", puis sur " Autres " pour trouver l'option Check In, par exemple, qui est une nouvelle fonctionnalité importante et utile (plus d'informations à ce sujet ci-dessous).

Les fans d'Android adorent souligner le fait qu'iOS rattrape enfin des fonctionnalités Android de longue date. Il peut donc être difficile pour les utilisateurs d'iPhone de se vanter des nouveaux widgets en direct, qui peuvent réellement effectuer des actions telles que cocher une liste de tâches ou jouer une chanson dans une application de streaming. De même, Android permet depuis longtemps de télécharger des cartes hors ligne pour une navigation plus rapide ou en l'absence de réseau cellulaire, et Apple Maps a enfin rattrapé son retard avec cette fonctionnalité pratique.

iOS 17 : d'importants ajouts en matière de santé et de sécurité

Certaines des meilleures améliorations apportées à iOS 17 permettront aux utilisateurs d'iPhone d'être plus heureux et en meilleure santé, et peut-être de les sauver d'une situation dangereuse. La nouvelle fonctionnalité Check In est idéale pour tenir vos proches au courant de votre état de santé et vous protéger, et les améliorations apportées au mode Lockdown peuvent vous protéger contre des dangers aussi graves que le piratage d'État.

Si vous commencez un trajet en voiture ou une course de nuit, ou si vous souhaitez simplement que quelqu'un garde un œil sur vous pendant un certain temps, vous pouvez lancer un enregistrement via Messages. Lorsque vous vous enregistrez, vous choisissez une destination ou une période de temps. Lorsque vous arrivez à destination, votre destinataire en est informé. Une fois le délai écoulé, vous vous connectez avec votre iPhone et votre destinataire sait que tout va bien.

Que se passe-t-il en cas de problème ? Si vous êtes retardé sur le chemin de votre destination, votre téléphone vous demandera de vous enregistrer. Si votre heure est dépassée et que vous ne vous présentez pas, votre destinataire en sera informé.

Les informations qu'il recevra dépendront de la façon dont vous avez configuré l'enregistrement, mais vous pouvez envoyer des informations telles que votre position, le niveau de batterie de votre téléphone et le nombre de barres de service cellulaire affichées par votre téléphone. Ces informations peuvent au moins les aider à déterminer s'il y a lieu de s'inquiéter ou si votre téléphone n'a plus de batterie et qu'ils doivent prendre contact avec vous d'une autre manière.

Vous pouvez également envoyer beaucoup plus d'informations. Vous pouvez envoyer l'itinéraire complet suivi par votre téléphone à partir du moment où vous avez lancé l'enregistrement, ainsi que le dernier endroit où l'écran de votre téléphone a été déverrouillé. Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez envoyer le dernier endroit où la montre a été retirée.

Apple et Android disposent tous deux d'un mode Lockdown, mais le mode Lockdown d'Apple pour iOS 17 est tellement plus avancé qu'il s'agit d'un tout autre monde. Si vous craignez que votre téléphone soit volé ou piraté, vous pouvez activer le mode "Lockdown". Sur Android, ce mode bloque l'utilisation de votre empreinte digitale. Sur iOS 17, le mode "Lockdown" protégera même votre iPhone contre le logiciel espion Pegasys vendu par NSO Group à diverses agences d'espionnage parrainées par l'État.

Comme nous l'avons dit, c'est littéralement un monde de différence, et nous aimons la façon dont Apple décrit son efficacité : "... conçu pour les quelques rares personnes qui, en raison de leur identité ou de leurs activités, peuvent être personnellement visées par certaines des menaces numériques les plus sophistiquées. La plupart des gens ne seront jamais visés par des attaques de cette nature". Sur iOS 17, ce mode fonctionnera également avec votre Apple Watch et WatchOS 10.

iOS 17 : une orientation rétro discutable pour les appels et les messages

Avez-vous déjà eu un répondeur chez vous ? Nous supposons que de nombreux jeunes utilisateurs d'iPhone n'ont jamais écouté quelqu'un laisser un message avant de décider de décrocher le téléphone et de répondre à un appel, mais avec iOS 17, vous bénéficiez à nouveau de cette expérience rétro. Vous pouvez envoyer un appel à la messagerie vocale et écouter la personne laisser un message, puis interrompre le processus et lui parler si vous le souhaitez.

Nous ne sommes pas sûrs que quelqu'un l'ait demandé, mais nous nous attendons à ce que les gens l'utilisent. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez désormais laisser un message vocal dans FaceTime. Si vous êtes sur votre iPhone, vous pouvez laisser un court message vidéo que votre interlocuteur pourra consulter plus tard. Si vous démarrez un appel FaceTime à l'aide de votre Apple Watch (oui, c'est possible), vous pouvez simplement laisser un message audio.

Un autre changement dans iOS 17 concerne Siri et la manière dont il répond. Il n'est plus nécessaire de dire "Hey" à Siri. Vous pouvez dire directement "Siri, combien vaut Mike Tyson ?" et vous émerveiller du résultat sans avoir à dire "hey" au préalable.

Siri écoute également les appels téléphoniques, et si vous voulez lui poser une question pendant un appel téléphonique, n'hésitez pas. Votre interlocuteur n'entendra pas la réponse de Siri.

Bien que cela soit utile, Siri peut déjà être intrusif parfois, et l'idée que l'assistant écoute les appels téléphoniques est un peu déstabilisante. Nous sommes chez Apple, après tout, et nous ne doutons pas de la protection de notre vie privée. Néanmoins, nous préférons appuyer sur un bouton plutôt que d'avoir l'impression que Siri surveille constamment nos conversations.

iOS 17 : ce qui nous attend - Application Journal

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes que nous avons hâte d'essayer dans iOS 17 n'est pas encore disponible. Il s'agit de la nouvelle application Journal, qui, selon Apple, sera disponible en téléchargement à un moment donné dans le futur, et connaissant Apple, il n'y a aucun moyen de savoir quand ce sera le cas. Cela pourrait être une question de semaines ou de mois.

Journal est une application passionnante pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, nous aimons l'idée de tenir un journal, mais nous avons du mal à nous y mettre, et c'est justement ce que propose Journal. Elle utilise votre iPhone, et tout ce que vous avez fait avec votre appareil, pour suggérer des entrées de journal. Il peut même proposer des idées d'écriture.

Ce qui est génial, c'est l'endroit d'où il tire ses informations : partout. Il semble n'y avoir aucune limite à la manière dont Apple suggère à Journal de rassembler des informations pour créer un résumé de votre journée. Il pourrait se baser sur des indices évidents, comme les photos que vous avez prises ou les lieux que vous avez visités à l'aide de Maps. Apple indique également que Journal saura quand vous avez fait une séance d'entraînement ou quand vous avez écouté pour la première fois un nouvel album de l'un de vos artistes préférés.

Il est suggéré que Journal sache quand vous rencontrez des gens et quand vous êtes proche de personnes que vous connaissez. Il connaîtra la musique et les activités, la localisation et vos contacts. L'application Journal a le potentiel de dresser un tableau assez complet de votre journée, une fois qu'Apple aura gratifié iOS 17 de sa présence.